РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13736 посетителей онлайн
Новости Фото Атака ракет и БпЛА на Киев
905 1

В Киеве уже вторую неделю очищают Кирилловское озеро после российской атаки, - КГГА. ФОТО

В Киеве уже вторую неделю продолжается ликвидация загрязнения озера Кирилловское нефтепродуктами, возникшего после массированной российской атаки 2 июля. Для очистки водоема уже использовано более 500 килограммов сорбента.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

По информации КГГА, специализированная машина-амфибия Mobitrac приступила к удалению загрязненного камыша, впитавшего нефтесодержащую эмульсию. Спасатели ГСЧС непрерывно работают тремя скиммерами, откачивая нефтеводяную эмульсию.

В Киеве продолжается ликвидация загрязнения Кирилловского озера после удара РФ
В Киеве продолжается ликвидация загрязнения Кирилловского озера после удара РФ
В Киеве продолжается ликвидация загрязнения Кирилловского озера после удара РФ
В Киеве продолжается ликвидация загрязнения Кирилловского озера после удара РФ

Коммунальное предприятие "Плесо" еженедельно отбирает пробы воды и контролирует состояние Кирилловского и Иорданского озер.

К ликвидации последствий загрязнения присоединились также ученые Института гидробиологии НАН Украины. Они исследуют воду, донные отложения, растительность и фауну, чтобы определить дальнейшие шаги по восстановлению экосистемы.

В КГГА отметили, что работы уже переходят от аварийного реагирования к системному восстановлению водоема. Их цель — не только ликвидировать последствия загрязнения, но и вернуть озеру здоровую экосистему.

Читайте также: Загрязнение Кирилловского озера в Киеве из-за атаки РФ: изъято 65 тонн нефтесмеси, угрозы для Днепра нет. ФОТОрепортаж

Автор: 

загрязнение (261) Киев (26681) обстрел (33795) нефтепродукты (193) вода (939)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 