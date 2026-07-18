В Ивано-Франковске простились с австралийцем Сэмюэлем Майклом Педраццини, погибшим за Украину. ФОТОрепортаж

В Ивано-Франковске простились с 26-летним Сэмюэлем Майклом Педраццини. После службы в австралийской армии он стал волонтером, а впоследствии вступил в ряды ССО ВСУ и погиб 13 июня при выполнении боевого задания в Донецкой области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Суспільне. Івано-Франківськ".

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Командир группы иностранцев 3-го полка ССО с позывным "Алекс" рассказал, что Сэмюэл был родом из города Лисмор в Австралии и присоединился к подразделению в мае 2026 года.

До этого он проходил службу в австралийской армии, обладал высоким уровнем военной подготовки и выполнял обязанности боевого медика.

По словам командира, Сэмюэл владел навыками пулеметчика, стрелка и медика и быстро завоевал уважение сослуживцев.

"Он очень любил Украину и хотел здесь остаться. Хотел сражаться за её свободу, а после победы стать частью украинского общества", — отметил "Алекс".

По словам командира, 13 июня во время зачистки одного из населенных пунктов в Донецкой области Сэмюэл подошел к дому, где скрывался российский военный.

Оккупант открыл огонь, смертельно ранив украинского защитника. Нападающего ликвидировали, однако спасти Сэмюэля не удалось.

В Украину приехал в качестве волонтера

Ветеран Сил специальных операций Мстислав Тарас рассказал, что после начала пандемии COVID-19 Сэмюэл поступил на службу в австралийскую армию и служил в 7-м полку Королевской австралийской пехоты в Аделаиде.

Во время службы в Великобритании он обучал украинских военных. В конце 2024 года уволился из армии, чтобы помогать Украине, а в 2025 году работал волонтером-медиком на востоке страны.

Коллеги и друзья вспоминают Сэмюэля как искреннего, открытого и чрезвычайно целеустремленного человека.

Его коллега Алена Скаля рассказала, что они вместе работали в Великобритании, где Сэмюэл был военным инструктором.

"Он всегда был оптимистом, добрым и искренним человеком. Хотелось бы, чтобы больше людей узнали о его пути и подвиге", — сказала она.

Знакомая военного Виталины вспоминает, что Сэмюэл постоянно говорил о желании помогать украинцам.

"Он говорил: "У меня есть навыки, я хочу их применять, хочу помогать украинцам". Когда его спрашивали, вернется ли он в Австралию, отвечал: "Нет, теперь это и моя страна. Я вижу свою жизнь в Украине"", — рассказала она.

Семья исполнила его последнюю волю

Сэмюэл Педраццини был единственным ребенком в семье. После переезда в Украину он поселился в Ивано-Франковске вместе со своей партнершей Эмили.

По словам родных и сослуживцев, военный хотел, чтобы в случае гибели его похоронили именно в Украине.

Во время церемонии прощания мать погибшего Леони Элизабет Кук сказала, что любовь ее сына к Украине была искренней и вдохновляла других.

"Твоя любовь к Украине была заразительной... Я буду продолжать разговаривать с тобой каждый день", — обратилась она к сыну.

Командир "Алекс" подчеркнул, что для него было честью служить рядом с Сэмюэлем.

Защитника похоронили на Аллее Героев городского кладбища в селе Чукалевка недалеко от Ивано-Франковска.

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