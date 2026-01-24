ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити €2350 компенсації екссудді Тандиру за тримання під вартою

Європейський суд з прав людини визнав, що тривале тримання під вартою колишнього судді Олексія Тандира без альтернативних запобіжних заходів порушило статтю 5 Європейської конвенції з прав людини.

У чому полягають порушення

Згідно із рішенням суду від 22 січня, Тандир вже понад 2,5 роки перебуває під вартою без визначення застави. ЄСПЛ визнав це порушенням статті 5 Європейської конвенції з прав людини, в якій йдеться про право на свободу й особисту недоторканність", - йдеться в рішенні суду від 22 січня.

ЄСПЛ визнав, що українські суди під час рішень про продовження арешту повторювали одні й ті самі аргументи, посилалися на гіпотетичні ризики (втеча, тиск на свідків, перешкоджання правосуддю) та не наводили конкретних фактів, які б підтверджували ці ризики. Також суди не розглядали інші варіанти запобіжних заходів.

Яку компенсацію присудили

Тандиру присудили €2 100 компенсації і €250 судових витрат. Ці кошти має заплатити Україна.

Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня 2023 року суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

У червні 2024 року повідомлялося, що Вища рада правосуддя звільнила суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.