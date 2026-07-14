Канал незаконной переправки ликвидирован: организатору сообщено о подозрении. ФОТОрепортаж

Оперативные сотрудники Черновицкого пограничного отряда раскрыли канал незаконной переправки через государственную границу Украины.

В ходе проверки оперативной информации на территории Хмельницкой области правоохранители остановили автомобиль, на котором к месту незаконного пересечения государственной границы доставляли двух граждан Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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За свои "услуги" организатор схемы, житель Ивано-Франковской области, запросил 9 тысяч долларов США с человека.

Впоследствии на территории Ивано-Франковской области правоохранители задержали организатора незаконной сделки. В ходе санкционированных обысков по месту его проживания и в автомобиле были изъяты банковские карты, денежные средства в национальной и иностранной валюте, паспортные документы, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства. Также изъяты транспортные средства, которые использовались в противоправной деятельности.

Организатору сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.













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