Задержан водитель грузовика, врезавшийся в микроавтобус на трассе Киев-Одесса: погиб 15-летний парень, 12 человек госпитализированы, - Нацполиция. ФОТО

Полицейские задержали водителя грузовика, который стал виновником ДТП со смертельным исходом на автодороге Киев—Одесса.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности ДТП

Как отмечается, ДТП произошло сегодня утром на 354 км трассы недалеко от села Одаи.

Предварительно установлено, что 55-летний водитель маршрутного микроавтобуса Mercedes-Benz, который двигался в направлении Одессы, на подъеме остановился из-за технической неисправности транспортного средства. В это время в заднюю часть микроавтобуса врезался грузовой автомобиль MAN под управлением 26-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. От удара микроавтобус перевернулся.

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В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 15-летний пассажир микроавтобуса.

Еще 12 пассажиров, среди которых семеро несовершеннолетних, были госпитализированы для оказания необходимой помощи.

Обоих водителей проверили на состояние опьянения — они были трезвы.

Водитель грузовика задержан

Сообщается, что 26-летний водитель грузового автомобиля был задержан следователями в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему подозрения.

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