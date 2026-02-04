За ексглаву ДПСУ Дейнека внесли 10 млн грн застави

За колишнього керівника Держприкордонслужби Сергія Дейнека, якого підозрюють у причетності до контрабанди, внесли заставу 10 млн грн.

Про це УП повідомили у пресслужбі ВАКС, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Заставу було внесено 2 лютого іншою особою.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що НАБУ та САП проводять обшук в ексглави ДПСУ Дейнеки.

Нагадаємо, у НАБУ повідомили, що у 2023 році група осіб організувала незаконне переправлення цигарок через державний кордон України до ЄС. Цьому сприяли топпосадовці Держприкордонслужби, за що на регулярній основі одержували неправомірну вигоду.

Серед підозрюваних там фігурує колишній голова ДПСУ.

30 січня 2026 року ВАКС обрав запобіжний захід Дейнеці.

