У Києві другий тиждень очищають озеро Кирилівське після російської атаки, - КМДА. ФОТО

У Києві вже другий тиждень триває ліквідація забруднення озера Кирилівське нафтопродуктами, яке виникло після масованої російської атаки 2 липня. Для очищення водойми вже використали понад 500 кілограмів сорбенту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

За інформацією КМДА, спеціалізована машина-амфібія Mobitrac розпочала видалення забрудненого очерету, який увібрав нафтовмісну емульсію. Рятувальники ДСНС безперервно працюють трьома скімерами, відкачуючи нафтоводяну емульсію.









Комунальне підприємство "Плесо" щотижня відбирає проби води та контролює стан озер Кирилівського й Йорданського.

До ліквідації наслідків забруднення долучилися також науковці Інституту гідробіології НАН України. Вони досліджують воду, донні відклади, рослинність і фауну, щоб визначити подальші кроки для відновлення екосистеми.

У КМДА зазначили, що роботи вже переходять від аварійного реагування до системного відновлення водойми. Їхня мета – не лише ліквідувати наслідки забруднення, а й повернути озеру здорову екосистему.

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