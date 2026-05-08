УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8488 відвідувачів онлайн
Новини Волонтери для армії
1 587 31

Поки в країні політичні скандали, на фронті тривають важкі бої: волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором воїнам

Українським захисникам, які боронять країну на передовій, потрібні дрони, зарядні станції, генератори та інше обладнання.

Про це повідомила волонтерка Наталія Юсупова у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Поки в країні тривають гучні політичні розслідування та скандали, на фронті тривають кровопролитні бої, але про це в новинах дуже мало. Люди, дуже прошу, зверніть увагу до подій на фронті!!

На самий важкий напрямок фронту, Покровськ, де цілодобово тривають бої та штурми ворога. Для бойового підрозділу, який не знає, що таке відпочинок, бійці цілодобово в боях, вкрай терміново потрібна допомога", - закликала волонтерка.

Потреби воїнів

Юсупова зазначила, що захисникам потрібні дрони, зарядні станції, генератори, два Starlink, пульти управління і тактичні навушники.

Читайте також: Війна не закінчилася, щодня важкі бої: волонтерка Юсупова оголосила збір для штурмовиків та піхотинців на передовій

Звіт

Волонтерка вже придбала та передала на передову:

  • інверторний генератор - 29 900 грн;
  • акумулятор - 5 600грн;
  • дрони - 4 100 євро;
  • зарядну станцію - 53 300 грн;
  • зарядну станцію - 40 000 грн
  • рації - разом - 57 000 грн;
  • великий генератор - 65 000 грн;
  • три Starlink - разом 61 000 грн;
  • батареї - 15 300 грн.

Також читайте: Битва за Покровськ та Мирноград триває, ситуація важка: волонтерка Юсупова оголосила збір на обладнання для воїнів

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Читайте: Ворог нескінченно іде у наступ та атакує: волонтерка Юсупова просить допомогти зі збором для воїнів

Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти
Збір для воїнів на передову: волонтерка Юсупова просить допомогти

Автор: 

збір (396) Юсупова Наталія (212)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Саботаж та економічні диверсії це політичні скандали??...
показати весь коментар
08.05.2026 09:39 Відповісти
+15
Які скандали? зеленський на місці, умєров хоч би шо, пишний далі банкір. Немає скандалів, вождь в безпеці, холопи в стойлі
показати весь коментар
08.05.2026 09:49 Відповісти
+13
В країні тривають не "політичні розслідування та скандали", а тотальна і дика корупція під "дахом" діючої влади, і саме тому волонтерам доводиться просити допомогу не в держави, а у громадян.
Слід називати речі своїми іменами.
показати весь коментар
08.05.2026 10:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саботаж та економічні диверсії це політичні скандали??...
показати весь коментар
08.05.2026 09:39 Відповісти
Героїзм Захисників України на фронті, оманський з КабМіндічами з Урядового кварталу, глушать своїм мародерством на будівництві в Козині … А генпрокурор, теліпає своєю «доброчесністю»….
показати весь коментар
08.05.2026 19:17 Відповісти
шановна пані Юсупова, в Україні зараз два фронти:
проти зовнішніх орків та
проти внутрішніх яничарів

на думку українців - 57%, найважливішим є внутрішнішній фронт у вигляді корупції !!!

ото ж, шановні українці, скидаємося на дрони, тепловізори, генератори та ще що там треба для внутрішнього фронту ?
чи як ?
чи може на картонках винесемо як гівно кішкаче ?

мудрий український наріте, ти
допанувався, плять, вже НЕ у своїй, а в ЗЄльоной вовіной сторонці ім. Династії ?

.
показати весь коментар
08.05.2026 19:39 Відповісти
Які скандали? зеленський на місці, умєров хоч би шо, пишний далі банкір. Немає скандалів, вождь в безпеці, холопи в стойлі
показати весь коментар
08.05.2026 09:49 Відповісти
В країні тривають не "політичні розслідування та скандали", а тотальна і дика корупція під "дахом" діючої влади, і саме тому волонтерам доводиться просити допомогу не в держави, а у громадян.
Слід називати речі своїми іменами.
показати весь коментар
08.05.2026 10:04 Відповісти
+
показати весь коментар
08.05.2026 10:05 Відповісти
Фото то гарно. І справа гарна. Тільки для належної перевірки витрат та фіскальних платежів - цього замало. Дуже багато...ось ДУЖЕ "волонтерів" в Україні,які раптом стали володарями елітного житла та авто...І іншого життя вже навіть не бажають. Слава Україні та ЗСУ!
показати весь коментар
08.05.2026 10:22 Відповісти
Ну ніхто ж не заставляє тебе хоч гривню віддавати. Хочеш, не хочеш, твоя справа. А от висиратись, бо тобі там щось? дивись, бо ж то може не в той бік хляпнути...
показати весь коментар
08.05.2026 19:33 Відповісти
Чому не звернеться до міністерства оборони?
показати весь коментар
08.05.2026 10:27 Відповісти
Або.до дерутатів. Можна до міловановп і міністрів, а ще краще до крупи, міндіча, цукермана, юзіка, отак прямо по списку, а потім показати які вони щедрі.
показати весь коментар
08.05.2026 11:51 Відповісти
Треба зробити петицію президенту, щоб він відав частину своєї з/п, хоч показово, разом із працівниками ОПи та депутатами Зе.
показати весь коментар
08.05.2026 20:33 Відповісти
Ну да, влада скандалить, вкрасти то святе, а війна то для народу. І дійсно складається таке враження, що якби не прості українці, то руські виродки вже б захопили Україну
показати весь коментар
08.05.2026 10:29 Відповісти
Кацапи ніякі не "руські".
показати весь коментар
08.05.2026 10:30 Відповісти
А які?
показати весь коментар
08.05.2026 19:35 Відповісти
Курва, а ти що тупе? руССкій і руський то як морська свинка і море! І то, ту тваринку хоч тим морем перевезли.
показати весь коментар
08.05.2026 19:38 Відповісти
А ти руський?
показати весь коментар
08.05.2026 19:42 Відповісти
Так, я руський. Не руССкій, а саме руський, що тотожно українець. Так і мої предки називались. І твої, можливо.
показати весь коментар
08.05.2026 19:47 Відповісти
Дуже хочеться називатися прикметником, а не іменником? Руські, совєцькі...давні українці по різному називалися - анти, скіфи, сармати, поляни, деревляни...і жодного прикметнака.
показати весь коментар
08.05.2026 19:58 Відповісти
Ще раз - ще сто років тому основна самоназва моїх предків була руський або русин. Тобто, так себе називали корінні жителі руських, тобто, українських земель. А це Галичина, Буковина, Волинь, Гуцульщина, Лемківщина... Ну було ж так! Мало того, в часи Польщі на заході України поляки зумисно так називали українців, щоб так відокремити від наддніпрянських українців.
Самоназва русин чи руський НЕ МАЄ ЖОДНОГО відношення до руССкій. Абсолютно ніякого! Втям то собі.
Мало того, до сьогодні серби, словаки чи хорвати так тебе будуть називати, якщо ти скажеш, що ти з України. Не руССкій а руський, тобто ти з Русі, а не з московії.
Саме поняття руССкій було введено указом петра першого 1713 року. Точніше, московія перейменована на роССія, точніше, на роССійская імперія. Такої території як роССія НІКОЛИ не існувало і не існує, до речі. То чудо ні на одній карті світу не знайдеш... Зробив він то, щоб адаптуватись до історії, яку йому склали придваорні писаки. Тоді ж його указом у вжиток був введени той самий руССкій язик. Штучна мова, створена на основі суздальсько-володимирського койке під величезним впливом староболгарської (староцерковної), тюркської ну і руської (української) та литвинської (старобілоруської). Останні це рідні сестри разом з польською, до речі.
показати весь коментар
08.05.2026 20:18 Відповісти
Через цю гру словами у результаті отримали русинський сепаратизм. І 100 років назад була ЗУНР, а не ЗРНР.
показати весь коментар
08.05.2026 21:06 Відповісти
До речі, сам етонім руССкій ввійшов у вжиток ЛИШЕ у 20-х роках минулого століття. Тобто, ось то, що сьогодні себе називає руССкій появилось лише сто років тому! А до того були московити, холопи і тому подібна бидлота.
І лише у 20-х роках у вжиток ввійшов той ентонім, щоб відділити насєлєніє ********* від українців і решти народів. Хоча як такого народу як руССкій ніколи не існувало. А все то суміш тих самих руських, угро-фінських та тюрських племен та народів.
Така ось херня, малята...
показати весь коментар
08.05.2026 20:24 Відповісти
Русскіх зробили з вєлікоросів. Фактично мовна група мовно асимільованих.
показати весь коментар
08.05.2026 20:59 Відповісти
Кацапи ніякі не "руські" ?

ще й які руZZкі !!!

.
показати весь коментар
08.05.2026 19:40 Відповісти
Руські то, власне, ми і є! Нас так і сьогодні в Східній європі кличуть, руськими. Не руССкімі, а семе руські. Вулиця Руська чи Рава-руська, а чи Руська правда... абсолютно ніякого відношення до руССкій не має! То є наше! за то й стоїмо!
Так що не треба смердючу кацапню так називати.
показати весь коментар
08.05.2026 19:37 Відповісти
Політики зайняті скандалами а не постачанням на фронт, не на часі, самі собі збирайте
показати весь коментар
08.05.2026 10:30 Відповісти
в нас не політичні скандали а корупційні. якийсь хрипатий щур обкрадає державу.
показати весь коментар
08.05.2026 19:36 Відповісти
Вони також "волонтерять"народними грошима..) Але не в ЗСУ, а в "двушечки та династію".
показати весь коментар
08.05.2026 19:38 Відповісти
показати весь коментар
08.05.2026 19:42 Відповісти
нет политичных скандалов

они просто ****** наши и ваши деньги.
уже сколько Канада в Украину отдала кешем, а те воруют без остановки.
показати весь коментар
08.05.2026 22:41 Відповісти
Ці збори давно перетворилися на відмивання грошей з фото і видосиками на фоні одних і тих же картонних коробок. Черговий супутник. Вже був скандал зі Стерненком, коли з'ясувалося, що гроші на дрони зовсім йдуть не від людей, а для того, щоб списати мільйони нібито на допомогу.
показати весь коментар
08.05.2026 22:55 Відповісти
 
 