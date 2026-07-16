"Воювати дронами, а не людьми": У Хмельницькому, Житомирі, Полтаві, Тернополі і Чернівцях теж вийшли на підтримку Федорова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Хмельницькому, Житомирі, Полтаві, Тернополі та Чернівцях також відбулися акції на підтримку Михайла Федорова. Учасники вимагали не змінювати керівництво Міноборони та закликали зберегти курс на технологічну модернізацію армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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У Хмельницькому 16 липня відбулася акція протесту проти можливої відставки міністра оборони України Михайла Федорова. Захід став частиною протестів, які цього дня проходять у різних містах України.

За інформацією місцевих медіа, спочатку учасники зібралися біля торговельного центру "Дитячий світ", після чого організованою ходою вирушили на Майдан Незалежності. На початку акції, за різними оцінками, участь у ній взяли понад 60 людей. Згодом кількість протестувальників зросла - станом на 9:30 місцеві видання повідомляли вже приблизно про 100 учасників.

Учасники акції тримали саморобні плакати із закликами не звільняти Михайла Федорова з посади міністра оборони та висловлювали незгоду з можливими кадровими змінами в уряді.















У центрі Житомира також відбулася акція на підтримку міністра оборони України, повідомляє телеграм-канал "Мій Житомир". На майдані Корольова біля будівлі Житомирської обласної військової адміністрації зібралися десятки містян, які висловили свою позицію щодо можливих кадрових змін у Міністерстві оборони.

Учасники акції прийшли з плакатами, на яких були написані заклики "Поверніть Федорова", "Не заважайте працювати" та інші гасла на підтримку очільника оборонного відомства. Мітингувальники переконані, що в умовах повномасштабної війни країні потрібна стабільність у сфері оборони, а розпочаті зміни мають бути доведені до кінця.















Зранку біля Полтавського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Миколи Гоголя зібралися містяни, які висловили незгоду з кадровим рішенням щодо зміни очільника Міністерства оборони, повідомляє Полтавщина.

Полтавці прийшли з десятками саморобних плакатів на шматках картону. Мітингувальники вимагають від влади зупинити, на їхню думку, сумнівні кадрові перестановки під час війни.

Написи на полтавських картонках варіюються від аналітичних до максимально емоційних (іноді з нецензурною лексикою): "Клоунів в Квартал! Федорова в Міністерство!", "НаДІЯ" та "Федоров — єдина надія", "Приберіть Сирка, а не Федорова", "Звільнення Федорова - подарунок Росії", "Кадрова зміна, не наступай!", "Заї*али".

Люди скандують гасла, скаржаться на повернення "совка" в армію та вимагають залишити курс на технологічність, який уособлював міністр.







У Тернополі біля обласної військової адміністрації також відбувся протест проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Майже 100 людей взяли участь, повідомляють місцеві ЗМІ.





У Чернівцях 16 липня на Центральній площі відбулася мирна акція протесту проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони України, повідомляє Шпальта

Учасники заходу заявили, що не підтримують кадрові зміни в Міністерстві оборони та закликали владу пояснити причини ухваленого рішення щодо зміни керівництва відомства.

Протестувальники тримали плакати з написами: "Воювати дронами, а не людьми", "Міністерству оборони потрібен Федоров", "Тільки ворог дякує вам за це рішення", "Незручний, тому й зняли" та іншими.

Під час акції також лунали гасла "Армії - дрони, а не погони" та "Працює - не чіпай", якими учасники висловлювали підтримку Федорову та незгоду з його відставкою.













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