На Херсонщине в результате российских обстрелов двое людей погибли и 23 получили ранения. ФОТОрепортаж

Враг не прекращает обстреливать деоккупированные населенные пункты Херсонского и Бериславского районов из артиллерии, с помощью тактической авиации и БПЛА различных типов.

За прошедшие сутки от атак противника пострадали Херсон, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Новодмитровка, Томина Балка, Ромашково, Зоревка, Антоновка, Велетенское, Приднепровское, Дарьевка, Станислав, Александровка, Широкая Балка, Софиевка, Берислав, Чаривное, Суханово, Урожайное, Нововоронцовка, Сагайдачное, Стойкое, Золотая Балка, Кучерское, Борозенское, Дудчаны, Новорайск, Козацкое, Веселое, сообщает Цензор.НЕТ.

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Полиция зафиксировала повреждения 43 объектов: девяти многоквартирных и пяти частных домов, административного здания, цеха предприятия, нотариальной конторы, трех машин скорой медицинской помощи, двух служебных автомобилей полиции и 14 гражданских автомобилей, пяти троллейбусов, башни сотовой связи, магазина.

С самого утра россияне наносили удары дронами типа FPV по Центральному району Херсона. В результате ударов 43-летний мужчина получил минно-взрывную травму, контузию и острую стрессовую реакцию. Повреждения получили многоквартирный дом и четыре автомобиля.

Днем оккупанты нанесли удар беспилотником по АЗС. В результате взрыва пострадали трое работников станции. 45-летняя женщина и мужчины в возрасте 32 и 44 лет получили минно-взрывные травмы и контузии.

В результате очередной атаки с использованием дрона были повреждены административное здание и служебный автомобиль Управления полиции охраны. Ранен 24-летний полицейский. Его доставили в больницу с осколочными ранениями шеи и рубленной раной головы.

Российские военные в очередной раз направили FPV-дрон на больницу в центральной части города. В результате удара пострадали восемь медицинских работников в возрасте от 25 до 60 лет. У них диагностировали минно-взрывные травмы, контузии, острую стрессовую реакцию. Также пострадали двое гражданских лиц. 85-летняя женщина получила минно-взрывную травму и огнестрельное осколочное ранение брюшной полости. 58-летняя жительница города получила взрывную травму и контузию. Повреждены два автомобиля скорой медицинской помощи и гражданский автомобиль.

Под ударом вражеского БПЛА оказалось еще одно медицинское учреждение, на территорию которого враг сбросил взрывчатку с дрона. Повреждения получили здание и два автомобиля.

В микрорайоне "Северный" в результате атаки ударным БПЛА повреждены два многоквартирных дома.

В Корабельном районе в результате атак дронов типа FPV пострадали 23-летняя женщина и 36-летний мужчина. Они получили взрывные и черепно-мозговые травмы, контузии. У женщины также осколочное ранение спины. Повреждены два многоквартирных дома, магазин и два автомобиля.

Также оккупанты атаковали грузовой автомобиль коммунального предприятия. В результате взрыва пострадали трое коммунальщиков в возрасте 42, 47 и 62 лет. Их доставили в больницу с минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами, контузиями, осколочными ранениями различных частей тела. Транспортное средство повреждено.

Военные РФ нанесли удар тремя управляемыми авиационными бомбами по микрорайону "Корабел". В результате мощных взрывов погибла 58-летняя женщина. Повреждены учебное заведение и четыре многоквартирных дома.

В Днепровском районе в результате атаки FPV-дроном 61-летняя женщина получила минно-взрывную травму и контузию.

В результате последующих ударов были повреждены частный дом, здание нотариальной конторы, цех предприятия, два троллейбуса. Еще три троллейбуса были повреждены в результате сброса взрывчатки с беспилотника.

В Нововоронцовке в результате артиллерийского обстрела погибла 67-летняя местная жительница, а 49-летняя женщина получила ранения. У пострадавшей диагностировали минно-взрывную травму и контузию.

В Дудчанах военные оккупационной армии нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю. 81-летний водитель получил минно-взрывную травму, осколочные ранения лица и руки.

Россияне атаковали FPV-дронами служебный автомобиль полиции в Сагайдачном, четыре частных дома в Чаривном, Дарьевке и Новорайске. Также в результате ударов возник пожар на поле пшеницы в Кучерском и горел сухостой в Борозенском.

В Стийком в результате обстрела с БПЛА повреждены машина скорой помощи и гражданский автомобиль.

Артиллерийским огнем поврежден частный дом в Золотой Балке.

За прошедшие сутки полиция отреагировала на 377 заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других происшествиях















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