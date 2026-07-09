Задержан водитель грузовика, врезавшийся в микроавтобус на трассе Киев-Одесса: погиб 15-летний парень, 12 человек госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО
Полицейские задержали водителя грузовика, который стал виновником ДТП со смертельным исходом на автодороге Киев—Одесса.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.
Подробности ДТП
Как отмечается, ДТП произошло сегодня утром на 354 км трассы недалеко от села Одаи.
Предварительно установлено, что 55-летний водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz, который двигался в направлении Одессы, на подъеме остановился из-за технической неисправности транспортного средства. В это время в заднюю часть микроавтобуса врезался грузовой автомобиль MAN под управлением 26-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. От удара микроавтобус перевернулся.
- В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 15-летний пассажир микроавтобуса.
- Еще 12 пассажиров, среди которых семеро несовершеннолетних, были госпитализированы для оказания необходимой помощи.
Обоих водителей проверили на состояние опьянения — они были трезвы.
Водитель грузовика задержан
Сообщается, что 26-летний водитель грузового автомобиля был задержан следователями в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему подозрения.
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