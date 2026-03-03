Ексголову ДПСУ Дейнека, якого викрили на корупції, мобілізували, він очолить Третій прикордонний загін, - ЗМІ

Колишній керівник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, якого підозрюють у причетності до контрабанди цигарок, призначений командиром Третього прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса (відомого також як прикордонна бригада "Помста").

Про це повідомив співрозмовник BBC News Україна в ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Дейнеку призначили командиром 3-го прикордонного загону. Це бойовий підрозділ, який воює. Загін бригадного типу", - повідомили в ДПСУ.

Співрозмовник BBC в НАБУ, коментуючи це призначення, заявило: "На жаль, ми в цій ситуації нічого не можемо вдіяти".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексголову Держприкордонслужби Дейнека звільнили з військової служби, - ДПСУ

Чому Дейнеко?

"На підставі закону України "Про військовий обов'язок" генерал-лейтенант Сергій Дейнеко призваний для проходження служби по мобілізації. Відповідно до Положення про проходження військової служби в ДПСУ він призначений на посаду начальника Луганського прикордонного загону", - повідомив в коментарі "Українській правді" речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.

Він пояснив: обставини звільнення Дейнека з військової служби на законодавчому рівні (за рішенням ВЛК - ред.) не обмежують подальшу можливість проходження служби в ДПСУ за мобілізацією.

За словами речника ДПСУ, на посаду в бойову бригаду Дейнеко призначений зважаючи на набутий до цього військовий досвід у захисті держави та виконання завдань підрозділами прикордонного відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За ексглаву ДПСУ Дейнека внесли 10 млн грн застави

Більше про Луганський загін

3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса (Луганський прикордонний загін-бригада "Помста") (в/ч 9938) — бойовий підрозділ у складі Державної прикордонної служби України.

Сергій Дейнеко очолював цей підрозділ з 2011 по 2014 рік.

Що передувало?

Читайте також: ВАКС обрав запобіжний захід ексглаві ДПСУ Дейнеці - застава 10 млн грн