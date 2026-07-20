Начальник военного склада распродал дроны ПВО на 6,2 млн грн: дело передано в суд, - ОГП. ФОТО

Начальника склада одного из пограничных отрядов будут судить за хищение военного имущества, предназначенного для обеспечения противовоздушной обороны юга Украины. По версии следствия, он незаконно завладел техникой на сумму свыше 6,2 млн гривен, а часть похищенного распродал гражданским лицам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований.

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По данным следствия, 28-летний военнослужащий с июня 2023 года по сентябрь 2025 года, используя служебное положение и доступ к имуществу воинской части, присваивал технику инженерно-авиационной службы. Недостачу обнаружили во время инвентаризации.

Среди похищенного были беспилотные летательные аппараты, наземные станции управления, фотооборудование, ноутбук и зарядная станция. Следствие установило, что часть техники обвиняемый продавал гражданским лицам, предпринимателям и волонтерам. Ноутбук он сдал в ломбард, а зарядной станцией пользовался дома.

Кроме того, на средства от продажи похищенного имущества военнослужащий в июне 2025 года приобрел автомобиль Lexus стоимостью 400 тысяч гривен. Впоследствии он продал его почти вдвое дороже, чтобы легализовать незаконно полученные доходы.







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Обвиняемого задержали, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5,4 млн гривен. Сейчас он находится под стражей.

В ходе досудебного расследования военнослужащий начал частично возмещать причиненный государству ущерб.

Ему инкриминируют хищение военного имущества путем злоупотребления служебным положением, присвоение и растрату вверенного имущества, а также легализацию имущества, полученного преступным путем.

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