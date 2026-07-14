Канал незаконного переправлення ліквідовано: організатору повідомлено про підозру. ФОТОрепортаж
Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону викрили канал незаконного переправлення через державний кордон України.
В ході реалізації оперативної інформації на території Хмельницької області правоохоронці зупинили автомобіль, яким до місця незаконного перетину державного кордону доставляли двох громадян України, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
За свої "послуги" організатор схеми, житель Івано-Франківщини, запросив 9 тисяч доларів США з людини.
У подальшому на території Івано-Франківської області правоохоронці затримали організатора незаконної оборудки. Під час санкціонованих обшуків за місцем його проживання та в автомобілі вилучили банківські картки, грошові кошти у національній та іноземній валюті, паспортні документи, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази. Також вилучено транспортні засоби, які використовувалися у протиправній діяльності.
Організатору повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
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