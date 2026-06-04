Росіяни цілодобово штурмують Покровський напрямок: воїнам терміново потрібні детектори дронів, - Юсупова

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням необхідного обладнання для воїнів, що боронять Україну на Покровському напрямку.

Про це вона повідомила у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За добу на фронті відбулося 279 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська провели на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 43 штурми. Зрозуміло, що багато обстрілів міст, люди гинуть та страждають, але на фронті обстріли та штурми цілодобово!!

На Покровський напрямок дуже потрібна допомога !! Хлопці виходять на звʼязок тільки раз на декілька днів, постійні атаки, бої, штурми. Багато загиблих та поранених", - зазначила вона.

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Потреби воїнів

Юсупова заявила, що захисникам потрібні:

дві зарядні станції - 80 000 грн;

тактичні окуляри для операторів дронів - 72 000 грн;

генератор - 35 000 грн;

пульти для дронів - 39 000 грн;

детектори дронів - 51 000 грн.

Також вона відзвітувала, що відправила на фронт:

детектори дронів - 32 000 грн;

велику зарядну станцію - 57 000 грн;

ще станцію - 40 000 грн;

Starlink - разом 67 600 грн;

дрон - 2 100 євро;

генератор - 30 000 грн;

чуйку - 25 000 грн;

планшети - 15 500 грн;

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Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

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5375 4112 0025 4253

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