Враг бесконечно идет в наступление и атакует: волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств для воинов

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением зарядных станций, детекторов дронов и другого оборудования для украинских воинов.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Люди, пожалуйста, услышьте!! На фронте продолжаются тяжелые бои, уже не знаю, как достучаться, чтобы услышали, потому что на фронте действительно тяжело. Враг бесконечно идет в наступление и атакует", - написала волонтер.

"Прошу помочь двум подразделениям на самых тяжелых направлениях фронта - в Покровске и Константиновке, которая почти уничтожена, где продолжаются самые тяжелые бои", - обратилась волонтер.

Штурмовикам крайне нужны

Детекторы дронов

Зарядные станции, старлинки и рации - 137 000 грн

Потому что у многих под обстрелами все уничтожено

Разведка просит

старлинк,

детекторы "Чуйка" и

дроны - 290 тыс. грн

"Люди, очень много раненых, много погибших и пропавших без вести, просим, присоединяйтесь к помощи. Ваши 5-20-100 грн спасают жизни бойцов!" - призывает Юсупова

За две недели купила и отправила на фронт:

Зарядные станции — 80 000 грн и 40 000 грн

Пять старлинков — 39 000 грн и 59 700 грн

Два дрона — 4200 евро

Две рации — 28 700 грн и 28 000 грн

Планшеты и генератор — 69 000 грн

Детектор "Чуйка" — 61 600 грн

Спасибо всем за каждую гривну

PayPal — [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на банку

Номер банковской карты

5375 4112 0025 4253

Читайте на "Цензор.НЕТ": Битва за Покровск и Мирноград продолжается, ситуация тяжелая: волонтер Юсупова объявила сбор средств на оборудование для воинов













































