Ексголову Держприкордонслужби Дейнека звільнили з військової служби, - ДПСУ
Ексголову Державної прикордонної служби Сергія Дейнека звільнили з військової служби наказом від 2 лютого. У ДПСУ не назвали точної причини звільнення, але зауважили, що Дейнеко за час служби мав поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, цю інформацію Суспільному підтвердив речник прикордонної служби Андрій Демченко.
За його словами, Дейнека звільнили з військової служби наказом від 2 лютого. Демченко не уточнив причину звільнення, але додав, що Дейнеко за час її проходження зазнав тяжкого поранення.
"За час військової служби під час захисту країни Сергій Дейнеко мав поранення, зокрема тяжке мінно-вибухове. Наслідки поранень вимагали неодноразових операційних втручань, а також залишили віддалені наслідки", - зазначив речник.
Він додав, що порядок звільнення з військової служби регулюється Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Положенням щодо проходження ВЛК.
"Ці документи, серед іншого, визначають стан здоров’я. Розголошувати медичну інформацію забороняє законодавство", — зазначив Демченко.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що НАБУ та САП проводять обшук в ексглави ДПСУ Дейнеки.
- Нагадаємо, у НАБУ повідомили, що у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.
- Серед підозрюваних там фігурує колишній голова ДПСУ.
- 30 січня 2026 року ВАКС обрав запобіжний захід Дейнеці.
- 4 лютого за колишнього керівника Держприкордонслужби Сергія Дейнека, якого підозрюють у причетності до контрабанди, внесли заставу 10 млн грн.
https://x.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4?src=hashtag_click #інсайд 20 хвилин тому через прикордонний пункт «Лужанка» на Закарпатті територію України покинув СЕРГІЙ ДЕЙНЕКА колишній очільник Держприкордонслужби, підозрюваний НАБУ в контрабанді цигарок…
Зробив він це через прикордонний пункт «Лужанка» на Закарпатті.
Це той самий Дейнеко, якого НАБУ викрили на масштабній контрабанді на митниці, і який за наказом офісу блокував відрядження опозиційних депутатів, зокрема Порошенку.
Лише 30 січня за нього внесли заставу 10 млн грн і така "несподіванка".
На жаль, все як ми й прогнозували...