РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10527 посетителей онлайн
Новости Волонтеры для армии Сбор средств на помощь ВСУ
536 11

Подразделения ежедневно ведут кровопролитные бои под Покровском: волонтер Юсупова объявила сбор для защитников

Волонтер Наталья Юсупова призвала помочь в сборе средств для защитников Покровска. Воинам нужны дроны, Starlink, генераторы и другое оборудование.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Сбор

"Пожалуйста, услышьте, на фронте очень тяжелая ситуация, это не просто слова, продолжаются бои, бесконечные штурмы врага, много погибших, пропавших и очень много тяжелораненых. Подразделениям, которые каждый день у Покровска в кровопролитных боях, которые не знают, что такое отдых, очень нужна срочная помощь", — отметила волонтер.

Воинам нужны детекторы дронов, генераторы, зарядные станции, дроны и Starlink.

Также Юсупова приобрела:

  • Starlink — 39 400 грн и 31 000 грн;
  • дрон — 2100 евро;
  • детектор дронов — 60 300 грн;
  • зарядные устройства — 19 900 грн;
  • зарядная станция — 40 350 грн;
  • генератор — 29 470 грн;
  • зарядная станция — 30 840 грн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Битва за Покровск и Мирноград продолжается, ситуация тяжелая: волонтер Юсупова объявила сбор средств на оборудование для воинов

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер банковской карты

5375 4112 0025 4253

Читайте: Пока в стране политические скандалы, на фронте продолжаются тяжелые бои: волонтер Юсупова просит помочь со сбором средств для воинов

Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться
Сбор средств для защитников Покровска: волонтер Юсупова призвала присоединиться

Автор: 

сбор (344) волонтеры (2650) Юсупова Наталья (202)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
+
показать весь комментарий
20.05.2026 14:04 Ответить
+2
Цій зеленій владі повинно бути дуже соромно що на четвертий рік війни досі збирають, де дрони від особисто зе? Він Порошенка вагони дронів вже і не тільки.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:35 Ответить
+2
А чому він повинен перераховувати? Може він пенсіонер як і я? І пенсія в нього як і у мене тільки на комуналку та ліки?
Ти краще запитай у тих хто за 3 дні перерахували 140 млн грн за Єрмака....
А може Юсупова до них звернеться...
показать весь комментарий
20.05.2026 15:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+
показать весь комментарий
20.05.2026 14:04 Ответить
+
показать весь комментарий
20.05.2026 14:29 Ответить
Цій зеленій владі повинно бути дуже соромно що на четвертий рік війни досі збирають, де дрони від особисто зе? Він Порошенка вагони дронів вже і не тільки.
показать весь комментарий
20.05.2026 14:35 Ответить
Ти гроші вже перерахував?
показать весь комментарий
20.05.2026 14:50 Ответить
Скільки зе особисто передав, не хочеш порахувати?
показать весь комментарий
20.05.2026 14:51 Ответить
Ні, хочу почути осбисто про тебе і про то, скільки ти особисто перерахував?
Чи навіть, за то, що напишеш "перерахував", медведчук тебе на розводі прилюдно висіче?
показать весь комментарий
20.05.2026 14:59 Ответить
А чому він повинен перераховувати? Може він пенсіонер як і я? І пенсія в нього як і у мене тільки на комуналку та ліки?
Ти краще запитай у тих хто за 3 дні перерахували 140 млн грн за Єрмака....
А може Юсупова до них звернеться...
показать весь комментарий
20.05.2026 15:21 Ответить
Не мала претензій до цієї волонтерки, чим можу допомагаю. Але може її варто підійти до ВР
показать весь комментарий
20.05.2026 14:40 Ответить
Що означає "підійти до ВР"? Ви чому не підходите?
показать весь комментарий
20.05.2026 14:51 Ответить
Ну, наверное, потому что функция государства финансировать свои вооружённые силы. Почему волонтёры не просят денег у кого их очень много? Боятся или знают, что ничего не дадут?
показать весь комментарий
20.05.2026 15:26 Ответить
+
показать весь комментарий
20.05.2026 14:48 Ответить
 
 