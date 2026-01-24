ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити €2350 компенсації екссудді Тандиру за тримання під вартою

Європейський суд з прав людини визнав, що тривале тримання під вартою колишнього судді Олексія Тандира без альтернативних запобіжних заходів порушило статтю 5 Європейської конвенції з прав людини.

У чому полягають порушення

Згідно із  рішенням суду від 22 січня, Тандир вже понад 2,5 роки перебуває під вартою без визначення застави. ЄСПЛ визнав це порушенням статті 5 Європейської конвенції з прав людини, в якій йдеться про право на свободу й особисту недоторканність", - йдеться в рішенні суду від 22 січня.

ЄСПЛ визнав, що українські суди під час рішень про продовження арешту повторювали одні й ті самі аргументи, посилалися на гіпотетичні ризики (втеча, тиск на свідків, перешкоджання правосуддю) та не наводили конкретних фактів, які б підтверджували ці ризики. Також суди не розглядали інші варіанти запобіжних заходів.

Яку компенсацію присудили

Тандиру присудили €2 100 компенсації і €250 судових витрат. Ці кошти має заплатити Україна.

Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня 2023 року суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

У червні 2024 року повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Топ коментарі
+25
і чому цьому пдорасу-судді до сих пір не винесли вирок?
24.01.2026 19:19 Відповісти
+23
І правильно будуть казати.бо як що за 2.5 роки наш "найгуманніший"суд не зміг присудили йому років 10-15 то скільки ще можна чекати?
24.01.2026 19:28 Відповісти
+20
Хай судді виплачують, якщо за 2.5 роки не могли відправити за грати.
24.01.2026 19:33 Відповісти
Екссуддя Тандир, який насмерть збив нацгвардійця......

.
24.01.2026 20:01 Відповісти
Так було задумано.
І я не думаю,що він«чалився»в загальній камері на 10 осіб,куди запхнули 40.Кайфував в одиночці з телевізором .
25.01.2026 05:30 Відповісти
ворон-ворону око не виклює. У СІЗО діє машина часу: день за два. Суддя у загальної камері сидіти не буде, тільки у спеціальної, з підвищеним комфортом.
25.01.2026 06:37 Відповісти
Ми платимо - через налоги!
24.01.2026 19:20 Відповісти
Країна мрій,плядь
24.01.2026 19:21 Відповісти
Это Украина не может закрыть тандыра? Или всё таки власть?!
24.01.2026 20:27 Відповісти
А у нас є дві окремі країни? В паралельній реальності? На цю дешеву пропаганду про дві країни піпл вже не сильно ведеться.
24.01.2026 22:59 Відповісти
Если вы филолог то должны знать что есть одна страна Украина и одно государство Украина. И вы используя свои знания могли бы объяснить пиплу разницу в этих понятиях
25.01.2026 07:57 Відповісти
Зашибісь млять. А потом ці європейські суки будуть нам розказувати чому в нас корупція і ми з нею не боримость. А те що у всіх корупціонерів криша в Європі то це такоє
24.01.2026 19:21 Відповісти
Ось тому я проти вступу України в ЄС. З європейськими законами наші бандюгани зроблять з України країну мрій тільки не для звичайних українців. Нам же потрібно знищити декілька поколінь казнокрадів і бандюганів самим жорстоким методом, перш ніж кудись вступати. Бо даже якщо б Януковощ перед майданом підписав асоціацію з ЄС то він би до сих пір сидів при владі
24.01.2026 19:33 Відповісти
Тут як що почати шаблею махати то теж буде не дуже гарно.багато бажаючих було Пороха посадити.он аж 73/ дибілів назбирали.
Хоча завдяки йому велика війна почалась на 8 років пізніше
24.01.2026 19:45 Відповісти
Та він би досидів термін президента, якби з якогось переляку не втік. Дурак і мегабоягуз.
24.01.2026 23:01 Відповісти
переляку ніякого не було, був план окупації.
25.01.2026 06:39 Відповісти
Тому шо суддівська кругова порука. Кожен підАр суддя, а їх у нас 99 відсотків знає, що може потрапити на лаву підсудних за свої злочини.
24.01.2026 19:38 Відповісти
Это судья...чук должен был постараться воткнуть судье Тандыру, по статье 286-1 УК Украины 10-15 лет
25.01.2026 08:02 Відповісти
У него крыша не в Европе, а в Украине. Европейский суд лишь признал, что в Украине не судебный процесс, а шапито. 2,5 года человека не могли осудить и при этом 2,5 года держали под стражей. Вот этот факт констатировал европейский суд по правам человека и признал его нарушающим права человека. Так что виновника следует искать явно не в Европе, а в Украине.
25.01.2026 04:36 Відповісти
цих дармоїдів утримують українці
25.01.2026 06:41 Відповісти
Список безмежний в час правління зейола: це Антоненко,Дувгарь, Клименко,Дудіін,Червінський,полковники,генерали та інші відомі і менш відомі громадяни країни.
Тому і зриває переговори,бо після перебування на посаді прийде відповідальність,а так тримається на штиках, нечуваній охороні.
24.01.2026 19:35 Відповісти
Ха-ха-ха,компенсация,ха-ха-ха,судью отправили до вийска, наверное туристом,здесь все смешно,квартал красавчики,никогда не перестают смешить.
24.01.2026 20:03 Відповісти
Та випустіть вже його як-небудь, тільки без охорони, але з повідомленням, що випустили. Може, доживе до першого установчого засідання суду...
24.01.2026 20:11 Відповісти
Судді України у мене асоціюються з стадом корумпованих свиней.
24.01.2026 20:28 Відповісти
Тіки свиней можна їсти в ці виродки гівном воняють..
24.01.2026 20:35 Відповісти
Цей Триндир ще доб'ється того що незаконно його звільнили,за вимушений прогул заплатять йому зарплату,цей строк ввійде в трудовий стаж,ще й пожиттєве утримання буде платити пенсійний фонд..Такого ,суки,натворили законодавці,зробивши цих козлів в монаших рясах такою кастою,на голову не натягнеш.
24.01.2026 20:47 Відповісти
24.01.2026 22:39 Відповісти
Все правильно за виключенням однієї дрібнички: компенсацію постраждалому повинні виплачувати особи, які допустили порушення, а не держава Україна. Дрібничка, але вона змінить геть усе.
24.01.2026 21:20 Відповісти
ЕСПЧ рассматривало дело против Украины, а не кого-то там. И признала виновной государство Украина, а не кого-то там. Украине выставлен счёт. А уже Украина может открыть дело против того, кто привел к нарушению прав пострадавшего, но для ЕСПЧ виновата Украина.
25.01.2026 04:40 Відповісти
Коли вже ці прдажні судді будуть платити власні кошти в ЄСПЛ за всі свої фокуси по відмиванню від відповідальності убивць?
25.01.2026 09:06 Відповісти
Невже у цього нацгвардійця (Царство йому Небесне...) немає батька, дядьків, братів, племінників, рідних, друзів, близьких... щоб вислідити цього тандира, вивезти, роздерти і залишити для черв"яків і звірини, а гніздо спалити??? Тільки так ******** суддівство і проКУРВОРство в Україні бодай про щось задумається. Якесь свавілля...
25.01.2026 18:43 Відповісти
 
 