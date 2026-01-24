ЕСПЧ обязал Украину выплатить €2350 компенсации экс-судье Тандыру за содержание под стражей
Европейский суд по правам человека признал, что длительное содержание под стражей бывшего судьи Алексея Тандыра без альтернативных мер пресечения нарушило статью 5 Европейской конвенции по правам человека.
Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на Бабель.
В чем заключаются нарушения
Согласно решению суда от 22 января, Тандыр уже более 2,5 лет находится под стражей без определения залога. ЕСПЧ признал это нарушением статьи 5 Европейской конвенции по правам человека, в которой говорится о праве на свободу и личную неприкосновенность", - говорится в решении суда от 22 января.
ЕСПЧ признал, что украинские суды при принятии решений о продлении ареста повторяли одни и те же аргументы, ссылались на гипотетические риски (побег, давление на свидетелей, препятствование правосудию) и не приводили конкретных фактов, которые бы подтверждали эти риски. Также суды не рассматривали другие варианты мер пресечения.
Какую компенсацию присудили
Тандыру присудили €2 100 компенсации и €250 судебных расходов. Эти средства должна заплатить Украина.
Дело судьи Алексея Тандыра
Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения освидетельствования.
Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших в нетрезвом состоянии.
27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья был в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.
Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.
В июне 2024 года сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.
І я не думаю,що він«чалився»в загальній камері на 10 осіб,куди запхнули 40.Кайфував в одиночці з телевізором .
Хоча завдяки йому велика війна почалась на 8 років пізніше
Тому і зриває переговори,бо після перебування на посаді прийде відповідальність,а так тримається на штиках, нечуваній охороні.