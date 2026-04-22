2 164 21

Ворог нескінченно іде у наступ та атакує: волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для воїнів

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням зарядних станцій, детекторів дронів та іншого обладнання для українських воїнів.

Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Люди, будь ласка, почуйте !! На фронті тривають важкі бої, вже не знаю як достукатися, щоб почули, бо на фронті дійсно важко. Ворог нескінченно іде у наступ та атакує", - написала волонтерка.

"Прошу допомогти двом підрозділам на самих важких напрямках фронту Покровську та Костянтинівці, яка майже знищена, де тривають найважчі бої", - звернулася волонтерка.

Штурмовикам вкрай потрібні

  • Детектори дронів
  • Зарядні станції, старлінки та рації -137000 грн

Бо в багатьох під обстрілами все знищено

Розвідка просить

  • старлінк,
  • детектори Чуйка та
  • дрони - 290 тис. грн

"Люди, дуже багато поранених, багато загиблих та зниклих, просимо, приєднуйтесь до допомоги. Ваші 5-20-100 грн рятують життя бійців!", - закликає Юсупова

За два тижні купила і поїхало на фронт

  • Зарядні станції -80000 грн та 40000 грн
  • Пʼять старлінків -39000 грн та 59700 грн
  • Два дрони - 4200 євро
  • Дві рації -28700 грн та 28000 грн
  • Планшети та генератор -69000 грн
  • Детектор "Чуйка" - 61600 грн

Дякуємо всім за кожну гривню🙏

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

🔗 Посилання на Банку

💳 Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Юсупова просить допомогти воїнам

збір (395) волонтери (1382) Юсупова Наталія (211)
+11
Я так розумію держава відсторонилася від допомоги зсу?
22.04.2026 16:00 Відповісти
+8
Ти не прав повністю! Держава до допомоги ЗСУ навіть не залучалася, тільки шкодила. Інакше не було би волонтерського руху, тільки би їздили артисти пісні співати.
22.04.2026 16:09 Відповісти
+4
А де державі гроші брати, тільки на марафон скільки прийшло, а ще тур поїздки, прийом гостей та ще треба виплачувати зарплати та пенсії інвалідам.
22.04.2026 16:31 Відповісти
Я так розумію держава відсторонилася від допомоги зсу?
22.04.2026 16:00 Відповісти
Ти не прав повністю! Держава до допомоги ЗСУ навіть не залучалася, тільки шкодила. Інакше не було би волонтерського руху, тільки би їздили артисти пісні співати.
22.04.2026 16:09 Відповісти
Підкажіть, де та банка, в яку хлопцям на поїсти збирають.
22.04.2026 17:11 Відповісти
Вітаю, бот ОПи чи МО, а може просто *******. Де тут було хача би пів слова написано про "банку, щоб хлопцям поїсти"?
22.04.2026 17:30 Відповісти
То де збирають на харчі для ЗСУ? Держава до допомоги ЗСУ навіть не залучалася, тільки шкодила, отже десь має бути збір і на харчі, бо держава ж не годує. І на форму, і на набої. Тож підкажіть, будь ласка.
22.04.2026 19:13 Відповісти
А де державі гроші брати, тільки на марафон скільки прийшло, а ще тур поїздки, прийом гостей та ще треба виплачувати зарплати та пенсії інвалідам.
22.04.2026 16:31 Відповісти
У керівництва інші пріаритети-допомога країнам Близького Сходу та Африки,піар компанії, марафон і захистити джерела корупції та мародерства.
22.04.2026 16:39 Відповісти
Додам, і верхи на фламінго, як ковбой.
22.04.2026 16:43 Відповісти
Вона шо телемараХвон не дивиться?
22.04.2026 16:44 Відповісти
Таких, как Юсупова, осталось не так уж много. Уважуха Волонтеру именно с большой буквы.
22.04.2026 20:02 Відповісти
Можливо. Вони з Ю.Тимошенко кумовья.
22.04.2026 20:15 Відповісти
Не совсем понял. Это плюс или минус?
22.04.2026 20:18 Відповісти
Єто повод к размишлению.
22.04.2026 20:34 Відповісти
А держава що робить? Краде,грабує.....!
22.04.2026 20:03 Відповісти
а тим часом гнида ахметов

22.04.2026 20:14 Відповісти
А ти чекав чогось iншого?)
Це тобi ще про третю штурмову не розповiли
22.04.2026 22:06 Відповісти
Ахметов на першому місці по фінансування ЗСУ! Порошенко на другому.
Просто факти.
23.04.2026 10:28 Відповісти
привіт холуй гниди ахметова )
23.04.2026 10:32 Відповісти
Тільки він один?
23.04.2026 12:59 Відповісти
 
 