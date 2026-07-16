В Киеве уже вторую неделю очищают Кирилловское озеро после российской атаки, - КГГА. ФОТО
В Киеве уже вторую неделю продолжается ликвидация загрязнения озера Кирилловское нефтепродуктами, возникшего после массированной российской атаки 2 июля. Для очистки водоема уже использовано более 500 килограммов сорбента.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.
По информации КГГА, специализированная машина-амфибия Mobitrac приступила к удалению загрязненного камыша, впитавшего нефтесодержащую эмульсию. Спасатели ГСЧС непрерывно работают тремя скиммерами, откачивая нефтеводяную эмульсию.
Коммунальное предприятие "Плесо" еженедельно отбирает пробы воды и контролирует состояние Кирилловского и Иорданского озер.
К ликвидации последствий загрязнения присоединились также ученые Института гидробиологии НАН Украины. Они исследуют воду, донные отложения, растительность и фауну, чтобы определить дальнейшие шаги по восстановлению экосистемы.
В КГГА отметили, что работы уже переходят от аварийного реагирования к системному восстановлению водоема. Их цель — не только ликвидировать последствия загрязнения, но и вернуть озеру здоровую экосистему.
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