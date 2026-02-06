3 116 24

Ексголову Держприкордонслужби Дейнека звільнили з військової служби, - ДПСУ

Дейнека звільнили зі служби у ДПСУ: що відомо

Ексголову Державної прикордонної служби Сергія Дейнека звільнили з військової служби наказом від 2 лютого. У ДПСУ не назвали точної причини звільнення, але зауважили, що Дейнеко за час служби мав поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію Суспільному підтвердив речник прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, Дейнека звільнили з військової служби наказом від 2 лютого. Демченко не уточнив причину звільнення, але додав, що Дейнеко за час її проходження зазнав тяжкого поранення.

"За час військової служби під час захисту країни Сергій Дейнеко мав поранення, зокрема тяжке мінно-вибухове. Наслідки поранень вимагали неодноразових операційних втручань, а також залишили віддалені наслідки", - зазначив речник.

Він додав, що порядок звільнення з військової служби регулюється Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Положенням щодо проходження ВЛК.

"Ці документи, серед іншого, визначають стан здоров’я. Розголошувати медичну інформацію забороняє законодавство", — зазначив Демченко.

Що передувало?

Дейнеко Сергій (100)
Накрав...дембельнувся...живи у власне задоволення. А пересічних в бус...палатка в лісі...окоп в полі...відмерзлі кінцівки. Перемога.
06.02.2026 14:49 Відповісти
То це він після пораненя почав путати державну кишнню зі своєю?
06.02.2026 14:52 Відповісти
Без елементарних грілок, грілок, Карл! Що говорити про мільйони дронів від держави і інше, для отаких от, війна це мати рідна! Де можна стільки вкрасти і ні за що не відповідати?
06.02.2026 14:53 Відповісти
А шо так можливо?
06.02.2026 14:48 Відповісти
Ранение,повредил лоб салатной тарелкой?
06.02.2026 14:49 Відповісти
Я так розумію що під час війни звільняти треба з передачею справи до суду. А якщо не відповідає займаній посаді, то повинен відповідати тій хто його призначав
06.02.2026 14:55 Відповісти
Так,ермака також звільнили, та:
"Андрій Єрмак зараз у Києві та щодня їздить на тренування на державні об'єкти у супроводі посиленої охорони, - розслідування УП.

⚡ Ексчиновник пересувається з великою кількістю охоронців: перед виходом з авто перевіряють периметр, через що він інколи чекає в салоні до 15 хвилин.
⚡ Охорона ключами відкриває зал, повністю ізолює об'єкт, після тренування - зачиняє його.
⚡ Судячи зі способу життя, Єрмак уникає публічних контактів". УП.
06.02.2026 15:01 Відповісти
Давно пора !
06.02.2026 15:01 Відповісти
Накрав і на заслужений відпочинок в Ізраїль до міндіча. От така влада.
06.02.2026 15:05 Відповісти
Нє ну.. Комусь не можна, а комусь можна. Шо ви як діти прям. У нас же ш рівність
06.02.2026 15:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gvp_rbVpIGE&t=10s
Ще й пару мільйонів виплат отримав, мабуть.
06.02.2026 15:31 Відповісти
Мабуть героя дадуть
06.02.2026 15:41 Відповісти
https://x.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4?src=hashtag_click #інсайд 20 хвилин тому через прикордонний пункт «Лужанка» на Закарпатті територію України покинув СЕРГІЙ ДЕЙНЕКА колишній очільник Держприкордонслужби, підозрюваний НАБУ в контрабанді цигарок…
06.02.2026 15:43 Відповісти
сильно заболел чувак. вслед за залужным. зато простолюдинов 50+ с 10 диагнозами наша ВЛК признает пригодными некуй делать
06.02.2026 16:13 Відповісти
Цікаво цю ГНИДУ тепер під суд чи отправлять послом за (гарну роботу)
06.02.2026 16:31 Відповісти
Заслужений ветеран-інвалід, напевно ще й УБД має. Таким в тюрму не можна - лише на відпочинок у якусь теплу країну послом.
06.02.2026 16:34 Відповісти
Десь з'явилось вільне місце посла? Цікаво, це якась пристойна країна?
06.02.2026 17:12 Відповісти
а пальчіком пригрозили?
06.02.2026 17:21 Відповісти
гумка на пачці долларів урвалась і вибухнувши тяжко поранила
06.02.2026 17:28 Відповісти
І він вже виїхав за кордон...
06.02.2026 17:53 Відповісти
На якому пункті пропуску "дірку"приготували?Через Тиск ж він не піде. Хоча такі не тонуть.
06.02.2026 19:50 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/12368 Джерела в Держприкордонслужбі повідомляють, що Сергій Дейнеко втік з України сьогодні близько 22:30.

Зробив він це через прикордонний пункт «Лужанка» на Закарпатті.

Це той самий Дейнеко, якого НАБУ викрили на масштабній контрабанді на митниці, і який за наказом офісу блокував відрядження опозиційних депутатів, зокрема Порошенку.

Лише 30 січня за нього внесли заставу 10 млн грн і така "несподіванка".

На жаль, все як ми й прогнозували...
07.02.2026 00:21 Відповісти
для простого бійця такої опції нема - просто звільнитись
07.02.2026 04:51 Відповісти
 
 