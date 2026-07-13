Бесконечные штурмы под Константиновкой: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и генераторов для воинов. ФОТОрепортаж

Украинским защитникам, ведущим бои на передовой с российскими оккупантами, нужна помощь в приобретении дронов, зарядных станций и другого оборудования.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Вражеские войска продвигаются в районе Константиновки и Покровского направления. Бесконечные штурмы врага и кровопролитные бои. Наши бойцы очень просят о помощи!! Люди, мы понимаем, что всем тяжело, но тем, кто на фронте, гораздо тяжелее", - подчеркнула она.

Штурмовикам и пехотинцам нужны зарядные станции, Starlink, генераторы и детекторы дронов. Всего - 345 тыс. грн.

Юсупова сообщила, что уже приобрела и отправила на фронт:

дроны - 3 800 евро;

Starlink - 35 000 и 42 500 грн;

зарядные станции - 80 000 грн;

очки для пилотов - 36 200 грн;

генератор - 40 000 грн;

радиостанция - 28 800 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне круглосуточно штурмуют Покровское направление: воинам срочно нужны детекторы дронов, - Юсупова

Реквизиты для помощи

PayPal — [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер банковской карты

5375 4112 0025 4253

Читайте: Военным на Константиновском направлении срочно нужны генераторы, зарядные станции и Starlink: продолжается сбор средств, - волонтер Юсупова. ФОТО





































