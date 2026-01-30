ВАКС избрал меру пресечения экс-главе ГПСУ Дейнеко - залог 10 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения экс-главе ГПСУ Сергею Дейнеко и экс-начальнику отдела пограничной службы "Соломоново" Александру Марущаку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Что известно

Так, Дейнеко избрали меру пресечения в виде залога в 10 млн грн, а Марущаку - 2 млн грн.

На обоих подозреваемых возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности:

- являться к следователю, прокурору и суду по первому требованию;
- не покидать территорию Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с подозреваемыми в этом уголовном производстве, свидетелями и любыми другими лицами относительно обстоятельств, изложенных в подозрении;
- оставить на хранение в соответствующих органах государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия обязанностей – до 30 марта 2026 года.

Читайте: "Я намекал, что зарплата мала. Но до п#зды": разоблаченные НАБУ пограничники обсуждают взятки

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыск у эксглавы ГПСУ Дейнеко.

Напомним, в НАБУ сообщили, что в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.

Среди подозреваемых там фигурирует бывший глава ГПСУ.

Читайте также: СМИ сообщили, что экс-глава ГПСУ Дейнеко уволился со службы через ВВК: ведомство опровергло

Антикоррупционный суд (1393) мера пресечения (629) Дейнеко Сергей (98)
Топ комментарии
вищий антикорупційний суд-зброд вищих корупціонерів і пдорасів в мантіях.
30.01.2026 14:09 Ответить
Застава - денний заробіток)
30.01.2026 14:12 Ответить
+20
Дата и место рождения: 5 апреля 1975 г. (возраст 50 лет), Биробиджан, Россия.

Питання є !?
30.01.2026 14:23 Ответить
вищий антикорупційний суд-зброд вищих корупціонерів і пдорасів в мантіях.
30.01.2026 14:09 Ответить
Ворон ворону. Скоты. Гореть судьям, Дейнеками их семьям в аду. Твари. Никак не нажрутся.
Война 12 лет, а у них лучшая жизнь. Зачем её заканчивать , когда такой шоколад.
30.01.2026 23:48 Ответить
І чергове що - підозра СІЗО застава общак воля і на "Канари" просирати награбоване!!!
30.01.2026 14:10 Ответить
Добре жити по закону. Дотримуєшся процесуальних обов'язків і все спокійно. А якщо не по закону - то за ноги. Все правильно.
30.01.2026 14:10 Ответить
Застава - денний заробіток)
30.01.2026 14:12 Ответить
Пару годин...
30.01.2026 16:37 Ответить
Думаю, что 10 миллионов грн - это все-таки недельный заработок Дейнеко.
30.01.2026 21:15 Ответить
10 млн. грн??? Та це він на місяць на кишенькові витрати напевно стільки витрачав... чергова імітація діяльності від зеленого шапіто
30.01.2026 14:17 Ответить
Тільки 32 млрд. було передано на закупівлю заброї
30.01.2026 14:22 Ответить
Питання є !?
30.01.2026 14:23 Ответить
А потім вони щиро дивуються, чому ветерани беруться за зброю, коли замість справедливості бачать лише продажних пристосуванців у суддівських мантіях.
30.01.2026 14:28 Ответить
10 млнб" запобіжного " було задекларовано від початку корупційної афери про яку знав суд і з котрої сам непогано харчувався...
30.01.2026 14:28 Ответить
Застава менша ніж "рядові" мають за місяць
30.01.2026 14:39 Ответить
Що це за ***** а. Питання до вакс він випустив людей які мільярди вкрали в ви йому 10 лямів. Зона і повний конфіскат
30.01.2026 14:41 Ответить
******** ******** судят
30.01.2026 14:42 Ответить
Отмазуют
30.01.2026 23:45 Ответить
Ну і як себе мотивувати, коли самий вищий твій начальник - оце чмо?
Ото таке і забезпечення у мобілізованих прикордонників - все розкладається.
30.01.2026 14:43 Ответить
Мотивуй себе тим шо пристрелиш його при зустрічі
31.01.2026 00:30 Ответить
І все-таки правий був Касьянов відносно екс-голови дпсу.
30.01.2026 14:53 Ответить
потрібна повна люстрація та кастрація суддівського зброду в Україні.
30.01.2026 15:08 Ответить
Чому не 3 копійки? Для нього це рівнозначно, скільки накрав!
30.01.2026 15:20 Ответить
А вони москалі??? Отож...
30.01.2026 15:35 Ответить
І хто тепер радити міністру МВС буде?
30.01.2026 16:53 Ответить
А чого так мало! Так Дейнеко за день мав хабарів на 10 мільйонів гривень...
30.01.2026 17:27 Ответить
Ціна застави - 20% від заробітку, ну того що оголосили на публіку. Ми же не звірі (с)вакс
Поділився і гуляй на волю, потім зайди до помічника, він тобі підскажи як далі. Тільки одна умова - діяти через нашу туристичну аганцію "За кордон" (с)вакс
30.01.2026 17:32 Ответить
І цей під@рас отримував від МО мільярди на закупку *********** без всякого конкурсу. Зразу видно що довірена особа у пісюніста, знає хто, скільки і по чому. Тому відпадуть, або дадуть по мінімуму,
30.01.2026 18:08 Ответить
Покажіть хоч одного кого посадили?
30.01.2026 23:49 Ответить
За державу обидно, говорили они.Рабинович, как вы стали пограничником.Меня воодушевил фильм с Верещагиным, ну опять же,черная икра ведрами.
30.01.2026 19:00 Ответить
Его месячный заработок.
30.01.2026 23:38 Ответить
10 мільйонів в нього на цигарки!
31.01.2026 05:14 Ответить
 
 