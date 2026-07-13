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Новости Фото Волонтеры для армии
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Бесконечные штурмы под Константиновкой: волонтер Юсупова просит помочь с приобретением дронов и генераторов для воинов. ФОТОрепортаж

Украинским защитникам, ведущим бои на передовой с российскими оккупантами, нужна помощь в приобретении дронов, зарядных станций и другого оборудования.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Вражеские войска продвигаются в районе Константиновки и Покровского направления. Бесконечные штурмы врага и кровопролитные бои. Наши бойцы очень просят о помощи!! Люди, мы понимаем, что всем тяжело, но тем, кто на фронте, гораздо тяжелее", - подчеркнула она.

Штурмовикам и пехотинцам нужны зарядные станции, Starlink, генераторы и детекторы дронов. Всего - 345 тыс. грн.

Юсупова сообщила, что уже приобрела и отправила на фронт:

  • дроны - 3 800 евро;
  • Starlink - 35 000 и 42 500 грн;
  • зарядные станции - 80 000 грн;
  • очки для пилотов - 36 200 грн;
  • генератор - 40 000 грн;
  • радиостанция - 28 800 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне круглосуточно штурмуют Покровское направление: воинам срочно нужны детекторы дронов, - Юсупова

Реквизиты для помощи

PayPal — [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер банковской карты

5375 4112 0025 4253

Читайте: Военным на Константиновском направлении срочно нужны генераторы, зарядные станции и Starlink: продолжается сбор средств, - волонтер Юсупова. ФОТО

Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку
Сбор средств для защитников, обороняющих Константиновку

Автор: 

сбор (353) волонтеры (2661) Юсупова Наталья (205)
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Топ комментарии
+5
+ скільки зміг
показать весь комментарий
13.07.2026 09:44 Ответить
+4
А у нашого президента крім вечірніх відосіків щось ще є?
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13.07.2026 09:52 Ответить
+3
Потужна дінастія
показать весь комментарий
13.07.2026 09:55 Ответить

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