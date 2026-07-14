Канал незаконного переправлення ліквідовано: організатору повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону викрили канал незаконного переправлення через державний кордон України.

В ході реалізації оперативної інформації на території Хмельницької області правоохоронці зупинили автомобіль, яким до місця незаконного перетину державного кордону доставляли двох громадян України, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За свої "послуги" організатор схеми, житель Івано-Франківщини, запросив 9 тисяч доларів США з людини.

У подальшому на території Івано-Франківської області правоохоронці затримали організатора незаконної оборудки. Під час санкціонованих обшуків за місцем його проживання та в автомобілі вилучили банківські картки, грошові кошти у національній та іноземній валюті, паспортні документи, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази. Також вилучено транспортні засоби, які використовувалися у протиправній діяльності.

Організатору повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.













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