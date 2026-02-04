За экс-главу ГПСУ Дейнеко внесли 10 млн грн залога

За бывшего руководителя Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, которого подозревают в причастности к контрабанде, внесли залог в размере 10 млн грн.

Об этом УП сообщили в пресс-службе ВАКС, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Залог был внесен 2 февраля другим лицом.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыск у экс-главы ГПСУ Дейнеко.

Напомним, в НАБУ сообщили, что в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.

Среди подозреваемых там фигурирует бывший глава ГПСУ.

30 января 2026 года ВАКС избрал меру пресечения Дейнеко.

