ЕСПЧ обязал Украину выплатить €2350 компенсации экс-судье Тандыру за содержание под стражей

Европейский суд по правам человека признал, что длительное содержание под стражей бывшего судьи Алексея Тандыра без альтернативных мер пресечения нарушило статью 5 Европейской конвенции по правам человека.

В чем заключаются нарушения

Согласно решению суда от 22 января, Тандыр уже более 2,5 лет находится под стражей без определения залога. ЕСПЧ признал это нарушением статьи 5 Европейской конвенции по правам человека, в которой говорится о праве на свободу и личную неприкосновенность", - говорится в решении суда от 22 января.

ЕСПЧ признал, что украинские суды при принятии решений о продлении ареста повторяли одни и те же аргументы, ссылались на гипотетические риски (побег, давление на свидетелей, препятствование правосудию) и не приводили конкретных фактов, которые бы подтверждали эти риски. Также суды не рассматривали другие варианты мер пресечения.

Какую компенсацию присудили

Тандыру присудили €2 100 компенсации и €250 судебных расходов. Эти средства должна заплатить Украина.

Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения освидетельствования.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших в нетрезвом состоянии.

27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья был в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

В июне 2024 года сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.