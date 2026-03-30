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ВАКС продовжив на 2 місяці запобіжний захід ексголові ДПСУ Дейнеку
Вищий антикорупційний суд продовжив до 30 травня запобіжний захід колишньому голові Державної прикордонної служби України Сергію Дейнеку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"ВАКС продовжив колишньому очільнику ДПСУ запобіжний захід до 30 травня", - сказала працівниця пресслужби ВАКС Катерина Шипілова.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що НАБУ та САП проводять обшук в ексглави ДПСУ Дейнека.
- Нагадаємо, у НАБУ повідомили, що у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.
- Серед підозрюваних там фігурує колишній голова ДПСУ.
- 30 січня 2026 року ВАКС обрав запобіжний захід Дейнеку.
- 4 лютого за колишнього керівника Держприкордонслужби Сергія Дейнека, якого підозрюють у причетності до контрабанди, внесли заставу 10 млн грн.
- Пізніше ЗМІ повідомили, що Дейнека мобілізували, він очолить Третій прикордонний загін.
Топ коментарі
+2 Igor Karatsuba
показати весь коментар30.03.2026 14:46 Відповісти Посилання
+2 Ігор Климчук #581263
показати весь коментар30.03.2026 14:46 Відповісти Посилання
+2 Ігор Климчук #581263
показати весь коментар30.03.2026 14:55 Відповісти Посилання
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