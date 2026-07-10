На Сумщині поліція та СБУ ліквідували міжрегіональне організоване наркоугруповання. ФОТОрепортаж

На Сумщині Національна поліція та Служба безпеки України ліквідували міжрегіональне організоване наркоугруповання.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 25-річний уродженець Сум, фактично перебуваючи у Львові, створив два Telegram-канали, через які координував незаконний збут психотропної речовини PVP, амфетаміну та канабісу, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Для реалізації наркотиків використовували схему безконтактного збуту шляхом "закладок", а також пересилали їх через поштові логістичні компанії до різних областей України. Для конспірації учасники використовували окремі акаунти в месенджері та вигадані анкетні дані.

Слідством встановлено, що організатор залучив до протиправної діяльності свою співмешканку та спільників, віком від 19 до 37 років, чітко розподіливши між ними ролі. Одні відповідали за роботу регіонального складу в Сумах, де отримували та фасували великі партії психотропних речовин і наркотичних засобів, інші займалися їх розповсюдженням.

За попередніми підрахунками, щомісячний прибуток від незаконної діяльності становив близько двох мільйонів гривень.

У межах спецоперації правоохоронці одночасно провели десять санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів у Сумах та Львові, у місцях зберігання наркотичних засобів та автомобілях. Учасників організованої групи затримано.

Вилучено психотропні речовини різних видів, канабіс, мобільні телефони, банківські картки, пакувальний матеріал, електронні ваги, а також три автомобілі.

Наразі слідчі поліції повідомили про підозру п’ятьом учасникам організованої групи.













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