Ексголову ДПСУ Дейнека, якого викрили на корупції, мобілізували, він очолить Третій прикордонний загін, - ЗМІ
Колишній керівник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, якого підозрюють у причетності до контрабанди цигарок, призначений командиром Третього прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса (відомого також як прикордонна бригада "Помста").
Про це повідомив співрозмовник BBC News Україна в ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Дейнеку призначили командиром 3-го прикордонного загону. Це бойовий підрозділ, який воює. Загін бригадного типу", - повідомили в ДПСУ.
Співрозмовник BBC в НАБУ, коментуючи це призначення, заявило: "На жаль, ми в цій ситуації нічого не можемо вдіяти".
Чому Дейнеко?
"На підставі закону України "Про військовий обов'язок" генерал-лейтенант Сергій Дейнеко призваний для проходження служби по мобілізації. Відповідно до Положення про проходження військової служби в ДПСУ він призначений на посаду начальника Луганського прикордонного загону", - повідомив в коментарі "Українській правді" речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.
Він пояснив: обставини звільнення Дейнека з військової служби на законодавчому рівні (за рішенням ВЛК - ред.) не обмежують подальшу можливість проходження служби в ДПСУ за мобілізацією.
За словами речника ДПСУ, на посаду в бойову бригаду Дейнеко призначений зважаючи на набутий до цього військовий досвід у захисті держави та виконання завдань підрозділами прикордонного відомства.
Більше про Луганський загін
- 3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса (Луганський прикордонний загін-бригада "Помста") (в/ч 9938) — бойовий підрозділ у складі Державної прикордонної служби України.
- Сергій Дейнеко очолював цей підрозділ з 2011 по 2014 рік.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що НАБУ та САП проводять обшук в ексглави ДПСУ Дейнеки.
- Нагадаємо, у НАБУ повідомили, що у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.
- Серед підозрюваних там фігурує колишній голова ДПСУ.
- 30 січня 2026 року ВАКС обрав запобіжний захід Дейнеці.
- 4 лютого за колишнього керівника Держприкордонслужби Сергія Дейнека, якого підозрюють у причетності до контрабанди, внесли заставу 10 млн грн.
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Вішати їх треба, щоб було дієвим покарання!!!
КРАДИ АЖ ПОКИ РЄПА не трісне ..а як піймають - то нічого не конфіскуюь .. йди собі командувати в штаб і посилати чесних бійців в м'ясо
Хоча в ДПСУ таких начальників-командирів 90%. Корупціонери в законі.
Країна доісторичних гамадрилів.