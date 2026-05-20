Підрозділи щодня ведуть кровопролитні бої біля Покровська: волонтерка Юсупова оголосила збір для захисників

Волонтерка Наталія Юсупова закликала допомогти у зборі коштів для захисників, що боронять Покровськ. Воїнам потрібін дрони, Starlink, генератори та інше обладнання.

Про це вона повідомила у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Збір

"Будь ласка, почуйте, на фронті дуже важка ситуація, це не просто слова, тривають бої, нескінченні штурми ворога, багато загиблих, зниклих і дуже багато важко поранених. Підрозділам, які кожного дня біля Покровська в кровопролитних боях, які не знають що таке відпочити, дуже потрібна термінова допомога", - зазначила волонетрка.

Воїнам потрібні детектори дронів, генератори, зарядні станції, дрони і Starlink.

Також Юсупова придбала:

  • Starlink - 39 400 грн та 31 000грн;
  • дрон - 2100 євро;
  • детектор дронів - 60 300 грн;
  • зарядні пристрої - 19 900 грн;
  • зарядна станція - 40 350 грн;
  • генератор - 29 470 грн;
  • зарядна станція - 30 840 грн.

Реквізити для допомоги

PayPal - [email protected]

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Збір для оборонців Покровська: волонтерка Юсупова закликала долучитися
збір (399) волонтери (1387) Юсупова Наталія (212)
Топ коментарі
+2
+
показати весь коментар
20.05.2026 14:04 Відповісти
+2
Цій зеленій владі повинно бути дуже соромно що на четвертий рік війни досі збирають, де дрони від особисто зе? Він Порошенка вагони дронів вже і не тільки.
показати весь коментар
20.05.2026 14:35 Відповісти
+2
А чому він повинен перераховувати? Може він пенсіонер як і я? І пенсія в нього як і у мене тільки на комуналку та ліки?
Ти краще запитай у тих хто за 3 дні перерахували 140 млн грн за Єрмака....
А може Юсупова до них звернеться...
показати весь коментар
20.05.2026 15:21 Відповісти
+
показати весь коментар
20.05.2026 14:04 Відповісти
+
показати весь коментар
20.05.2026 14:29 Відповісти
Цій зеленій владі повинно бути дуже соромно що на четвертий рік війни досі збирають, де дрони від особисто зе? Він Порошенка вагони дронів вже і не тільки.
показати весь коментар
20.05.2026 14:35 Відповісти
Ти гроші вже перерахував?
показати весь коментар
20.05.2026 14:50 Відповісти
Скільки зе особисто передав, не хочеш порахувати?
показати весь коментар
20.05.2026 14:51 Відповісти
Ні, хочу почути осбисто про тебе і про то, скільки ти особисто перерахував?
Чи навіть, за то, що напишеш "перерахував", медведчук тебе на розводі прилюдно висіче?
показати весь коментар
20.05.2026 14:59 Відповісти
А чому він повинен перераховувати? Може він пенсіонер як і я? І пенсія в нього як і у мене тільки на комуналку та ліки?
Ти краще запитай у тих хто за 3 дні перерахували 140 млн грн за Єрмака....
А може Юсупова до них звернеться...
показати весь коментар
20.05.2026 15:21 Відповісти
Не мала претензій до цієї волонтерки, чим можу допомагаю. Але може її варто підійти до ВР
показати весь коментар
20.05.2026 14:40 Відповісти
Що означає "підійти до ВР"? Ви чому не підходите?
показати весь коментар
20.05.2026 14:51 Відповісти
Ну, наверное, потому что функция государства финансировать свои вооружённые силы. Почему волонтёры не просят денег у кого их очень много? Боятся или знают, что ничего не дадут?
показати весь коментар
20.05.2026 15:26 Відповісти
+
показати весь коментар
20.05.2026 14:48 Відповісти
 
 