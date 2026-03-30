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Новини Справа Дейнека
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ВАКС продовжив на 2 місяці запобіжний захід ексголові ДПСУ Дейнеку

Сергій Дейнеко

Вищий антикорупційний суд продовжив до 30 травня запобіжний захід колишньому голові Державної прикордонної служби України Сергію Дейнеку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

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"ВАКС продовжив колишньому очільнику ДПСУ запобіжний захід до 30 травня", - сказала працівниця пресслужби ВАКС Катерина Шипілова.

Читайте: Рішення про мобілізацію ексголови ДПСУ Дейнека ухвалили за загальною процедурою, - САП

Що передувало?

Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2237) запобіжний захід (688) Дейнеко Сергій (101)
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Топ коментарі
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ну шо не Червінський - то точно
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30.03.2026 14:46 Відповісти
+2
Який б...ть запобіжний захід? Дядько після того як його визнали непридатним до військової служби!!!! героїчно мобілізувався на генеральську посаду. Загін це фактично бригада. Це якийсь ідіотизм, абсурд і маразм в одному флаконі.
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30.03.2026 14:46 Відповісти
+2
Призначити корупціонера і мародера командиром загону, який веде бойові дії, як легка ммеханізована бригада. Це покарання, чи заохочення? Кради, підривай економіку воюйочої країни і ми тебе призначим командиром над 2.5 тис військовослцжбовців. І потім деякі щирі патріоти обурюються чому це залишились одні ухилянти? Чому ніхто не рветься під керіництво таких горе-командирів, по яким колонія строгого режиму плаче?
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30.03.2026 14:55 Відповісти

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