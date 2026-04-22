592 6

Враг бесконечно идет в наступление и атакует: волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств для воинов

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением зарядных станций, детекторов дронов и другого оборудования для украинских воинов.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Люди, пожалуйста, услышьте!! На фронте продолжаются тяжелые бои, уже не знаю, как достучаться, чтобы услышали, потому что на фронте действительно тяжело. Враг бесконечно идет в наступление и атакует", - написала волонтер.

"Прошу помочь двум подразделениям на самых тяжелых направлениях фронта - в Покровске и Константиновке, которая почти уничтожена, где продолжаются самые тяжелые бои", - обратилась волонтер.

Штурмовикам крайне нужны

  • Детекторы дронов
  • Зарядные станции, старлинки и рации - 137 000 грн

Потому что у многих под обстрелами все уничтожено

Разведка просит

  • старлинк,
  • детекторы "Чуйка" и
  • дроны - 290 тыс. грн

"Люди, очень много раненых, много погибших и пропавших без вести, просим, присоединяйтесь к помощи. Ваши 5-20-100 грн спасают жизни бойцов!" - призывает Юсупова

За две недели купила и отправила на фронт:

  • Зарядные станции — 80 000 грн и 40 000 грн
  • Пять старлинков — 39 000 грн и 59 700 грн
  • Два дрона — 4200 евро
  • Две рации — 28 700 грн и 28 000 грн
  • Планшеты и генератор — 69 000 грн
  • Детектор "Чуйка" — 61 600 грн

Спасибо всем за каждую гривну🙏

PayPal — [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

🔗 Ссылка на банку

💳 Номер банковской карты

5375 4112 0025 4253

Юсупова просит помочь воинам

Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам
Юсупова просит помочь воинам

Я так розумію держава відсторонилася від допомоги зсу?
22.04.2026 16:00 Ответить
Ти не прав повністю! Держава до допомоги ЗСУ навіть не залучалася, тільки шкодила. Інакше не було би волонтерського руху, тільки би їздили артисти пісні співати.
22.04.2026 16:09 Ответить
А де державі гроші брати, тільки на марафон скільки прийшло, а ще тур поїздки, прийом гостей та ще треба виплачувати зарплати та пенсії інвалідам.
22.04.2026 16:31 Ответить
У керівництва інші пріаритети-допомога країнам Близького Сходу та Африки,піар компанії, марафон і захистити джерела корупції та мародерства.
22.04.2026 16:39 Ответить
Додам, і верхи на фламінго, як ковбой.
22.04.2026 16:43 Ответить
Вона шо телемараХвон не дивиться?
22.04.2026 16:44 Ответить
 
 