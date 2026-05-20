Подразделения ежедневно ведут кровопролитные бои под Покровском: волонтер Юсупова объявила сбор для защитников

Волонтер Наталья Юсупова призвала помочь в сборе средств для защитников Покровска. Воинам нужны дроны, Starlink, генераторы и другое оборудование.

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сбор

"Пожалуйста, услышьте, на фронте очень тяжелая ситуация, это не просто слова, продолжаются бои, бесконечные штурмы врага, много погибших, пропавших и очень много тяжелораненых. Подразделениям, которые каждый день у Покровска в кровопролитных боях, которые не знают, что такое отдых, очень нужна срочная помощь", — отметила волонтер.

Воинам нужны детекторы дронов, генераторы, зарядные станции, дроны и Starlink.

Также Юсупова приобрела:

Starlink — 39 400 грн и 31 000 грн;

дрон — 2100 евро;

детектор дронов — 60 300 грн;

зарядные устройства — 19 900 грн;

зарядная станция — 40 350 грн;

генератор — 29 470 грн;

зарядная станция — 30 840 грн.

Реквизиты для помощи

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Ссылка на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер банковской карты

5375 4112 0025 4253

