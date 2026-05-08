Новости
Пока в стране политические скандалы, на фронте продолжаются тяжелые бои: волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств для воинов

Украинским защитникам, которые защищают страну на передовой, нужны дроны, зарядные станции, генераторы и другое оборудование.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Пока в стране продолжаются громкие политические расследования и скандалы, на фронте идут кровопролитные бои, но об этом в новостях очень мало. Люди, очень прошу, обратите внимание на события на фронте!!

На самое тяжелое направление фронта, Покровск, где круглосуточно продолжаются бои и штурмы врага. Для боевого подразделения, которое не знает, что такое отдых, бойцы круглосуточно в боях, крайне срочно нужна помощь", - призвала волонтер.

Потребности воинов

Юсупова отметила, что защитникам нужны дроны, зарядные станции, генераторы, два Starlink, пульты управления и тактические наушники.

Читайте также: Война не закончилась, каждый день тяжелые бои: волонтер Юсупова объявила сбор для штурмовиков и пехотинцев на передовой

Отчет

Волонтер уже приобрела и передала на передовую:

  • инверторный генератор — 29 900 грн;
  • аккумулятор — 5 600 грн;
  • дроны — 4 100 евро;
  • зарядная станция — 53 300 грн;
  • зарядную станцию — 40 000 грн
  • радиостанции — всего — 57 000 грн;
  • большой генератор — 65 000 грн;
  • три Starlink — всего 61 000 грн;
  • батареи — 15 300 грн.

Читайте также: Битва за Покровск и Мирноград продолжается, ситуация тяжелая: волонтер Юсупова объявила сбор средств на оборудование для воинов

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер банковской карты

5375 4112 0025 4253

Читайте: Враг бесконечно идет в наступление и атакует: волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств для воинов

Сбор средств для воинов на передовой: волонтер Юсупова просит помочь
сбор (342) Юсупова Наталья (201)
Топ комментарии
Саботаж та економічні диверсії це політичні скандали??...
08.05.2026 09:39 Ответить
Які скандали? зеленський на місці, умєров хоч би шо, пишний далі банкір. Немає скандалів, вождь в безпеці, холопи в стойлі
08.05.2026 09:49 Ответить
В країні тривають не "політичні розслідування та скандали", а тотальна і дика корупція під "дахом" діючої влади, і саме тому волонтерам доводиться просити допомогу не в держави, а у громадян.
Слід називати речі своїми іменами.
08.05.2026 10:04 Ответить
Героїзм Захисників України на фронті, оманський з КабМіндічами з Урядового кварталу, глушать своїм мародерством на будівництві в Козині … А генпрокурор, теліпає своєю «доброчесністю»….
08.05.2026 19:17 Ответить
шановна пані Юсупова, в Україні зараз два фронти:
проти зовнішніх орків та
проти внутрішніх яничарів

на думку українців - 57%, найважливішим є внутрішнішній фронт у вигляді корупції !!!

ото ж, шановні українці, скидаємося на дрони, тепловізори, генератори та ще що там треба для внутрішнього фронту ?
чи як ?
чи може на картонках винесемо як гівно кішкаче ?

мудрий український наріте, ти
допанувався, плять, вже НЕ у своїй, а в ЗЄльоной вовіной сторонці ім. Династії ?

.
08.05.2026 19:39 Ответить
Фото то гарно. І справа гарна. Тільки для належної перевірки витрат та фіскальних платежів - цього замало. Дуже багато...ось ДУЖЕ "волонтерів" в Україні,які раптом стали володарями елітного житла та авто...І іншого життя вже навіть не бажають. Слава Україні та ЗСУ!
08.05.2026 10:22 Ответить
Ну ніхто ж не заставляє тебе хоч гривню віддавати. Хочеш, не хочеш, твоя справа. А от висиратись, бо тобі там щось? дивись, бо ж то може не в той бік хляпнути...
08.05.2026 19:33 Ответить
Чому не звернеться до міністерства оборони?
08.05.2026 10:27 Ответить
Або.до дерутатів. Можна до міловановп і міністрів, а ще краще до крупи, міндіча, цукермана, юзіка, отак прямо по списку, а потім показати які вони щедрі.
08.05.2026 11:51 Ответить
Треба зробити петицію президенту, щоб він відав частину своєї з/п, хоч показово, разом із працівниками ОПи та депутатами Зе.
08.05.2026 20:33 Ответить
Ну да, влада скандалить, вкрасти то святе, а війна то для народу. І дійсно складається таке враження, що якби не прості українці, то руські виродки вже б захопили Україну
08.05.2026 10:29 Ответить
Кацапи ніякі не "руські".
08.05.2026 10:30 Ответить
А які?
08.05.2026 19:35 Ответить
Курва, а ти що тупе? руССкій і руський то як морська свинка і море! І то, ту тваринку хоч тим морем перевезли.
08.05.2026 19:38 Ответить
А ти руський?
08.05.2026 19:42 Ответить
Так, я руський. Не руССкій, а саме руський, що тотожно українець. Так і мої предки називались. І твої, можливо.
08.05.2026 19:47 Ответить
Дуже хочеться називатися прикметником, а не іменником? Руські, совєцькі...давні українці по різному називалися - анти, скіфи, сармати, поляни, деревляни...і жодного прикметнака.
08.05.2026 19:58 Ответить
Ще раз - ще сто років тому основна самоназва моїх предків була руський або русин. Тобто, так себе називали корінні жителі руських, тобто, українських земель. А це Галичина, Буковина, Волинь, Гуцульщина, Лемківщина... Ну було ж так! Мало того, в часи Польщі на заході України поляки зумисно так називали українців, щоб так відокремити від наддніпрянських українців.
Самоназва русин чи руський НЕ МАЄ ЖОДНОГО відношення до руССкій. Абсолютно ніякого! Втям то собі.
Мало того, до сьогодні серби, словаки чи хорвати так тебе будуть називати, якщо ти скажеш, що ти з України. Не руССкій а руський, тобто ти з Русі, а не з московії.
Саме поняття руССкій було введено указом петра першого 1713 року. Точніше, московія перейменована на роССія, точніше, на роССійская імперія. Такої території як роССія НІКОЛИ не існувало і не існує, до речі. То чудо ні на одній карті світу не знайдеш... Зробив він то, щоб адаптуватись до історії, яку йому склали придваорні писаки. Тоді ж його указом у вжиток був введени той самий руССкій язик. Штучна мова, створена на основі суздальсько-володимирського койке під величезним впливом староболгарської (староцерковної), тюркської ну і руської (української) та литвинської (старобілоруської). Останні це рідні сестри разом з польською, до речі.
08.05.2026 20:18 Ответить
Через цю гру словами у результаті отримали русинський сепаратизм. І 100 років назад була ЗУНР, а не ЗРНР.
08.05.2026 21:06 Ответить
До речі, сам етонім руССкій ввійшов у вжиток ЛИШЕ у 20-х роках минулого століття. Тобто, ось то, що сьогодні себе називає руССкій появилось лише сто років тому! А до того були московити, холопи і тому подібна бидлота.
І лише у 20-х роках у вжиток ввійшов той ентонім, щоб відділити насєлєніє ********* від українців і решти народів. Хоча як такого народу як руССкій ніколи не існувало. А все то суміш тих самих руських, угро-фінських та тюрських племен та народів.
Така ось херня, малята...
08.05.2026 20:24 Ответить
Русскіх зробили з вєлікоросів. Фактично мовна група мовно асимільованих.
08.05.2026 20:59 Ответить
Кацапи ніякі не "руські" ?

ще й які руZZкі !!!

.
08.05.2026 19:40 Ответить
Руські то, власне, ми і є! Нас так і сьогодні в Східній європі кличуть, руськими. Не руССкімі, а семе руські. Вулиця Руська чи Рава-руська, а чи Руська правда... абсолютно ніякого відношення до руССкій не має! То є наше! за то й стоїмо!
Так що не треба смердючу кацапню так називати.
08.05.2026 19:37 Ответить
Політики зайняті скандалами а не постачанням на фронт, не на часі, самі собі збирайте
08.05.2026 10:30 Ответить
в нас не політичні скандали а корупційні. якийсь хрипатий щур обкрадає державу.
08.05.2026 19:36 Ответить
Вони також "волонтерять"народними грошима..) Але не в ЗСУ, а в "двушечки та династію".
08.05.2026 19:38 Ответить
нет политичных скандалов

они просто ****** наши и ваши деньги.
уже сколько Канада в Украину отдала кешем, а те воруют без остановки.
08.05.2026 22:41 Ответить
Ці збори давно перетворилися на відмивання грошей з фото і видосиками на фоні одних і тих же картонних коробок. Черговий супутник. Вже був скандал зі Стерненком, коли з'ясувалося, що гроші на дрони зовсім йдуть не від людей, а для того, щоб списати мільйони нібито на допомогу.
