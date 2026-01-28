Екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпості, дозволили вийти із СІЗО під заставу у 119 млн грн
Святошинський районний суд Києва 28 січня змінив запобіжний захід екссудді Макарівського райсуду Олексію Тандиру, підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП, та визначив заставу в розмірі понад 119 мільйонів гривень.
Застава понад 119 млн грн
Адвокати Тандира не задоволені рішенням і стверджують, така застава є непомірно великою.
Зміна запобіжного заходу сталася після рішення Європейського суду з прав людини 22 січня цього року, що визнав перевищення розумних строків тримання під вартою Олексія Тандира, який провів у СІЗО уже понад 2,5 роки.
Згідно з рішенням ЄСПЛ, Україна повинна виплатити екссудді компенсацію обсягом 2100 євро та відшкодувати 250 євро судових витрат.
Справа судді Олексія Тандира
Нагадаємо, в ніч на 26 травня 2023 року суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.
У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.
Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.
27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.
Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.
У червні 2024 року повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.
Наразі триває стадія дослідження письмових доказів.
якщо хтось забув....
З ними теж треба проводити РОЗЯСНЮВАЛЬНУ роботу, щоб вони передали цю суму грошей Родині, убитого екс-суддею тиндиром, Захисника України!!
За навмисне УБИВСТВО у п'яному стані, під час дії Комендантської години, Захисника України, треба КАРАТИ, а не грошима трусити перед суддями-хабарниками!!!
Або тоді, як і в Нюрнберзі чи Сирії, - вірьовка!
НЕ було у Пороха підтримки у Раді:
Яценюк - з Народним фронтом (куда він щез) мав найбільбільшу фракцію і контру проти Пороха
жЮля - "Жоден танк не має вийти з казарм...."
ОПЗЖ - без питань.
і т.д.
Всі, кого викрали чи насильно потягли в армію- повинні тоді подати в єспл.
І відмазки- я там був - не приймаються. Вибравший шлях воїна - повинен пройти його до кінця.
Санкція ч. 3 ст. 286-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до десяти років.
Цікаво а де НАБУ, а де САПР ?
Де блокування трибуни у ВР україни ?
Де крики нардепів ?
Де вони ?
Напевно усі у Буковелі
У суді (у наших самих честних судах НЕМАЄ КОРУПЦІЇ ),
не хтось ,а "щось" збило військового, у стані алкогольного сп'яніння, і його випускають ?
У Кременчуці чоловік поцупив пиво та продукти - отримав 7 років позбавлення волі.
Дії обвинуваченого суд кваліфікував за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, учинений в умовах воєнного стану. У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Врахувавши обставини справи, суд призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі та взяв засудженого під варту одразу після оголошення вироку.
різниця - 7років .... та вийти на волю .... хто втручався? міндіч.. ермак.. чернишов.. ? хто ????????????????
Цю їбануту практику з заставами з мутних джерел необхідно припиняти.
Це все одно, що наркобарон буде виходити під заставу, оплачену грошима з наркоти.