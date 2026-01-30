ВАКС избрал меру пресечения экс-главе ГПСУ Дейнеко - залог 10 млн грн

Высший антикоррупционный суд избрал меры пресечения экс-главе ГПСУ Сергею Дейнеко и экс-начальнику отдела пограничной службы "Соломоново" Александру Марущаку.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Что известно

Так, Дейнеко избрали меру пресечения в виде залога в 10 млн грн, а Марущаку - 2 млн грн.

На обоих подозреваемых возложены соответствующие процессуальные обязанности, в частности:



- являться к следователю, прокурору и суду по первому требованию;

- не покидать территорию Украины без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сообщать следователю, прокурору и суду об изменении своего места жительства и работы;

- воздерживаться от общения с подозреваемыми в этом уголовном производстве, свидетелями и любыми другими лицами относительно обстоятельств, изложенных в подозрении;

- оставить на хранение в соответствующих органах государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Срок действия обязанностей – до 30 марта 2026 года.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыск у эксглавы ГПСУ Дейнеко.

Напомним, в НАБУ сообщили, что в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.

Среди подозреваемых там фигурирует бывший глава ГПСУ.

