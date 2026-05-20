Подразделения ежедневно ведут кровопролитные бои под Покровском: волонтер Юсупова объявила сбор для защитников
Волонтер Наталья Юсупова призвала помочь в сборе средств для защитников Покровска. Воинам нужны дроны, Starlink, генераторы и другое оборудование.
Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Сбор
"Пожалуйста, услышьте, на фронте очень тяжелая ситуация, это не просто слова, продолжаются бои, бесконечные штурмы врага, много погибших, пропавших и очень много тяжелораненых. Подразделениям, которые каждый день у Покровска в кровопролитных боях, которые не знают, что такое отдых, очень нужна срочная помощь", — отметила волонтер.
Воинам нужны детекторы дронов, генераторы, зарядные станции, дроны и Starlink.
Также Юсупова приобрела:
- Starlink — 39 400 грн и 31 000 грн;
- дрон — 2100 евро;
- детектор дронов — 60 300 грн;
- зарядные устройства — 19 900 грн;
- зарядная станция — 40 350 грн;
- генератор — 29 470 грн;
- зарядная станция — 30 840 грн.
Реквизиты для помощи
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Ссылка на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер банковской карты
5375 4112 0025 4253
Чи навіть, за то, що напишеш "перерахував", медведчук тебе на розводі прилюдно висіче?
Ти краще запитай у тих хто за 3 дні перерахували 140 млн грн за Єрмака....
А може Юсупова до них звернеться...