$5000 за снятие с розыска и бронирование: на Одесчине задержали командира взвода охраны. ФОТОрепортаж
Правоохранители в Одесской области раскрыли коррупционную схему уклонения от призыва на службу и задержали военнослужащего руководящего звена.
Об этом сообщила областная полиция, передает Цензор.НЕТ.
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По данным следствия, в деле фигурирует командир взвода охраны одной из воинских частей.
"За 5000 долларов неправомерной выгоды он гарантировал мужчине, который разыскивается ТЦК за нарушение правил воинского учета, решить его проблему. В частности, оказать влияние на нужных лиц из ТЦК и СП с целью снятия "клиента" с розыска и в дальнейшем фиктивно трудоустроить его на предприятие критической инфраструктуры. Бронирование послужило бы основанием для отсрочки от мобилизации", — заявили в полиции.
Военнослужащего задержали во время получения денег. Ему сообщили о подозрении.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
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