На Херсонщині внаслідок російських обстрілів двоє людей загинуло та 23 поранено. ФОТОрепортаж

Ворог не припиняє обстрілювати деокуповані населені пункти Херсонського та Бериславського районів із артилерії, тактичної авіації та БпЛА різних типів.

Минулої доби від атак противника потерпали Херсон, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Томина Балка, Ромашкове, Зорівка, Антонівка, Велетенське, Придніпровське, Дар’ївка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Берислав, Чарівне, Суханове, Урожайне, Нововоронцовка, Сагайдачне, Стійке, Золота Балка, Кучерське, Борозенське, Дудчани, Новорайськ, Козацьке, Веселе, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Поліція зафіксувала пошкодження 43-х об’єктів: дев’яти багатоквартирних та п’яти приватних будинків, адміністративної будівлі, цеху підприємства, нотаріальної контори, трьох карет екстреної медичної допомоги, двох службових автомобілів поліції та 14 цивільних автівок, п’яти тролейбусів, стільникової вежі, магазину.

Від самого ранку росіяни били дронами типу "FPV" по Центральному району Херсона. Через удари 43-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, контузію, гостру реакцію на стрес. Зазнали пошкоджень багатоквартирний будинок та чотири автомобілі.

Вдень окупанти вдарили безпілотником по АЗС. Внаслідок вибуху постраждали троє працівників станції. 45-річна жінка та чоловіки віком 32 і 44 роки отримали мінно-вибухові травми, контузії.

В результаті чергової дронової атаки пошкоджено адміністративну будівлю та службовий автомобіль Управління поліції охорони. Поранено 24-річного поліцейського. Його доправили до лікарні з осколковими пораненнями шиї та рубленою раною голови.

Російські військові вкотре спрямували FPV-дрон на лікарню в центральній частині міста. В результаті удару постраждали вісім медичних працівників віком від 25 до 60 років. У них діагностували мінно-вибухові травми, контузії, гостру реакцію на стрес. Також постраждали двоє цивільних. 85-річна жінка дістала мінно-вибухову травму й вогнепальне осколкове поранення черевної порожнини. 58-річна містянка отримала вибухову травму й контузію. Пошкоджено два автомобілі екстреної медичної допомоги та цивільну автівку.

Під ударом ворожого БпЛА опинився ще один медичний заклад, на територію якого ворог скинув вибухівку з дрона. Зазнали пошкоджень будівля та два автомобілі.

У мікрорайоні "Північний" внаслідок атаки ударним БпЛА пошкоджено два багатоквартирні будинки.

У Корабельному районі через атаки дронами типу "FPV" постраждали 23-річна жінка та 36-річний чоловік. Вони дістали вибухові й черепно-мозкові травми, контузії. У жінки ще й осколкове поранення спини. Пошкоджено два багатоквартирні будинки, магазин та два автомобілі.

Також окупанти атакували вантажний автомобіль комунального підприємства. Внаслідок вибуху постраждали троє комунальників віком 42, 47, 62 роки. Їх доправили до лікарні з мінно-вибуховими й черепно-мозковими травмами, контузіями, осколковими пораненнями різних частин тіла. Транспортний засіб пошкоджено.

Військові РФ вдарили трьома керованими авіаційними бомбами по мікрорайону "Корабел". Внаслідок потужних вибухів загинула 58-річна жінка. Пошкоджено навчальний заклад та чотири багатоквартирні будинки.

У Дніпровському районі в результаті атаки FPV-дроном 61-річна жінка отримала мінно-вибухову травму й контузію.

Внаслідок подальших ударів пошкоджено приватний будинок, будівлю нотаріальної контори, цех підприємства, два тролейбуси. Ще три тролейбуси пошкоджено через скид вибухівки з безпілотника.

У Нововоронцовці в результаті артобстрілу загинула 67-річна місцева жителька та дістала поранення 49-річна жінка. У постраждалої діагностували мінно-вибухову травму й контузію.

У Дудчанах військові окупаційної армії вдарили FPV-дроном по цивільному автомобілю. 81-річний водій отримав мінно-вибухову травму, осколкові поранення обличчя й руки.

Росіяни атакували FPV-дронами службовий автомобіль поліції в Сагайдачному, чотири приватні будинки в Чарівному, Дар’ївці й Новорайську. Також внаслідок ударів виникла пожежа поля пшениці в Кучерському й горів сухостій у Борозенському.

У Стійкому через скид із БпЛА пошкоджено карету екстреної медичної допомоги та цивільну автівку.

Артилерійським вогнем пошкоджено приватний будинок у Золотій Балці.

За минулу добу поліція відреагувала на 377 заяв і повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події















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