"Воевать дронами, а не людьми": В Хмельницком, Житомире, Полтаве, Тернополе и Черновцах тоже вышли в поддержку Федорова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В Хмельницком 16 июля состоялась акция протеста против возможной отставки министра обороны Украины Михаила Федорова. Мероприятие стало частью протестов, которые в этот день проходят в разных городах Украины.

По информации местных СМИ, сначала участники собрались возле торгового центра "Детский мир", после чего организованным шествием направились на Майдан Независимости. В начале акции, по разным оценкам, в ней приняли участие более 60 человек. Впоследствии число протестующих увеличилось - по состоянию на 9:30 местные издания сообщали уже примерно о 100 участниках.

Участники акции держали самодельные плакаты с призывами не увольнять Михаила Федорова с поста министра обороны и выражали несогласие с возможными кадровыми изменениями в правительстве.















В центре Житомира также прошла акция в поддержку министра обороны Украины, сообщает Telegram-канал "Мой Житомир". На площади Королева возле здания Житомирской областной военной администрации собрались десятки горожан, которые выразили свою позицию относительно возможных кадровых изменений в Министерстве обороны.

Участники акции пришли с плакатами, на которых были написаны призывы "Верните Федорова", "Не мешайте работать" и другие лозунги в поддержку главы оборонного ведомства. Митингующие убеждены, что в условиях полномасштабной войны стране нужна стабильность в сфере обороны, а начатые изменения должны быть доведены до конца.















Утром возле Полтавского академического областного украинского музыкально-драматического театра имени Николая Гоголя собрались горожане, выразившие несогласие с кадровым решением о смене главы Министерства обороны, сообщает "Полтавщина".

Полтавчане пришли с десятками самодельных плакатов на кусках картона. Участники митинга требуют от властей остановить, по их мнению, сомнительные кадровые перестановки во время войны.

Надписи на полтавских картонках варьируются от аналитических до максимально эмоциональных (иногда с нецензурной лексикой): "Клоунов в "Квартал"! Федорова в Министерство!", "НаДІЯ" и "Федоров - единственная надежда", "Уберите Сырка, а не Федорова", "Увольнение Федорова - подарок России", "Кадровая перестановка, не наступай!", "Зае*бали".

Люди скандируют лозунги, жалуются на возвращение "совка" в армию и требуют сохранить курс на технологичность, который олицетворял министр.







В Тернополе возле областной военной администрации также прошел протест против увольнения Михаила Федорова с поста министра обороны. В акции приняли участие почти 100 человек, сообщают местные СМИ.





В Черновцах 16 июля на Центральной площади состоялась мирная акция протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины, сообщает "Шпальта".

Участники мероприятия заявили, что не поддерживают кадровые изменения в Министерстве обороны, и призвали власть объяснить причины принятого решения о смене руководства ведомства.

Протестующие держали плакаты с надписями: "Воевать дронами, а не людьми", "Министерству обороны нужен Федоров", "Только враг благодарит вас за это решение", "Неудобный, поэтому и сняли" и другими.

Во время акции также звучали лозунги "Армии - дроны, а не погоны" и "Работает - не трогай", которыми участники выражали поддержку Федорову и несогласие с его отставкой.













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