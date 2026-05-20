Підрозділи щодня ведуть кровопролитні бої біля Покровська: волонтерка Юсупова оголосила збір для захисників
Волонтерка Наталія Юсупова закликала допомогти у зборі коштів для захисників, що боронять Покровськ. Воїнам потрібін дрони, Starlink, генератори та інше обладнання.
Збір
"Будь ласка, почуйте, на фронті дуже важка ситуація, це не просто слова, тривають бої, нескінченні штурми ворога, багато загиблих, зниклих і дуже багато важко поранених. Підрозділам, які кожного дня біля Покровська в кровопролитних боях, які не знають що таке відпочити, дуже потрібна термінова допомога", - зазначила волонетрка.
Воїнам потрібні детектори дронів, генератори, зарядні станції, дрони і Starlink.
Також Юсупова придбала:
- Starlink - 39 400 грн та 31 000грн;
- дрон - 2100 євро;
- детектор дронів - 60 300 грн;
- зарядні пристрої - 19 900 грн;
- зарядна станція - 40 350 грн;
- генератор - 29 470 грн;
- зарядна станція - 30 840 грн.
Реквізити для допомоги
PayPal - [email protected]
Приват - 5168752017223390
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
