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Новини Справа Дейнека
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Ексголову ДПСУ Дейнека, якого викрили на корупції, мобілізували, він очолить Третій прикордонний загін, - ЗМІ

Ексголова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко

Колишній керівник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, якого підозрюють у причетності до контрабанди цигарок, призначений командиром Третього прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса (відомого також як прикордонна бригада "Помста").

Про це повідомив співрозмовник BBC News Україна в ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Дейнеку призначили командиром 3-го прикордонного загону. Це бойовий підрозділ, який воює. Загін бригадного типу", - повідомили в ДПСУ.

Співрозмовник BBC в НАБУ, коментуючи це призначення, заявило: "На жаль, ми в цій ситуації нічого не можемо вдіяти".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексголову Держприкордонслужби Дейнека звільнили з військової служби, - ДПСУ

Чому Дейнеко?

"На підставі закону України "Про військовий обов'язок" генерал-лейтенант Сергій Дейнеко призваний для проходження служби по мобілізації. Відповідно до Положення про проходження військової служби в ДПСУ він призначений на посаду начальника Луганського прикордонного загону", - повідомив в коментарі "Українській правді" речник ДПСУ полковник Андрій Демченко.

Він пояснив: обставини  звільнення Дейнека з військової служби на законодавчому рівні (за рішенням ВЛК - ред.) не обмежують подальшу можливість проходження служби в ДПСУ за мобілізацією.

За словами речника ДПСУ, на посаду в бойову бригаду Дейнеко призначений зважаючи на набутий до цього військовий досвід у захисті держави та виконання завдань підрозділами прикордонного відомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За ексглаву ДПСУ Дейнека внесли 10 млн грн застави

Більше про Луганський загін

  • 3-й прикордонний загін імені Героя України полковника Євгена Пікуса (Луганський прикордонний загін-бригада "Помста") (в/ч 9938) — бойовий підрозділ у складі Державної прикордонної служби України.
  • Сергій Дейнеко очолював цей підрозділ з 2011 по 2014 рік.

Що передувало?

Читайте також: ВАКС обрав запобіжний захід ексглаві ДПСУ Дейнеці - застава 10 млн грн

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6748) призначення (2355) ЗСУ (8792) Дейнеко Сергій (101)
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Топ коментарі
+78
Кримінальний злочинець на командній посаді із допуском до таємної інформації?
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03.03.2026 19:20 Відповісти
+34
Очолить підрозділ ??? Та він гранатоментником повинен бути не більше,це кіздец 😡😡😡
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03.03.2026 19:25 Відповісти
+27
Тобто так просто? Накрав і очолив? Без приговору, без розжалування в рядові, без конфіскації майна? Ну от як можна служити під началом такого "командира"? Влада зовсім втратила береги. Це безлад та дискредитація армії
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03.03.2026 19:30 Відповісти
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Кримінальний злочинець на командній посаді із допуском до таємної інформації?
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03.03.2026 19:20 Відповісти
Да, и Ермак уже на фронте...
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03.03.2026 19:23 Відповісти
Дейнеко має сидіти у в'язниці з конфіскацією майна! Він довго на фронті не проживе
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03.03.2026 19:57 Відповісти
Очолить підрозділ ??? Та він гранатоментником повинен бути не більше,це кіздец 😡😡😡
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03.03.2026 19:25 Відповісти
2-м номером.
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03.03.2026 19:28 Відповісти
Яким гранатометником? Штурмовиком десь в Покровську або Куп'янську.
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03.03.2026 19:38 Відповісти
якщо засудять , то можна звання лишити
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03.03.2026 20:21 Відповісти
Кривосуддя від зеленського і портновських чЛЄНІв, за «зеленського коридори» на кордоні!!!!
Вішати їх треба, щоб було дієвим покарання!!!
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03.03.2026 19:42 Відповісти
Накуй з ЗСУ!!!
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03.03.2026 19:21 Відповісти
Вiн там ще щось почне переправляти за кордон! Усе налагоджено!
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03.03.2026 19:23 Відповісти
Охреніти, так він кацапам може з потрохами легко продати від солдатів до інформації! Хлопці хто в нього я думаю тікайте.
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03.03.2026 19:23 Відповісти
не тікайте, у вас зброя є, і обстріли рашистські... випадковість😢
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03.03.2026 19:56 Відповісти
він накомандує, десь за 50-100 км від лінії фронту
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03.03.2026 19:25 Відповісти
це не завадить йому кидати на м'ясо наших хлопців,і таких командуючих у нас *****
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03.03.2026 19:35 Відповісти
і навіщо ти мені це написав ?
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03.03.2026 19:42 Відповісти
коли указ коміка про "герояукраїни" цій особі?
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03.03.2026 19:26 Відповісти
а чому не в штурми? командиром взводу в штурмову бригаду. Женя Пікус підтримав би мене.
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03.03.2026 19:27 Відповісти
бабоси нехай на зсу перечислить, підр
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03.03.2026 19:27 Відповісти
Це пи₴дець. Ну і як буде себе почувати особовтй склад цього загону? Що відбувається взагалі?
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03.03.2026 19:28 Відповісти
Якщо нормальні там пацани то мінімум сзч між підрозділами а максимум сзч с армії, і потім дивуються дуже "а чого це ви не хочете воювати?!" Поки отакі покидьки будуть командирами
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03.03.2026 19:50 Відповісти
Тобто так просто? Накрав і очолив? Без приговору, без розжалування в рядові, без конфіскації майна? Ну от як можна служити під началом такого "командира"? Влада зовсім втратила береги. Це безлад та дискредитація армії
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03.03.2026 19:30 Відповісти
+ генеральська пенсія...
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03.03.2026 19:35 Відповісти
потужно
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03.03.2026 19:30 Відповісти
Яка "потужна" боротьба з корупцією.! Цікаво як це пояснить Верховний Головком?)
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03.03.2026 19:33 Відповісти
Ніяк. Сцяв він на всіх щось пояснювати. В нього вся повнота влади.
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03.03.2026 21:03 Відповісти
"Ах. у. єнно" .... навіть скотчем до стовпа не прив'язали!
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03.03.2026 19:33 Відповісти
Країна Zельоних Мрій !

КРАДИ АЖ ПОКИ РЄПА не трісне ..а як піймають - то нічого не конфіскуюь .. йди собі командувати в штаб і посилати чесних бійців в м'ясо
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03.03.2026 19:34 Відповісти
генерал звільнений ВЛК як непрпидатний до проходження служби, а мобілізувався уже придатний. Гундоса еквілібрістика
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03.03.2026 19:36 Відповісти
Хана цьому загону, продасть.
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03.03.2026 19:39 Відповісти
З такими "командирам" багато навоюють, це жесть.
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03.03.2026 19:39 Відповісти
Простл і красиво з під справи кримінальної виїхав
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03.03.2026 19:44 Відповісти
Как оно после всех своих дел может что-то возглавлять? А если бы ему срок дали, он бы стал начальником зоны?
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03.03.2026 19:44 Відповісти
загін то воює, а от чи воюватиме командир? то питання. Командири ж не йдуть на нуль, не сидять в окопах, чи не так?
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03.03.2026 19:45 Відповісти
по йібалу , і на зону пдораса.
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03.03.2026 19:45 Відповісти
Зауважу що ******** дейнеко навіть рахунки не арештували ... бо мабуть прізвище не Порошенко
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03.03.2026 19:47 Відповісти
І щуку кинули у річку...
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03.03.2026 19:52 Відповісти
Та він і там на контрабасі лабати бути. Майстерність не проп'єш. Наладить схеми швиденько.
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03.03.2026 19:58 Відповісти
Виктория Топчий #580510 На твоему коменті можна закривати гілку. Ти все сказала.
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03.03.2026 20:00 Відповісти
Я просто в шоці від недолугого керівництва
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03.03.2026 20:02 Відповісти
Дейнеко, якого підозрюють у причетності до контрабанди цигарок, призначений командиром Третього прикордонного загону ім. Героя України полковника Євгенія Пікуса (відомого також як прикордонна бригада "Помста"). для організації контрабанди цигарок.ура
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03.03.2026 20:03 Відповісти
Безперечно, помилка- не ПРИкордонний, а ЗАкордонний
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03.03.2026 20:10 Відповісти
Стоп стоп. Як його могли мобілізувати, якщо була новина, що після ВЛК його визнали непридатним?
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03.03.2026 20:10 Відповісти
Так він і так військовий. Яка мобілізація.
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03.03.2026 21:01 Відповісти
Як таке може бути. Злочинець корупціонер очолив бойову бригаду. У нас явно із законом щось не те якійсь дрюшлячні закони пи.дець
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03.03.2026 20:10 Відповісти
Це означає тіки одне - контрабас цигарок піде через загін героя України - всі хто в загоні дуже задоволені - настав кінец епохи бідності для загону.
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03.03.2026 20:11 Відповісти
вы просто ему завидуете
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03.03.2026 20:18 Відповісти
Пес десь дівся ?
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03.03.2026 20:21 Відповісти
Тризда загону.
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03.03.2026 20:24 Відповісти
І хто захоче під його командуванням воювати?
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03.03.2026 21:00 Відповісти
Ну і як хлопцям під таким підаром служити?
Хоча в ДПСУ таких начальників-командирів 90%. Корупціонери в законі.
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03.03.2026 20:27 Відповісти
Офіцери загону його приймуть ?
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03.03.2026 20:36 Відповісти
І щуку кинули у річку
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03.03.2026 20:44 Відповісти
з@їбісь...а шо так можно було
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03.03.2026 20:46 Відповісти
Десь на кордоні з ЄС мабуть службу буде проходити.
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03.03.2026 20:52 Відповісти
І далі цей генерал воду мутитиме... Таких треба розжалувати,нехай у солдатах вони змивають свою ганьбу
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03.03.2026 20:53 Відповісти
дайте йому УБД, а потім посаду на митниці
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03.03.2026 20:59 Відповісти
А в тюрмі хто буде сидіти? Чи ето другоє?
Країна доісторичних гамадрилів.
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03.03.2026 20:59 Відповісти
Навіть боюся вигадувати на чому спіймали та по якій статті осудили його підлеглих. Що працюють рядовими прикордонниками під головуванням контрабандиста.
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03.03.2026 21:00 Відповісти
Продасть і здати може ворогу кордон, бо особа є ненадійна.
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03.03.2026 22:10 Відповісти
як обрали зе-підара відразу сказав, що це країна кінчених долбойобів, а зараз ще і про усика *******, країна 404, проблема, що в Україні залишилось мало українців, весь схід і південь це переселенці з кацапії після 400 нищення українців
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03.03.2026 23:09 Відповісти
І щуку кинули у річку...
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03.03.2026 23:32 Відповісти
Грьобані "зелені клоуни" ці потвори просто "нищать" Україну
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03.03.2026 23:34 Відповісти
Так а особовий склад 3-го прикордонного загону в чому винуватий, що до них командиром призначають злочинця?
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04.03.2026 00:20 Відповісти
Патужна Вольдемар, патужна)))
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04.03.2026 05:24 Відповісти
Жоден генерал, полковник, майор не поніс покарання за злочини. І не понесе. Тобто злочинці і далі будуть творити злочини. Сзч і далі буде набирати обертів. Служити і воювати із злочинцями неможливо. Ха ха ха.
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04.03.2026 06:15 Відповісти
Закликаю всіх прихильників зекоманди, вказати янелоху, що його команда відкрито шкодить Україні і за це прийдеться відповідати не тільки їм, а саме йому.
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04.03.2026 07:53 Відповісти
Тобто до Дейнеко у 3-го прикордонного загону командира не було!
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12.03.2026 15:50 Відповісти
 
 