Поки в країні політичні скандали, на фронті тривають важкі бої: волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором воїнам
Українським захисникам, які боронять країну на передовій, потрібні дрони, зарядні станції, генератори та інше обладнання.
Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Поки в країні тривають гучні політичні розслідування та скандали, на фронті тривають кровопролитні бої, але про це в новинах дуже мало. Люди, дуже прошу, зверніть увагу до подій на фронті!!
На самий важкий напрямок фронту, Покровськ, де цілодобово тривають бої та штурми ворога. Для бойового підрозділу, який не знає, що таке відпочинок, бійці цілодобово в боях, вкрай терміново потрібна допомога", - закликала волонтерка.
Потреби воїнів
Юсупова зазначила, що захисникам потрібні дрони, зарядні станції, генератори, два Starlink, пульти управління і тактичні навушники.
Звіт
Волонтерка вже придбала та передала на передову:
- інверторний генератор - 29 900 грн;
- акумулятор - 5 600грн;
- дрони - 4 100 євро;
- зарядну станцію - 53 300 грн;
- зарядну станцію - 40 000 грн
- рації - разом - 57 000 грн;
- великий генератор - 65 000 грн;
- три Starlink - разом 61 000 грн;
- батареї - 15 300 грн.
Реквізити для допомоги
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
проти зовнішніх орків та
проти внутрішніх яничарів
на думку українців - 57%, найважливішим є внутрішнішній фронт у вигляді корупції !!!
ото ж, шановні українці, скидаємося на дрони, тепловізори, генератори та ще що там треба для внутрішнього фронту ?
чи як ?
чи може на картонках винесемо як гівно кішкаче ?
мудрий український наріте, ти
допанувався, плять, вже НЕ у своїй, а в
ЗЄльонойвовіной сторонці ім. Династії ?
.
Слід називати речі своїми іменами.
Самоназва русин чи руський НЕ МАЄ ЖОДНОГО відношення до руССкій. Абсолютно ніякого! Втям то собі.
Мало того, до сьогодні серби, словаки чи хорвати так тебе будуть називати, якщо ти скажеш, що ти з України. Не руССкій а руський, тобто ти з Русі, а не з московії.
Саме поняття руССкій було введено указом петра першого 1713 року. Точніше, московія перейменована на роССія, точніше, на роССійская імперія. Такої території як роССія НІКОЛИ не існувало і не існує, до речі. То чудо ні на одній карті світу не знайдеш... Зробив він то, щоб адаптуватись до історії, яку йому склали придваорні писаки. Тоді ж його указом у вжиток був введени той самий руССкій язик. Штучна мова, створена на основі суздальсько-володимирського койке під величезним впливом староболгарської (староцерковної), тюркської ну і руської (української) та литвинської (старобілоруської). Останні це рідні сестри разом з польською, до речі.
І лише у 20-х роках у вжиток ввійшов той ентонім, щоб відділити насєлєніє ********* від українців і решти народів. Хоча як такого народу як руССкій ніколи не існувало. А все то суміш тих самих руських, угро-фінських та тюрських племен та народів.
Така ось херня, малята...
ще й які руZZкі !!!
.
Так що не треба смердючу кацапню так називати.
они просто ****** наши и ваши деньги.
уже сколько Канада в Украину отдала кешем, а те воруют без остановки.