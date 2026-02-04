За экс-главу ГПСУ Дейнеко внесли 10 млн грн залога
За бывшего руководителя Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, которого подозревают в причастности к контрабанде, внесли залог в размере 10 млн грн.
Об этом УП сообщили в пресс-службе ВАКС, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Залог был внесен 2 февраля другим лицом.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыск у экс-главы ГПСУ Дейнеко.
- Напомним, в НАБУ сообщили, что в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.
- Среди подозреваемых там фигурирует бывший глава ГПСУ.
- 30 января 2026 года ВАКС избрал меру пресечения Дейнеко.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І це іще не дно.
Ну в тепер в суд, з поновленням на посаді, і зарплатню з моральною шкодою відсуджувати.
Звідки у держслужбовця України, такі СТАТКИ???
Кєровніки ДБР, БЕБ, ФІНМОНІОТРИНГ🫣🫣🫣🫣, та ціла купа осіб з Урядового кварталу разом з держсекретарями, тільки мовчки оченятами лупають😳😳😳😳 і ні слова??? Свій, до свого, по своє??? Теж виходить, що в долі з грошей від «зеленого коридору»🤑🤑🤑🤑 !?!?
Суддя Світлана Смик, Печерського райсуду, своїм рішенням прийняла ухвалу повернути 2,5 млрд гривень російським олігархам з грошей, які вже пішли на ЗСУ. Зе-закони, Зе-судівство. Прийнятто рішення забрати гроші з ЗСУ, і віддати кацапському олігарху, гаманцю Пуйла. Зеля, а тепер гундось, як ти борешся з кацапами!
Сер'йозно?