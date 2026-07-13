Нескінченні штурми біля Костянтинівки: волонтерка Юсупова просить допомогти із придбанням дронів та генераторів для воїнів. ФОТОрепортаж

Українським захисникам, що ведуть бої на передовій із російськими окупантами, потрібна допомога у придбанні дронів, зарядних станцій та іншого обладнання.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Вороже військо просувається поблизу Костянтинівки та Покровському напрямку. Нескінченні штурми ворога та кровопролитні бої. Наші бійці дуже просять допомоги!! Люди, розуміємо що всім важко, але тим хто на фронті набагато важче", - наголосила вона.

Штурмовикам та піхотинцям потрібні зарядні станції, Starlink, генератори та детектори дронів. Загалом - 345 тис. грн.

Юсупова відзвітувала, що вже придбала та відправила на фронт:

дрони - 3 800 євро;

старлінки - 35 000 та 42 500 грн;

зарядні станції - 80 000 грн;

окуляри для пілотів - 36 200 грн;

генератор - 40 000 грн;

рацію - 28 800 грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни цілодобово штурмують Покровський напрямок: воїнам терміново потрібні детектори дронів, - Юсупова

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Воїнам на Костянтинівський напрямок терміново потрібні генератори, зарядні станції і Starlink: триває збір коштів, - волонтерка Юсупова. ФОТО





































