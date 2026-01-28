Экс-судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, разрешили выйти из СИЗО под залог в 119 млн грн
Святошинский районный суд Киева 28 января изменил меру пресечения экс-судье Макаровского райсуда Алексею Тандыру, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, и определил залог в размере более 119 миллионов гривен.
Залог более 119 млн грн
Адвокаты Тандыра не удовлетворены решением и утверждают, что такой залог является непомерно большим.
Изменение меры пресечения произошло после решения Европейского суда по правам человека 22 января этого года, который признал превышение разумных сроков содержания под стражей Алексея Тандыра, который провел в СИЗО уже более 2,5 лет.
Согласно решению ЕСПЧ, Украина должна выплатить экс-судье компенсацию в размере 2100 евро и возместить 250 евро судебных расходов.
Дело судьи Алексея Тандыра
Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения освидетельствования.
Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших в нетрезвом состоянии.
27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья был в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.
Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.
В июне 2024 года сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
В настоящее время продолжается стадия исследования письменных доказательств.
якщо хтось забув....
З ними теж треба проводити РОЗЯСНЮВАЛЬНУ роботу, щоб вони передали цю суму грошей Родині, убитого екс-суддею тиндиром, Захисника України!!
За навмисне УБИВСТВО у п'яному стані, під час дії Комендантської години, Захисника України, треба КАРАТИ, а не грошима трусити перед суддями-хабарниками!!!
Або тоді, як і в Нюрнберзі чи Сирії, - вірьовка!
НЕ було у Пороха підтримки у Раді:
Яценюк - з Народним фронтом (куда він щез) мав найбільбільшу фракцію і контру проти Пороха
жЮля - "Жоден танк не має вийти з казарм...."
ОПЗЖ - без питань.
і т.д.
Всі, кого викрали чи насильно потягли в армію- повинні тоді подати в єспл.
І відмазки- я там був - не приймаються. Вибравший шлях воїна - повинен пройти його до кінця.
Санкція ч. 3 ст. 286-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до десяти років.
Цікаво а де НАБУ, а де САПР ?
Де блокування трибуни у ВР україни ?
Де крики нардепів ?
Де вони ?
Напевно усі у Буковелі
У суді (у наших самих честних судах НЕМАЄ КОРУПЦІЇ ),
не хтось ,а "щось" збило військового, у стані алкогольного сп'яніння, і його випускають ?
У Кременчуці чоловік поцупив пиво та продукти - отримав 7 років позбавлення волі.
Дії обвинуваченого суд кваліфікував за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, учинений в умовах воєнного стану. У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Врахувавши обставини справи, суд призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі та взяв засудженого під варту одразу після оголошення вироку.
різниця - 7років .... та вийти на волю .... хто втручався? міндіч.. ермак.. чернишов.. ? хто ????????????????
Цю їбануту практику з заставами з мутних джерел необхідно припиняти.
Це все одно, що наркобарон буде виходити під заставу, оплачену грошима з наркоти.