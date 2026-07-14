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Новини Фото Обстріли Херсона
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У Херсоні через атаки РФ пошкоджені старовинні вітрини краєзнавчого музею. ФОТОрепортаж

У центрі Херсона через атаки російських FPV-дронів пошкоджена будівля обласного краєзнавчого музею та старовинні вітрини.

Про це Херсонський обласний краєзнавчий музей повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що внаслідок ударів РФ виникла пожежа в технічних приміщеннях музею.

"Постраждала сама будівля та унікальні старовинні вітрини початку ХХ століття. Виготовлені з натурального дерева, вони протягом 120 років зберігали тепло рук кількох поколінь музейників і згодом самі мали стати експонатами", - йдеться в дописі.

Як додали у музеї, колекції, які вчасно евакуювали в безпечні місця, не постраждали.

"Цей удар - черговий акт варварства та цілеспрямованого нищення історичного центру Херсона. Ворог систематично намагається стерти нашу культурну спадщину та пам'ять, руйнуючи те, що створювалося й оберігалося поколіннями", - наголосили у музеї.

У Херсоні через атаки РФ пошкоджені старовинні вітрини музею
У Херсоні через атаки РФ пошкоджені старовинні вітрини музею

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Автор: 

армія рф (21528) музей (461) Херсон (3929) атака (1818) Херсонська область (6827) Херсонський район (965)
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