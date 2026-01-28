Экс-судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, разрешили выйти из СИЗО под залог в 119 млн грн

Святошинский районный суд Киева 28 января изменил меру пресечения экс-судье Макаровского райсуда Алексею Тандыру, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, и определил залог в размере более 119 миллионов гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Ґрати", решение об этом принял Святошинский районный суд Киева 28 января.

Адвокаты Тандыра не удовлетворены решением и утверждают, что такой залог является непомерно большим.

Изменение меры пресечения произошло после решения Европейского суда по правам человека 22 января этого года, который признал превышение разумных сроков содержания под стражей Алексея Тандыра, который провел в СИЗО уже более 2,5 лет.

Согласно решению ЕСПЧ, Украина должна выплатить экс-судье компенсацию в размере 2100 евро и возместить 250 евро судебных расходов.

Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения освидетельствования.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших в нетрезвом состоянии.

27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья был в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

В июне 2024 года сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В настоящее время продолжается стадия исследования письменных доказательств.