ВАКС избрал меру пресечения экс-главе ГПСУ Дейнеко - залог 10 млн грн
Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения экс-главе ГПСУ Сергею Дейнеко и экс-начальнику отдела пограничной службы "Соломоново" Александру Марущаку.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
Что известно
Так, Дейнеко избрали меру пресечения в виде залога в 10 млн грн, а Марущаку - 2 млн грн.
На обоих подозреваемых возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности:
- являться к следователю, прокурору и суду по первому требованию;
- не покидать территорию Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;
- сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;
- воздерживаться от общения с подозреваемыми в этом уголовном производстве, свидетелями и любыми другими лицами относительно обстоятельств, изложенных в подозрении;
- оставить на хранение в соответствующих органах государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Срок действия обязанностей – до 30 марта 2026 года.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыск у эксглавы ГПСУ Дейнеко.
Напомним, в НАБУ сообщили, что в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.
Среди подозреваемых там фигурирует бывший глава ГПСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Война 12 лет, а у них лучшая жизнь. Зачем её заканчивать , когда такой шоколад.
Питання є !?
Ото таке і забезпечення у мобілізованих прикордонників - все розкладається.
Поділився і гуляй на волю, потім зайди до помічника, він тобі підскажи як далі. Тільки одна умова - діяти через нашу туристичну аганцію "За кордон" (с)вакс