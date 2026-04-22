Ворог нескінченно іде у наступ та атакує: волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для воїнів
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням зарядних станцій, детекторів дронів та іншого обладнання для українських воїнів.
Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Люди, будь ласка, почуйте !! На фронті тривають важкі бої, вже не знаю як достукатися, щоб почули, бо на фронті дійсно важко. Ворог нескінченно іде у наступ та атакує", - написала волонтерка.
"Прошу допомогти двом підрозділам на самих важких напрямках фронту Покровську та Костянтинівці, яка майже знищена, де тривають найважчі бої", - звернулася волонтерка.
Штурмовикам вкрай потрібні
- Детектори дронів
- Зарядні станції, старлінки та рації -137000 грн
Бо в багатьох під обстрілами все знищено
Розвідка просить
- старлінк,
- детектори Чуйка та
- дрони - 290 тис. грн
"Люди, дуже багато поранених, багато загиблих та зниклих, просимо, приєднуйтесь до допомоги. Ваші 5-20-100 грн рятують життя бійців!", - закликає Юсупова
За два тижні купила і поїхало на фронт
- Зарядні станції -80000 грн та 40000 грн
- Пʼять старлінків -39000 грн та 59700 грн
- Два дрони - 4200 євро
- Дві рації -28700 грн та 28000 грн
- Планшети та генератор -69000 грн
- Детектор "Чуйка" - 61600 грн
Дякуємо всім за кожну гривню
Пайпал - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це тобi ще про третю штурмову не розповiли
Просто факти.