Россияне убили двух женщин на Херсонщине, еще 18 человек ранены за сутки

За последние сутки российские войска подвергли массированному артиллерийскому обстрелу населенные пункты Херсонской области и атаковали их с помощью беспилотников. Одна женщина погибла во время утреннего обстрела Нововоронцовки, а о смерти другой, получившей смертельные ранения в результате атаки на Херсон 11 июля, стало известно сегодня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

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Оккупанты наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. Повреждены три многоэтажных дома, три частных дома, автозаправочные станции, маршрутные автобусы и частные автомобили.

В результате российской агрессии за сутки ранения получили 18 человек. Из деоккупированных громад области эвакуировали пятерых жителей.

Утром 13 июля российские войска обстреляли из артиллерии Нововоронцовку. В результате атаки погибла 68-летняя местная жительница.

Кроме того, стало известно о смерти 77-летней жительницы Херсона, которая 11 июля попала под российский обстрел в Корабельном районе города и получила смертельные ранения.

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