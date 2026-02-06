Экс-главу Госпогранслужбы Дейнеко уволили с военной службы, - ГПСУ

Экс-главу Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко уволили с военной службы приказом от 2 февраля. В ГПСУ не назвали точную причину увольнения, но отметили, что Дейнеко за время службы получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию Общественному подтвердил спикер пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, Дейнеко уволили с военной службы приказом от 2 февраля. Демченко не уточнил причину увольнения, но добавил, что Дейнеко за время ее прохождения получил тяжелое ранение.

"За время военной службы при защите страны Сергей Дейнеко получил ранения, в том числе тяжелое минно-взрывное. Последствия ранений потребовали неоднократных операционных вмешательств, а также оставили отдаленные последствия", - отметил спикер.

Он добавил, что порядок увольнения с военной службы регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Положением о прохождении ВВК.

"Эти документы, среди прочего, определяют состояние здоровья. Разглашать медицинскую информацию запрещает законодательство", - отметил Демченко.

Что предшествовало?