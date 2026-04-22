Враг бесконечно идет в наступление и атакует: волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств для воинов
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением зарядных станций, детекторов дронов и другого оборудования для украинских воинов.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Люди, пожалуйста, услышьте!! На фронте продолжаются тяжелые бои, уже не знаю, как достучаться, чтобы услышали, потому что на фронте действительно тяжело. Враг бесконечно идет в наступление и атакует", - написала волонтер.
"Прошу помочь двум подразделениям на самых тяжелых направлениях фронта - в Покровске и Константиновке, которая почти уничтожена, где продолжаются самые тяжелые бои", - обратилась волонтер.
Штурмовикам крайне нужны
- Детекторы дронов
- Зарядные станции, старлинки и рации - 137 000 грн
Потому что у многих под обстрелами все уничтожено
Разведка просит
- старлинк,
- детекторы "Чуйка" и
- дроны - 290 тыс. грн
"Люди, очень много раненых, много погибших и пропавших без вести, просим, присоединяйтесь к помощи. Ваши 5-20-100 грн спасают жизни бойцов!" - призывает Юсупова
За две недели купила и отправила на фронт:
- Зарядные станции — 80 000 грн и 40 000 грн
- Пять старлинков — 39 000 грн и 59 700 грн
- Два дрона — 4200 евро
- Две рации — 28 700 грн и 28 000 грн
- Планшеты и генератор — 69 000 грн
- Детектор "Чуйка" — 61 600 грн
Спасибо всем за каждую гривну
PayPal — [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Номер банковской карты
5375 4112 0025 4253
