Бесконечные штурмы под Константиновкой: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и генераторов для воинов. ФОТОрепортаж
Украинским защитникам, ведущим бои на передовой с российскими оккупантами, нужна помощь в приобретении дронов, зарядных станций и другого оборудования.
Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.
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"Вражеские войска продвигаются в районе Константиновки и Покровского направления. Бесконечные штурмы врага и кровопролитные бои. Наши бойцы очень просят о помощи!! Люди, мы понимаем, что всем тяжело, но тем, кто на фронте, гораздо тяжелее", - подчеркнула она.
Штурмовикам и пехотинцам нужны зарядные станции, Starlink, генераторы и детекторы дронов. Всего - 345 тыс. грн.
Юсупова сообщила, что уже приобрела и отправила на фронт:
- дроны - 3 800 евро;
- Starlink - 35 000 и 42 500 грн;
- зарядные станции - 80 000 грн;
- очки для пилотов - 36 200 грн;
- генератор - 40 000 грн;
- радиостанция - 28 800 грн.
Реквизиты для помощи
PayPal — [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер банковской карты
5375 4112 0025 4253
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