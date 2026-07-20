Начальник військового складу розпродав дрони ППО на 6,2 млн грн: справу передали до суду, - ОГП. ФОТО

Начальника складу одного з прикордонних загонів судитимуть за розкрадання військового майна, призначеного для забезпечення протиповітряної оборони півдня України. За версією слідства, він незаконно заволодів технікою на понад 6,2 млн гривень, а частину викраденого розпродав цивільним особам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

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За даними слідства, 28-річний військовослужбовець із червня 2023 року до вересня 2025 року, використовуючи службове становище та доступ до майна військової частини, привласнював техніку інженерно-авіаційної служби. Нестачу виявили під час інвентаризації.

Серед викраденого були безпілотні літальні апарати, наземні станції керування, фотообладнання, ноутбук і зарядна станція. Слідство встановило, що частину техніки обвинувачений продавав цивільним особам, підприємцям і волонтерам. Ноутбук він здав до ломбарду, а зарядною станцією користувався вдома.

Крім того, за кошти від продажу викраденого майна військовослужбовець у червні 2025 року придбав автомобіль Lexus вартістю 400 тисяч гривень. Згодом він продав його майже удвічі дорожче, щоб легалізувати незаконно отримані доходи.







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Обвинуваченого затримали, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5,4 млн гривень. Наразі він перебуває під вартою.

Під час досудового розслідування військовослужбовець почав частково відшкодовувати завдані державі збитки.

Йому інкримінують викрадення військового майна шляхом зловживання службовим становищем, привласнення та розтрату ввіреного майна, а також легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

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