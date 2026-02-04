1 992 30
За ексглаву ДПСУ Дейнека внесли 10 млн грн застави
За колишнього керівника Держприкордонслужби Сергія Дейнека, якого підозрюють у причетності до контрабанди, внесли заставу 10 млн грн.
Про це УП повідомили у пресслужбі ВАКС, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Заставу було внесено 2 лютого іншою особою.
Що передувало?
- Раніше ЗМІ повідомили, що НАБУ та САП проводять обшук в ексглави ДПСУ Дейнеки.
- Нагадаємо, у НАБУ повідомили, що у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.
- Серед підозрюваних там фігурує колишній голова ДПСУ.
- 30 січня 2026 року ВАКС обрав запобіжний захід Дейнеці.
Топ коментарі
+11 громов віталій
показати весь коментар04.02.2026 11:43 Відповісти Посилання
+7 Dmitriy Ivananets
показати весь коментар04.02.2026 11:46 Відповісти Посилання
+7 Lemberg #565313
показати весь коментар04.02.2026 11:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І це іще не дно.
Ну в тепер в суд, з поновленням на посаді, і зарплатню з моральною шкодою відсуджувати.
Звідки у держслужбовця України, такі СТАТКИ???
Кєровніки ДБР, БЕБ, ФІНМОНІОТРИНГ🫣🫣🫣🫣, та ціла купа осіб з Урядового кварталу разом з держсекретарями, тільки мовчки оченятами лупають😳😳😳😳 і ні слова??? Свій, до свого, по своє??? Теж виходить, що в долі з грошей від «зеленого коридору»🤑🤑🤑🤑 !?!?
Суддя Світлана Смик, Печерського райсуду, своїм рішенням прийняла ухвалу повернути 2,5 млрд гривень російським олігархам з грошей, які вже пішли на ЗСУ. Зе-закони, Зе-судівство. Прийнятто рішення забрати гроші з ЗСУ, і віддати кацапському олігарху, гаманцю Пуйла. Зеля, а тепер гундось, як ти борешся з кацапами!
Сер'йозно?