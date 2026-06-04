Россияне круглосуточно штурмуют Покровское направление: воинам срочно нужны детекторы дронов, - Юсупова
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь с приобретением необходимого оборудования для солдат, защищающих Украину на Покровском направлении.
Об этом она сообщила в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
"За сутки на фронте произошло 279 боевых столкновений. Больше всего атак российские войска провели на Покровском направлении, где украинские защитники отразили 43 штурма. Понятно, что много обстрелов городов, люди гибнут и страдают, но на фронте обстрелы и штурмы круглосуточно!!
На Покровском направлении очень нужна помощь!! Ребята выходят на связь только раз в несколько дней, постоянные атаки, бои, штурмы. Много погибших и раненых", - отметила она.
Потребности воинов
Юсупова заявила, что защитникам нужны:
- две зарядные станции - 80 000 грн;
- тактические очки для операторов дронов - 72 000 грн;
- генератор - 35 000 грн;
- пульты для дронов - 39 000 грн;
- детекторы дронов - 51 000 грн.
Также она сообщила, что отправила на фронт:
- детекторы дронов - 32 000 грн;
- большую зарядную станцию - 57 000 грн;
- еще одну станцию - 40 000 грн;
- Starlink - всего 67 600 грн;
- дрон - 2 100 евро;
- генератор - 30 000 грн;
- чуйку - 25 000 грн;
- планшеты - 15 500 грн;
Реквизиты для помощи
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер банковской карты
5375 4112 0025 4253
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