Росіяни вбили двох жінок на Херсонщині, ще 18 людей поранені за добу

Минулої доби російські війська масовано обстрілювали населені пункти Херсонської області з артилерії та атакували їх безпілотниками. Одна жінка загинула під час ранкового обстрілу Нововоронцовки, про смерть іншої, яка дістала смертельні поранення внаслідок атаки на Херсон 11 липня, стало відомо сьогодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

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Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджено три багатоповерхівки, три приватні будинки, автозаправні станції, маршрутні автобуси та приватні автомобілі.

Унаслідок російської агресії протягом доби поранення дістали 18 людей. Із деокупованих громад області евакуювали п'ятьох жителів.

Вранці 13 липня російські війська обстріляли з артилерії Нововоронцовку. Через атаку загинула 68-річна місцева жителька.

Крім того, стало відомо про смерть 77-річної жительки Херсону, яка 11 липня потрапила під російський обстріл у Корабельному районі міста та дістала смертельні поранення.

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