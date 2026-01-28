РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10172 посетителя онлайн
Новости Дело Алексея Тандыра
2 177 36

Экс-судье Тандыру, который насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту, разрешили выйти из СИЗО под залог в 119 млн грн

олексий,тандир

Святошинский районный суд Киева 28 января изменил меру пресечения экс-судье Макаровского райсуда Алексею Тандыру, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, и определил залог в размере более 119 миллионов гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Ґрати", решение об этом принял Святошинский районный суд Киева 28 января.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Залог более 119 млн грн

Экс-судье Алексею Тандыру, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, изменили меру пресечения: назначили залог в размере более 119 млн грн.

Адвокаты Тандыра не удовлетворены решением и утверждают, что такой залог является непомерно большим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕСПЧ обязал Украину выплатить €2350 компенсации экс-судье Тандыру за содержание под стражей

Изменение меры пресечения произошло после решения Европейского суда по правам человека 22 января этого года, который признал превышение разумных сроков содержания под стражей Алексея Тандыра, который провел в СИЗО уже более 2,5 лет.

Согласно решению ЕСПЧ, Украина должна выплатить экс-судье компенсацию в размере 2100 евро и возместить 250 евро судебных расходов.

Смотрите: ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра. ФОТОрепортаж

Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения освидетельствования.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших в нетрезвом состоянии.

27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья был в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

В июне 2024 года сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В настоящее время продолжается стадия исследования письменных доказательств.

Автор: 

залог (571) Тандыр Алексей (35)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Украну ведуть суддівські злодії до ВРАДІЇВКИ з вірьовками для суддівських і адвокатських з прокурорськими від портнова!!
показать весь комментарий
28.01.2026 15:34 Ответить
+8
ДТП на блокпосту: У ніч на 26 травня 2023 року в Києві Тандир, перебуваючи за кермом Lexus, на смерть збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Слідство встановило, що він був у стані алкогольного сп'яніння та значно перевищив швидкість.

якщо хтось забув....

.
показать весь комментарий
28.01.2026 15:58 Ответить
+4
Тандир виявив бажання піти на фронт? Ага. Щас. Черговий випадок "перемоги справедливості".
показать весь комментарий
28.01.2026 15:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І зайдуться "нєізвєстниє добродєятєлі", які внесуть ці гроші.
показать весь комментарий
28.01.2026 15:31 Ответить
ДТП на блокпосту: У ніч на 26 травня 2023 року в Києві Тандир, перебуваючи за кермом Lexus, на смерть збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Слідство встановило, що він був у стані алкогольного сп'яніння та значно перевищив швидкість.

якщо хтось забув....

.
показать весь комментарий
28.01.2026 15:58 Ответить
Суддя забув.
показать весь комментарий
28.01.2026 16:23 Ответить
суддівська амнезія лікується уколами.... в голову або сміттєвим баком

.
показать весь комментарий
28.01.2026 17:06 Ответить
У добродєлєй ************, є теж адреса і родичі, які допомагають спасти УБИВЦЮ Захисника України під час дії Комендантської години!!
З ними теж треба проводити РОЗЯСНЮВАЛЬНУ роботу, щоб вони передали цю суму грошей Родині, убитого екс-суддею тиндиром, Захисника України!!
За навмисне УБИВСТВО у п'яному стані, під час дії Комендантської години, Захисника України, треба КАРАТИ, а не грошима трусити перед суддями-хабарниками!!!
Або тоді, як і в Нюрнберзі чи Сирії, - вірьовка!
показать весь комментарий
28.01.2026 16:01 Ответить
за кілька тижнів суму знизять удвічі, згодом ще і ще. місяця за два три тихо вийде під заставу три п'ять мільйонів, а там на фронт як д'Єрмак або прямо в батальйон монако
показать весь комментарий
28.01.2026 16:07 Ответить
Після того як наш самий гуманний ,до злочинців із системи , суд зменшить заставу до 19 млн.
показать весь комментарий
28.01.2026 20:17 Ответить
Украну ведуть суддівські злодії до ВРАДІЇВКИ з вірьовками для суддівських і адвокатських з прокурорськими від портнова!!
показать весь комментарий
28.01.2026 15:34 Ответить
була можливісить після Революції Гідності провести Судову реформу , справжню люстрацію прокуратури , Мвс , суддів ... але дорвалися до влади і на Гідність людей наплівали.
показать весь комментарий
28.01.2026 15:48 Ответить
НЕ було можливості -

НЕ було у Пороха підтримки у Раді:
Яценюк - з Народним фронтом (куда він щез) мав найбільбільшу фракцію і контру проти Пороха
жЮля - "Жоден танк не має вийти з казарм...."
ОПЗЖ - без питань.
і т.д.

.
показать весь комментарий
28.01.2026 17:04 Ответить
Ви приїдете "з вірьовками для суддівських" з Австрії?
показать весь комментарий
28.01.2026 16:11 Ответить
Ми уже поряд, бесіди проводимо з людьми, які отчують цих портновських хвойд!!! Вони ж не у КОСМОСІ мешкають!!
показать весь комментарий
28.01.2026 18:17 Ответить
Отакої... Від "з вірьовками для суддівських" скотилися до "бесіди проводимо з людьми"))))
показать весь комментарий
29.01.2026 10:58 Ответить
Тандир виявив бажання піти на фронт? Ага. Щас. Черговий випадок "перемоги справедливості".
показать весь комментарий
28.01.2026 15:36 Ответить
Де він може взяти легальні 119 млн? Це ж повний треш!
показать весь комментарий
28.01.2026 15:37 Ответить
Вкрав мільярд - вийшов під заставу 30 млн., вбив людину- за 112 млн можеш вийти! Країна мрій!
показать весь комментарий
28.01.2026 15:49 Ответить
Я також думав,коли вже він вже вийде,а то засидівся.
показать весь комментарий
28.01.2026 15:37 Ответить
татаровский бидлосуд діє і бидлосуддю ніхто не збирається судити. Хто захистить честь нацгвардійця?
показать весь комментарий
28.01.2026 15:41 Ответить
Дивно якось. Для одних в Україні працює рішення єспл, для інших- закони і конституція на паузі.
Всі, кого викрали чи насильно потягли в армію- повинні тоді подати в єспл.
показать весь комментарий
28.01.2026 15:55 Ответить
А ти обдури систему. Піди в ТЦК сам.
показать весь комментарий
28.01.2026 17:10 Ответить
Тільки після тебе. Будеш в мене командиром, попереду вести в наступ.
І відмазки- я там був - не приймаються. Вибравший шлях воїна - повинен пройти його до кінця.
показать весь комментарий
28.01.2026 17:45 Ответить
Ти мамина квіточка, народжена не для війни? Чи боїшся що в ЗСУ щимлять геїв?
показать весь комментарий
28.01.2026 17:58 Ответить
Свинопас обозний мені не указ.
показать весь комментарий
28.01.2026 18:02 Ответить
Ох як співаєш! Хороша штука інтернет, так? Ніхто по писку не дасть, головне бути обережним, щоб СБУ не приїхало.
показать весь комментарий
28.01.2026 18:12 Ответить
А в Чернівцях чувака посадили на 7 років за 2,5 літра пива. Не повезло чуваку,бо він не був екссуддею!
показать весь комментарий
28.01.2026 16:10 Ответить
25 травня 2023 року, керуючи автомобілем Lexus ES 350 у стані алкогольного сп'яніння, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії, який ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Санкція ч. 3 ст. 286-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до десяти років.

Цікаво а де НАБУ, а де САПР ?

Де блокування трибуни у ВР україни ?

Де крики нардепів ?

Де вони ?
Напевно усі у Буковелі

показать весь комментарий
28.01.2026 16:35 Ответить
До чого тут НАБУ і САП? його обвинувачують не у корупції, тому це робота ДБР і прокуратури.
показать весь комментарий
28.01.2026 16:43 Ответить
Суд дозволив екссудді Тандиру, який насмерть збив нацгвардійця, вийти з СІЗО під заставу.
У суді (у наших самих честних судах НЕМАЄ КОРУПЦІЇ ),
не хтось ,а "щось" збило військового, у стані алкогольного сп'яніння, і його випускають ?

У Кременчуці чоловік поцупив пиво та продукти - отримав 7 років позбавлення волі.
Дії обвинуваченого суд кваліфікував за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, учинений в умовах воєнного стану. У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Врахувавши обставини справи, суд призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі та взяв засудженого під варту одразу після оголошення вироку.

різниця - 7років .... та вийти на волю .... хто втручався? міндіч.. ермак.. чернишов.. ? хто ????????????????
показать весь комментарий
29.01.2026 09:32 Ответить
Чому до цього часу не передали справу до суду?
показать весь комментарий
28.01.2026 16:41 Ответить
А чому він в СІЗО 2.5 роки?? Чому за 2.5 роки слідчі не передали справу до суду? Чому за 2,5 роки не відбулося суду і вироку? Два з половиною роки. Справа не складна за фабулою. Чому затягували? Пора вводити нову норму закону - якщо за півроку слідчий з прокурором не довели вину і обвинувачений не отримав реальний строк або звільненння, то слідчий і прокурор йдуть за ґрати на строк, який висували обвинуваченому.
показать весь комментарий
28.01.2026 17:10 Ответить
Простой вопрос: Почему не наказали убийцу???
показать весь комментарий
28.01.2026 17:40 Ответить
Так а шо е другий вихід?Так працюе переможна система. І ніц іньшої.
показать весь комментарий
28.01.2026 17:41 Ответить
Тобто якщо в тебе є гроші то ти можеш вбивати даже людей. А якщо ти суддя то в тебе обов'язково є сотні мільйонів. Це же бабка яка через ОЛХ труси на 100 гривень продала і її подакова зцапала бо вона не внесла їх в декларацію
показать весь комментарий
28.01.2026 18:01 Ответить
а звідки ті 119 млн суд запитати забув. Самий справедливий суд у світі це український суд
показать весь комментарий
28.01.2026 18:07 Ответить
А нікого не цікавить звідки у судді 120 мільйонів?

Цю їбануту практику з заставами з мутних джерел необхідно припиняти.

Це все одно, що наркобарон буде виходити під заставу, оплачену грошима з наркоти.
показать весь комментарий
28.01.2026 18:09 Ответить
 
 