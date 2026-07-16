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У Києві другий тиждень очищають озеро Кирилівське після російської атаки, - КМДА. ФОТО

У Києві вже другий тиждень триває ліквідація забруднення озера Кирилівське нафтопродуктами, яке виникло після масованої російської атаки 2 липня. Для очищення водойми вже використали понад 500 кілограмів сорбенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

За інформацією КМДА, спеціалізована машина-амфібія Mobitrac розпочала видалення забрудненого очерету, який увібрав нафтовмісну емульсію. Рятувальники ДСНС безперервно працюють трьома скімерами, відкачуючи нафтоводяну емульсію.

У Києві триває ліквідація забруднення озера Кирилівське після удару РФ
У Києві триває ліквідація забруднення озера Кирилівське після удару РФ
У Києві триває ліквідація забруднення озера Кирилівське після удару РФ
У Києві триває ліквідація забруднення озера Кирилівське після удару РФ

Комунальне підприємство "Плесо" щотижня відбирає проби води та контролює стан озер Кирилівського й Йорданського.

До ліквідації наслідків забруднення долучилися також науковці Інституту гідробіології НАН України. Вони досліджують воду, донні відклади, рослинність і фауну, щоб визначити подальші кроки для відновлення екосистеми.

У КМДА зазначили, що роботи вже переходять від аварійного реагування до системного відновлення водойми. Їхня мета – не лише ліквідувати наслідки забруднення, а й повернути озеру здорову екосистему.

Також читайте: Забруднення озера Кирилівського у Києві через атаку РФ: вилучено 65 тонн нафтосуміші, загрози для Дніпра немає. ФОТОрепортаж

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