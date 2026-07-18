В Івано-Франківську попрощалися з австралійцем Семюелем Майклом Педрацціні, який загинув за Україну. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківську попрощалися з 26-річним Семюелем Майклом Педрацціні. Після служби в армії Австралії він став волонтером, а згодом вступив до лав ССО ЗСУ й загинув 13 червня під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Суспільне. Івано-Франківськ".

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Командир групи іноземців 3-го полку ССО на позивний "Алекс" розповів, що Семюель був родом із міста Лісмор в Австралії та приєднався до підрозділу у травні 2026 року.

До цього він проходив службу в австралійській армії, мав високий рівень військової підготовки та виконував обов'язки бойового медика.

За словами командира, Семюель володів навичками кулеметника, стрільця і медика та швидко здобув повагу побратимів.

"Він дуже любив Україну і хотів тут залишитися. Хотів воювати за її свободу, а після перемоги стати частиною українського суспільства", — зазначив "Алекс".

За словами командира, 13 червня під час зачистки одного з населених пунктів на Донеччині Семюель підійшов до будинку, де переховувався російський військовий.

Окупант відкрив вогонь, смертельно поранивши українського захисника. Нападника ліквідували, однак врятувати Семюеля не вдалося.

До України приїхав як волонтер

Ветеран Сил спеціальних операцій Мстислав Тарас розповів, що після початку пандемії COVID-19 Семюель вступив до лав австралійської армії та служив у 7-му полку Королівської австралійської піхоти в Аделаїді.

Під час служби у Великій Британії він навчав українських військових. Наприкінці 2024 року звільнився з армії, щоб допомагати Україні, а у 2025 році працював волонтером-медиком на сході країни.

Колеги та друзі згадують Семюеля як щиру, відкриту й надзвичайно вмотивовану людину.

Його колега Альона Скаля розповіла, що вони разом працювали у Великій Британії, де Семюель був військовим інструктором.

"Він завжди був оптимістом, доброю і щирою людиною. Хотілося б, щоб більше людей дізналися про його шлях і подвиг", - сказала вона.

Знайома військового Віталіна пригадує, що Семюель постійно говорив про бажання допомагати українцям.

"Він казав: "У мене є навички, я хочу їх застосовувати, хочу допомагати українцям". Коли його запитували, чи повернеться до Австралії, відповідав: "Ні, тепер це моя країна також. Я бачу своє життя в Україні"", — розповіла вона.

Родина виконала його останню волю

Семюель Педрацціні був єдиною дитиною в родині. Після переїзду до України він оселився в Івано-Франківську разом зі своєю партнеркою Емілі.

За словами рідних і побратимів, військовий хотів, щоб у разі загибелі його поховали саме в Україні.

Під час церемонії прощання мати загиблого Леоні Елізабет Кук сказала, що любов її сина до України була щирою і надихала інших.

"Твоя любов до України була заразливою... Я продовжуватиму розмовляти з тобою щодня", — звернулася вона до сина.

Командир "Алекс" наголосив, що для нього було честю служити поруч із Семюелем.

Поховали захисника на Алеї Героїв міського кладовища у селі Чукалівка поблизу Івано-Франківська.

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