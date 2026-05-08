Пока в стране политические скандалы, на фронте продолжаются тяжелые бои: волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств для воинов

Украинским защитникам, которые защищают страну на передовой, нужны дроны, зарядные станции, генераторы и другое оборудование.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Пока в стране продолжаются громкие политические расследования и скандалы, на фронте идут кровопролитные бои, но об этом в новостях очень мало. Люди, очень прошу, обратите внимание на события на фронте!!

На самое тяжелое направление фронта, Покровск, где круглосуточно продолжаются бои и штурмы врага. Для боевого подразделения, которое не знает, что такое отдых, бойцы круглосуточно в боях, крайне срочно нужна помощь", - призвала волонтер.

Потребности воинов

Юсупова отметила, что защитникам нужны дроны, зарядные станции, генераторы, два Starlink, пульты управления и тактические наушники.

Отчет

Волонтер уже приобрела и передала на передовую:

инверторный генератор — 29 900 грн;

аккумулятор — 5 600 грн;

дроны — 4 100 евро;

зарядная станция — 53 300 грн;

зарядную станцию — 40 000 грн

радиостанции — всего — 57 000 грн;

большой генератор — 65 000 грн;

три Starlink — всего 61 000 грн;

батареи — 15 300 грн.

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер банковской карты

5375 4112 0025 4253

