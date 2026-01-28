Екссудді Тандиру, який на смерть збив нацгвардійця на блокпості, дозволили вийти із СІЗО під заставу у 119 млн грн

Святошинський районний суд Києва 28 січня змінив запобіжний захід екссудді Макарівського райсуду Олексію Тандиру, підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП, та визначив заставу в розмірі понад 119 мільйонів гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Ґрати", рішення про це ухвалив Святошинський районний суд Києва 28 січня.

Адвокати Тандира не задоволені рішенням і стверджують, така застава є непомірно великою.

Зміна запобіжного заходу сталася після рішення Європейського суду з прав людини 22 січня цього року, що визнав перевищення розумних строків тримання під вартою Олексія Тандира, який провів у СІЗО уже понад 2,5 роки.

Згідно з рішенням ЄСПЛ, Україна повинна виплатити екссудді компенсацію обсягом 2100 євро та відшкодувати 250 євро судових витрат.

Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня 2023 року суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

У червні 2024 року повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Наразі триває стадія дослідження письмових доказів.