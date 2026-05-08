Пока в стране политические скандалы, на фронте продолжаются тяжелые бои: волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств для воинов
Украинским защитникам, которые защищают страну на передовой, нужны дроны, зарядные станции, генераторы и другое оборудование.
Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Пока в стране продолжаются громкие политические расследования и скандалы, на фронте идут кровопролитные бои, но об этом в новостях очень мало. Люди, очень прошу, обратите внимание на события на фронте!!
На самое тяжелое направление фронта, Покровск, где круглосуточно продолжаются бои и штурмы врага. Для боевого подразделения, которое не знает, что такое отдых, бойцы круглосуточно в боях, крайне срочно нужна помощь", - призвала волонтер.
Потребности воинов
Юсупова отметила, что защитникам нужны дроны, зарядные станции, генераторы, два Starlink, пульты управления и тактические наушники.
Отчет
Волонтер уже приобрела и передала на передовую:
- инверторный генератор — 29 900 грн;
- аккумулятор — 5 600 грн;
- дроны — 4 100 евро;
- зарядная станция — 53 300 грн;
- зарядную станцию — 40 000 грн
- радиостанции — всего — 57 000 грн;
- большой генератор — 65 000 грн;
- три Starlink — всего 61 000 грн;
- батареи — 15 300 грн.
Реквизиты для помощи
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер банковской карты
5375 4112 0025 4253
Слід називати речі своїми іменами.
Самоназва русин чи руський НЕ МАЄ ЖОДНОГО відношення до руССкій. Абсолютно ніякого! Втям то собі.
Мало того, до сьогодні серби, словаки чи хорвати так тебе будуть називати, якщо ти скажеш, що ти з України. Не руССкій а руський, тобто ти з Русі, а не з московії.
Саме поняття руССкій було введено указом петра першого 1713 року. Точніше, московія перейменована на роССія, точніше, на роССійская імперія. Такої території як роССія НІКОЛИ не існувало і не існує, до речі. То чудо ні на одній карті світу не знайдеш... Зробив він то, щоб адаптуватись до історії, яку йому склали придваорні писаки. Тоді ж його указом у вжиток був введени той самий руССкій язик. Штучна мова, створена на основі суздальсько-володимирського койке під величезним впливом староболгарської (староцерковної), тюркської ну і руської (української) та литвинської (старобілоруської). Останні це рідні сестри разом з польською, до речі.
І лише у 20-х роках у вжиток ввійшов той ентонім, щоб відділити насєлєніє ********* від українців і решти народів. Хоча як такого народу як руССкій ніколи не існувало. А все то суміш тих самих руських, угро-фінських та тюрських племен та народів.
