В Херсоне из-за атак РФ повреждены старинные витрины краеведческого музея. ФОТОРЕПОРТАЖ
В центре Херсона в результате атак российских FPV-дронов повреждено здание областного краеведческого музея и старинные витрины.
Об этом Херсонский областной краеведческий музей сообщил в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
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Отмечается, что в результате ударов РФ возник пожар в технических помещениях музея.
"Пострадало само здание и уникальные старинные витрины начала ХХ века. Изготовленные из натурального дерева, они на протяжении 120 лет хранили тепло рук нескольких поколений музейщиков и впоследствии сами должны были стать экспонатами", - говорится в сообщении.
Как добавили в музее, коллекции, которые вовремя эвакуировали в безопасные места, не пострадали.
"Этот удар - очередной акт варварства и целенаправленного уничтожения исторического центра Херсона. Враг систематически пытается стереть наше культурное наследие и память, разрушая то, что создавалось и оберегалось поколениями", - подчеркнули в музее.
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