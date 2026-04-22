Ворог нескінченно іде у наступ та атакує: волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для воїнів

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти із придбанням зарядних станцій, детекторів дронів та іншого обладнання для українських воїнів.

Про це вона повідомила у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Люди, будь ласка, почуйте !! На фронті тривають важкі бої, вже не знаю як достукатися, щоб почули, бо на фронті дійсно важко. Ворог нескінченно іде у наступ та атакує", - написала волонтерка.

"Прошу допомогти двом підрозділам на самих важких напрямках фронту Покровську та Костянтинівці, яка майже знищена, де тривають найважчі бої", - звернулася волонтерка.

Штурмовикам вкрай потрібні

Детектори дронів

Зарядні станції, старлінки та рації -137000 грн

Бо в багатьох під обстрілами все знищено

Розвідка просить

старлінк,

детектори Чуйка та

дрони - 290 тис. грн

"Люди, дуже багато поранених, багато загиблих та зниклих, просимо, приєднуйтесь до допомоги. Ваші 5-20-100 грн рятують життя бійців!", - закликає Юсупова

За два тижні купила і поїхало на фронт

Зарядні станції -80000 грн та 40000 грн

Пʼять старлінків -39000 грн та 59700 грн

Два дрони - 4200 євро

Дві рації -28700 грн та 28000 грн

Планшети та генератор -69000 грн

Детектор "Чуйка" - 61600 грн

Дякуємо всім за кожну гривню

Пайпал - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

