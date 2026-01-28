Новини Справа Олексія Тандира
2 177 36

Екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпості, дозволили вийти із СІЗО під заставу у 119 млн грн

олексій, тандир

Святошинський районний суд Києва 28 січня змінив запобіжний захід екссудді Макарівського райсуду Олексію Тандиру, підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП, та визначив заставу в розмірі понад 119 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Ґрати", рішення про це ухвалив Святошинський районний суд Києва 28 січня.

Застава понад 119 млн грн

Екссудді Олексієві Тандиру, підозрюваному у вчиненні смертельної ДТП, змінили запобіжний захід: призначили заставу в розмірі понад 119 млн грн.

Адвокати Тандира не задоволені рішенням і стверджують, така застава є непомірно великою.

Зміна запобіжного заходу сталася після рішення Європейського суду з прав людини 22 січня цього року, що визнав перевищення розумних строків тримання під вартою Олексія Тандира, який провів у СІЗО уже понад 2,5 роки.

Згідно з рішенням ЄСПЛ, Україна повинна виплатити екссудді компенсацію обсягом 2100 євро та відшкодувати 250 євро судових витрат.

Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня 2023 року суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

У червні 2024 року повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Наразі триває стадія дослідження письмових доказів.

застава (743) Тандир Олексій (51)
Топ коментарі
+8
Украну ведуть суддівські злодії до ВРАДІЇВКИ з вірьовками для суддівських і адвокатських з прокурорськими від портнова!!
28.01.2026 15:34 Відповісти
+8
ДТП на блокпосту: У ніч на 26 травня 2023 року в Києві Тандир, перебуваючи за кермом Lexus, на смерть збив 22-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка. Слідство встановило, що він був у стані алкогольного сп'яніння та значно перевищив швидкість.

якщо хтось забув....

.
28.01.2026 15:58 Відповісти
+4
Тандир виявив бажання піти на фронт? Ага. Щас. Черговий випадок "перемоги справедливості".
28.01.2026 15:36 Відповісти
І зайдуться "нєізвєстниє добродєятєлі", які внесуть ці гроші.
28.01.2026 15:31 Відповісти
Суддя забув.
28.01.2026 16:23 Відповісти
суддівська амнезія лікується уколами.... в голову або сміттєвим баком

.
28.01.2026 17:06 Відповісти
У добродєлєй ************, є теж адреса і родичі, які допомагають спасти УБИВЦЮ Захисника України під час дії Комендантської години!!
З ними теж треба проводити РОЗЯСНЮВАЛЬНУ роботу, щоб вони передали цю суму грошей Родині, убитого екс-суддею тиндиром, Захисника України!!
За навмисне УБИВСТВО у п'яному стані, під час дії Комендантської години, Захисника України, треба КАРАТИ, а не грошима трусити перед суддями-хабарниками!!!
Або тоді, як і в Нюрнберзі чи Сирії, - вірьовка!
28.01.2026 16:01 Відповісти
за кілька тижнів суму знизять удвічі, згодом ще і ще. місяця за два три тихо вийде під заставу три п'ять мільйонів, а там на фронт як д'Єрмак або прямо в батальйон монако
28.01.2026 16:07 Відповісти
Після того як наш самий гуманний ,до злочинців із системи , суд зменшить заставу до 19 млн.
28.01.2026 20:17 Відповісти
була можливісить після Революції Гідності провести Судову реформу , справжню люстрацію прокуратури , Мвс , суддів ... але дорвалися до влади і на Гідність людей наплівали.
28.01.2026 15:48 Відповісти
НЕ було можливості -

НЕ було у Пороха підтримки у Раді:
Яценюк - з Народним фронтом (куда він щез) мав найбільбільшу фракцію і контру проти Пороха
жЮля - "Жоден танк не має вийти з казарм...."
ОПЗЖ - без питань.
і т.д.

.
28.01.2026 17:04 Відповісти
Ви приїдете "з вірьовками для суддівських" з Австрії?
28.01.2026 16:11 Відповісти
Ми уже поряд, бесіди проводимо з людьми, які отчують цих портновських хвойд!!! Вони ж не у КОСМОСІ мешкають!!
28.01.2026 18:17 Відповісти
Отакої... Від "з вірьовками для суддівських" скотилися до "бесіди проводимо з людьми"))))
29.01.2026 10:58 Відповісти
Де він може взяти легальні 119 млн? Це ж повний треш!
28.01.2026 15:37 Відповісти
Вкрав мільярд - вийшов під заставу 30 млн., вбив людину- за 112 млн можеш вийти! Країна мрій!
28.01.2026 15:49 Відповісти
Я також думав,коли вже він вже вийде,а то засидівся.
28.01.2026 15:37 Відповісти
татаровский бидлосуд діє і бидлосуддю ніхто не збирається судити. Хто захистить честь нацгвардійця?
28.01.2026 15:41 Відповісти
Дивно якось. Для одних в Україні працює рішення єспл, для інших- закони і конституція на паузі.
Всі, кого викрали чи насильно потягли в армію- повинні тоді подати в єспл.
28.01.2026 15:55 Відповісти
А ти обдури систему. Піди в ТЦК сам.
28.01.2026 17:10 Відповісти
Тільки після тебе. Будеш в мене командиром, попереду вести в наступ.
І відмазки- я там був - не приймаються. Вибравший шлях воїна - повинен пройти його до кінця.
28.01.2026 17:45 Відповісти
Ти мамина квіточка, народжена не для війни? Чи боїшся що в ЗСУ щимлять геїв?
28.01.2026 17:58 Відповісти
Свинопас обозний мені не указ.
28.01.2026 18:02 Відповісти
Ох як співаєш! Хороша штука інтернет, так? Ніхто по писку не дасть, головне бути обережним, щоб СБУ не приїхало.
28.01.2026 18:12 Відповісти
А в Чернівцях чувака посадили на 7 років за 2,5 літра пива. Не повезло чуваку,бо він не був екссуддею!
28.01.2026 16:10 Відповісти
25 травня 2023 року, керуючи автомобілем Lexus ES 350 у стані алкогольного сп'яніння, здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії, який ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці події.

Санкція ч. 3 ст. 286-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до десяти років.

Цікаво а де НАБУ, а де САПР ?

Де блокування трибуни у ВР україни ?

Де крики нардепів ?

Де вони ?
Напевно усі у Буковелі

28.01.2026 16:35 Відповісти
До чого тут НАБУ і САП? його обвинувачують не у корупції, тому це робота ДБР і прокуратури.
28.01.2026 16:43 Відповісти
Суд дозволив екссудді Тандиру, який насмерть збив нацгвардійця, вийти з СІЗО під заставу.
У суді (у наших самих честних судах НЕМАЄ КОРУПЦІЇ ),
не хтось ,а "щось" збило військового, у стані алкогольного сп'яніння, і його випускають ?

У Кременчуці чоловік поцупив пиво та продукти - отримав 7 років позбавлення волі.
Дії обвинуваченого суд кваліфікував за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України - грабіж, учинений в умовах воєнного стану. У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину та щиро розкаявся. Врахувавши обставини справи, суд призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі та взяв засудженого під варту одразу після оголошення вироку.

різниця - 7років .... та вийти на волю .... хто втручався? міндіч.. ермак.. чернишов.. ? хто ????????????????
29.01.2026 09:32 Відповісти
Чому до цього часу не передали справу до суду?
28.01.2026 16:41 Відповісти
А чому він в СІЗО 2.5 роки?? Чому за 2.5 роки слідчі не передали справу до суду? Чому за 2,5 роки не відбулося суду і вироку? Два з половиною роки. Справа не складна за фабулою. Чому затягували? Пора вводити нову норму закону - якщо за півроку слідчий з прокурором не довели вину і обвинувачений не отримав реальний строк або звільненння, то слідчий і прокурор йдуть за ґрати на строк, який висували обвинуваченому.
28.01.2026 17:10 Відповісти
Простой вопрос: Почему не наказали убийцу???
28.01.2026 17:40 Відповісти
Так а шо е другий вихід?Так працюе переможна система. І ніц іньшої.
28.01.2026 17:41 Відповісти
Тобто якщо в тебе є гроші то ти можеш вбивати даже людей. А якщо ти суддя то в тебе обов'язково є сотні мільйонів. Це же бабка яка через ОЛХ труси на 100 гривень продала і її подакова зцапала бо вона не внесла їх в декларацію
28.01.2026 18:01 Відповісти
а звідки ті 119 млн суд запитати забув. Самий справедливий суд у світі це український суд
28.01.2026 18:07 Відповісти
А нікого не цікавить звідки у судді 120 мільйонів?

Цю їбануту практику з заставами з мутних джерел необхідно припиняти.

Це все одно, що наркобарон буде виходити під заставу, оплачену грошима з наркоти.
28.01.2026 18:09
 
 