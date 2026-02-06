Ексголову Держприкордонслужби Дейнека звільнили з військової служби, - ДПСУ

Ексголову Державної прикордонної служби Сергія Дейнека звільнили з військової служби наказом від 2 лютого. У ДПСУ не назвали точної причини звільнення, але зауважили, що Дейнеко за час служби мав поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію Суспільному підтвердив речник прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, Дейнека звільнили з військової служби наказом від 2 лютого. Демченко не уточнив причину звільнення, але додав, що Дейнеко за час її проходження зазнав тяжкого поранення.

"За час військової служби під час захисту країни Сергій Дейнеко мав поранення, зокрема тяжке мінно-вибухове. Наслідки поранень вимагали неодноразових операційних втручань, а також залишили віддалені наслідки", - зазначив речник.

Він додав, що порядок звільнення з військової служби регулюється Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Положенням щодо проходження ВЛК.

"Ці документи, серед іншого, визначають стан здоров’я. Розголошувати медичну інформацію забороняє законодавство", — зазначив Демченко.

