РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9108 посетителей онлайн
Новости Дело Алексея Тандыра
5 198 36

ЕСПЧ обязал Украину выплатить €2350 компенсации экс-судье Тандыру за содержание под стражей

Европейский суд по правам человека признал, что длительное содержание под стражей бывшего судьи Алексея Тандыра без альтернативных мер пресечения нарушило статью 5 Европейской конвенции по правам человека.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на Бабель. 

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

В чем заключаются нарушения

Согласно решению суда от 22 января, Тандыр уже более 2,5 лет находится под стражей без определения залога. ЕСПЧ признал это нарушением статьи 5 Европейской конвенции по правам человека, в которой говорится о праве на свободу и личную неприкосновенность", - говорится в решении суда от 22 января.

ЕСПЧ признал, что украинские суды при принятии решений о продлении ареста повторяли одни и те же аргументы, ссылались на гипотетические риски (побег, давление на свидетелей, препятствование правосудию) и не приводили конкретных фактов, которые бы подтверждали эти риски. Также суды не рассматривали другие варианты мер пресечения.

Читайте также: Дело Тандыра: экс-судьям продлили меру пресечения еще на 2 месяца

Какую компенсацию присудили

Тандыру присудили €2 100 компенсации и €250 судебных расходов. Эти средства должна заплатить Украина.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра. ФОТОрепортаж

Дело судьи Алексея Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в нетрезвом состоянии насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения освидетельствования.

Проект PROSUD отметил, что ранее Тандыр отличился освобождением большого количества водителей, управлявших в нетрезвом состоянии.

27 мая Печерский районный суд Киева отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья был в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

В июне 2024 года сообщалось, что Высший совет правосудия уволил судью Макаровского суда Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

Автор: 

компенсации (491) Европейский суд по правам человека (773) Тандыр Алексей (35)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+25
і чому цьому пдорасу-судді до сих пір не винесли вирок?
показать весь комментарий
24.01.2026 19:19 Ответить
+23
І правильно будуть казати.бо як що за 2.5 роки наш "найгуманніший"суд не зміг присудили йому років 10-15 то скільки ще можна чекати?
показать весь комментарий
24.01.2026 19:28 Ответить
+20
Хай судді виплачують, якщо за 2.5 роки не могли відправити за грати.
показать весь комментарий
24.01.2026 19:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
24.01.2026 19:19 Ответить
Екссуддя Тандир, який насмерть збив нацгвардійця......

.
показать весь комментарий
24.01.2026 20:01 Ответить
Так було задумано.
І я не думаю,що він«чалився»в загальній камері на 10 осіб,куди запхнули 40.Кайфував в одиночці з телевізором .
показать весь комментарий
25.01.2026 05:30 Ответить
ворон-ворону око не виклює. У СІЗО діє машина часу: день за два. Суддя у загальної камері сидіти не буде, тільки у спеціальної, з підвищеним комфортом.
показать весь комментарий
25.01.2026 06:37 Ответить
Ми платимо - через налоги!
показать весь комментарий
24.01.2026 19:20 Ответить
Країна мрій,плядь
показать весь комментарий
24.01.2026 19:21 Ответить
Это Украина не может закрыть тандыра? Или всё таки власть?!
показать весь комментарий
24.01.2026 20:27 Ответить
А у нас є дві окремі країни? В паралельній реальності? На цю дешеву пропаганду про дві країни піпл вже не сильно ведеться.
показать весь комментарий
24.01.2026 22:59 Ответить
Если вы филолог то должны знать что есть одна страна Украина и одно государство Украина. И вы используя свои знания могли бы объяснить пиплу разницу в этих понятиях
показать весь комментарий
25.01.2026 07:57 Ответить
Зашибісь млять. А потом ці європейські суки будуть нам розказувати чому в нас корупція і ми з нею не боримость. А те що у всіх корупціонерів криша в Європі то це такоє
показать весь комментарий
24.01.2026 19:21 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2026 19:28 Ответить
Ось тому я проти вступу України в ЄС. З європейськими законами наші бандюгани зроблять з України країну мрій тільки не для звичайних українців. Нам же потрібно знищити декілька поколінь казнокрадів і бандюганів самим жорстоким методом, перш ніж кудись вступати. Бо даже якщо б Януковощ перед майданом підписав асоціацію з ЄС то він би до сих пір сидів при владі
показать весь комментарий
24.01.2026 19:33 Ответить
Тут як що почати шаблею махати то теж буде не дуже гарно.багато бажаючих було Пороха посадити.он аж 73/ дибілів назбирали.
Хоча завдяки йому велика війна почалась на 8 років пізніше
показать весь комментарий
24.01.2026 19:45 Ответить
Та він би досидів термін президента, якби з якогось переляку не втік. Дурак і мегабоягуз.
показать весь комментарий
24.01.2026 23:01 Ответить
переляку ніякого не було, був план окупації.
показать весь комментарий
25.01.2026 06:39 Ответить
Тому шо суддівська кругова порука. Кожен підАр суддя, а їх у нас 99 відсотків знає, що може потрапити на лаву підсудних за свої злочини.
показать весь комментарий
24.01.2026 19:38 Ответить
Это судья...чук должен был постараться воткнуть судье Тандыру, по статье 286-1 УК Украины 10-15 лет
показать весь комментарий
25.01.2026 08:02 Ответить
У него крыша не в Европе, а в Украине. Европейский суд лишь признал, что в Украине не судебный процесс, а шапито. 2,5 года человека не могли осудить и при этом 2,5 года держали под стражей. Вот этот факт констатировал европейский суд по правам человека и признал его нарушающим права человека. Так что виновника следует искать явно не в Европе, а в Украине.
показать весь комментарий
25.01.2026 04:36 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2026 19:33 Ответить
цих дармоїдів утримують українці
показать весь комментарий
25.01.2026 06:41 Ответить
Список безмежний в час правління зейола: це Антоненко,Дувгарь, Клименко,Дудіін,Червінський,полковники,генерали та інші відомі і менш відомі громадяни країни.
Тому і зриває переговори,бо після перебування на посаді прийде відповідальність,а так тримається на штиках, нечуваній охороні.
показать весь комментарий
24.01.2026 19:35 Ответить
Ха-ха-ха,компенсация,ха-ха-ха,судью отправили до вийска, наверное туристом,здесь все смешно,квартал красавчики,никогда не перестают смешить.
показать весь комментарий
24.01.2026 20:03 Ответить
Та випустіть вже його як-небудь, тільки без охорони, але з повідомленням, що випустили. Може, доживе до першого установчого засідання суду...
показать весь комментарий
24.01.2026 20:11 Ответить
Судді України у мене асоціюються з стадом корумпованих свиней.
показать весь комментарий
24.01.2026 20:28 Ответить
Тіки свиней можна їсти в ці виродки гівном воняють..
показать весь комментарий
24.01.2026 20:35 Ответить
Цей Триндир ще доб'ється того що незаконно його звільнили,за вимушений прогул заплатять йому зарплату,цей строк ввійде в трудовий стаж,ще й пожиттєве утримання буде платити пенсійний фонд..Такого ,суки,натворили законодавці,зробивши цих козлів в монаших рясах такою кастою,на голову не натягнеш.
показать весь комментарий
24.01.2026 20:47 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2026 22:39 Ответить
Все правильно за виключенням однієї дрібнички: компенсацію постраждалому повинні виплачувати особи, які допустили порушення, а не держава Україна. Дрібничка, але вона змінить геть усе.
показать весь комментарий
24.01.2026 21:20 Ответить
ЕСПЧ рассматривало дело против Украины, а не кого-то там. И признала виновной государство Украина, а не кого-то там. Украине выставлен счёт. А уже Украина может открыть дело против того, кто привел к нарушению прав пострадавшего, но для ЕСПЧ виновата Украина.
показать весь комментарий
25.01.2026 04:40 Ответить
Коли вже ці прдажні судді будуть платити власні кошти в ЄСПЛ за всі свої фокуси по відмиванню від відповідальності убивць?
показать весь комментарий
25.01.2026 09:06 Ответить
Невже у цього нацгвардійця (Царство йому Небесне...) немає батька, дядьків, братів, племінників, рідних, друзів, близьких... щоб вислідити цього тандира, вивезти, роздерти і залишити для черв"яків і звірини, а гніздо спалити??? Тільки так ******** суддівство і проКУРВОРство в Україні бодай про щось задумається. Якесь свавілля...
показать весь комментарий
25.01.2026 18:43
 
 