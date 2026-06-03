"Через прикордонників прогнали 160 млрд грн": Ніколов про оборудку зі снарядами. ВIДЕО

Журналіст-розслідувач Юрій Ніколов заявив, що за два роки через Держприкордонслужбу за час керівництва Сергія Дейнеки пройшли 160 млрд грн на закупівлю снарядів через дві закордонні компанії-посередники.

Про це він сказав в ефірі Radio NV, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Закупівля снарядів через ДПСУ

За словами Ніколова, Держприкордонслужба за керівництва Дейнеки перетворилася на "прохідний двір" для засвоєння велетенських коштів.

"І тому, та я щиро переконаний, що відомство Дейнеки під його керівництвом займалось різними оборудками. І от оборудка зі снарядами, вона, я думаю зрештою стане рекордною в історії України. Це от мало звучало в ефірах, насправді там через прикордонників за два роки прогнали 160 млрд грн. Тобто не 80 млн, не 23 млрд, 160 млрд грн, які просто через прикордонників пройшли в руки двох цікавих таких закордонних компаній, які виконули виключно функцію посередника у доставці снарядів", - сказав журналіст.

Через цю штучну монополію, за словами Ніколова, ціни на боєприпаси злетіли, а самі поставки були неритмічними.

"Тому історія прикордонників зі снарядами, із компаніями, які в них були на поставках, ще чекає на своє вирішення з боку НАБУ. Кримінальне провадження по цій історії там точно є. Тепер це питання часу і енергії детективів, здатних довести цю історію до логічного кінця", - сказав розслідувач.

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Справа про закупівлю БпЛА

Крім того, Ніколов прокоментував нещодавнє оголошення підозр від НАБУ і САП у справі про махінації із закупівлями БпЛА для Державної прикордонної служби.

На основі аналізу матеріалів справи журналіст зазначає, що схема погоджувалася із верхівкою відомства, але "зламалася", бо тендерник запустив відкриті торги.

На запитання, чи можна припускати, що офіційно оголошена підозра експосадовцю ДПСУ виписана саме ексголові службі Дейнеці, Ніколов відповів:

"Тут, знаєте, треба просто бути впевненим точно, кому підозра. Цілком можливо, що це Дейнека. Оскільки матеріали справи, які були публічними, в них був такий епізод, що бізнесмену від якого вимагали відкат за все це, був дзвінок від когось прикордонників, і він казав: "Я тут сиджу поруч з таким чи такою людиною, що от все, що вам потім передадуть в плані вимогу, це все погоджено з адміністрацією прикордонної служби". Тому абсолютно не виключено, що це міг бути Дейнека. Тим більше, що ціна питання, ну, там фактично майже мільярд грн - це розмір закупівлі. Ну, цілком очевидно, що це знаєте, не рівень якогось майора, це номенклатура когось в керівництві прикордонної служби", - вважає журналіст.

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Що передувало?

Нагадаємо, що 29 травня посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва безпілотників САП повідомила про підозру у вимаганні $1 млн. Імен фігурантів правоохронці не називають.

31 травня Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до посадовця Державної прикордонної служби України та власника приватної компанії з виробництва безпілотників.

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