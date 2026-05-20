Підрозділи щодня ведуть кровопролитні бої біля Покровська: волонтерка Юсупова оголосила збір для захисників

Волонтерка Наталія Юсупова закликала допомогти у зборі коштів для захисників, що боронять Покровськ. Воїнам потрібін дрони, Starlink, генератори та інше обладнання.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Збір

"Будь ласка, почуйте, на фронті дуже важка ситуація, це не просто слова, тривають бої, нескінченні штурми ворога, багато загиблих, зниклих і дуже багато важко поранених. Підрозділам, які кожного дня біля Покровська в кровопролитних боях, які не знають що таке відпочити, дуже потрібна термінова допомога", - зазначила волонетрка.

Воїнам потрібні детектори дронів, генератори, зарядні станції, дрони і Starlink.

Також Юсупова придбала:

Starlink - 39 400 грн та 31 000грн;

дрон - 2100 євро;

детектор дронів - 60 300 грн;

зарядні пристрої - 19 900 грн;

зарядна станція - 40 350 грн;

генератор - 29 470 грн;

зарядна станція - 30 840 грн.

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

