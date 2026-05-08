Поки в країні політичні скандали, на фронті тривають важкі бої: волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором воїнам

Українським захисникам, які боронять країну на передовій, потрібні дрони, зарядні станції, генератори та інше обладнання.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Поки в країні тривають гучні політичні розслідування та скандали, на фронті тривають кровопролитні бої, але про це в новинах дуже мало. Люди, дуже прошу, зверніть увагу до подій на фронті!!

На самий важкий напрямок фронту, Покровськ, де цілодобово тривають бої та штурми ворога. Для бойового підрозділу, який не знає, що таке відпочинок, бійці цілодобово в боях, вкрай терміново потрібна допомога", - закликала волонтерка.

Потреби воїнів

Юсупова зазначила, що захисникам потрібні дрони, зарядні станції, генератори, два Starlink, пульти управління і тактичні навушники.

Звіт

Волонтерка вже придбала та передала на передову:

інверторний генератор - 29 900 грн;

акумулятор - 5 600грн;

дрони - 4 100 євро;

зарядну станцію - 53 300 грн;

зарядну станцію - 40 000 грн

рації - разом - 57 000 грн;

великий генератор - 65 000 грн;

три Starlink - разом 61 000 грн;

батареї - 15 300 грн.

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Ворог нескінченно іде у наступ та атакує: волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для воїнів


















































