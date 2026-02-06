Экс-главу Госпогранслужбы Дейнеко уволили с военной службы, - ГПСУ

Экс-главу Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко уволили с военной службы приказом от 2 февраля. В ГПСУ не назвали точную причину увольнения, но отметили, что Дейнеко за время службы получил ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию Общественному подтвердил спикер пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, Дейнеко уволили с военной службы приказом от 2 февраля. Демченко не уточнил причину увольнения, но добавил, что Дейнеко за время ее прохождения получил тяжелое ранение.

"За время военной службы при защите страны Сергей Дейнеко получил ранения, в том числе тяжелое минно-взрывное. Последствия ранений потребовали неоднократных операционных вмешательств, а также оставили отдаленные последствия", - отметил спикер.

Он добавил, что порядок увольнения с военной службы регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Положением о прохождении ВВК.

"Эти документы, среди прочего, определяют состояние здоровья. Разглашать медицинскую информацию запрещает законодательство", - отметил Демченко.

Накрав...дембельнувся...живи у власне задоволення. А пересічних в бус...палатка в лісі...окоп в полі...відмерзлі кінцівки. Перемога.
06.02.2026 14:49 Ответить
То це він після пораненя почав путати державну кишнню зі своєю?
06.02.2026 14:52 Ответить
Без елементарних грілок, грілок, Карл! Що говорити про мільйони дронів від держави і інше, для отаких от, війна це мати рідна! Де можна стільки вкрасти і ні за що не відповідати?
06.02.2026 14:53 Ответить
А шо так можливо?
06.02.2026 14:48 Ответить
Ранение,повредил лоб салатной тарелкой?
06.02.2026 14:49 Ответить
Я так розумію що під час війни звільняти треба з передачею справи до суду. А якщо не відповідає займаній посаді, то повинен відповідати тій хто його призначав
06.02.2026 14:55 Ответить
Так,ермака також звільнили, та:
"Андрій Єрмак зараз у Києві та щодня їздить на тренування на державні об'єкти у супроводі посиленої охорони, - розслідування УП.

⚡ Ексчиновник пересувається з великою кількістю охоронців: перед виходом з авто перевіряють периметр, через що він інколи чекає в салоні до 15 хвилин.
⚡ Охорона ключами відкриває зал, повністю ізолює об'єкт, після тренування - зачиняє його.
⚡ Судячи зі способу життя, Єрмак уникає публічних контактів". УП.
06.02.2026 15:01 Ответить
Давно пора !
06.02.2026 15:01 Ответить
Накрав і на заслужений відпочинок в Ізраїль до міндіча. От така влада.
06.02.2026 15:05 Ответить
Нє ну.. Комусь не можна, а комусь можна. Шо ви як діти прям. У нас же ш рівність
06.02.2026 15:21 Ответить
Ще й пару мільйонів виплат отримав, мабуть.
06.02.2026 15:31 Ответить
Мабуть героя дадуть
06.02.2026 15:41 Ответить
https://x.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4?src=hashtag_click #інсайд 20 хвилин тому через прикордонний пункт «Лужанка» на Закарпатті територію України покинув СЕРГІЙ ДЕЙНЕКА колишній очільник Держприкордонслужби, підозрюваний НАБУ в контрабанді цигарок…
06.02.2026 15:43 Ответить
сильно заболел чувак. вслед за залужным. зато простолюдинов 50+ с 10 диагнозами наша ВЛК признает пригодными некуй делать
06.02.2026 16:13 Ответить
Цікаво цю ГНИДУ тепер під суд чи отправлять послом за (гарну роботу)
06.02.2026 16:31 Ответить
Заслужений ветеран-інвалід, напевно ще й УБД має. Таким в тюрму не можна - лише на відпочинок у якусь теплу країну послом.
06.02.2026 16:34 Ответить
Десь з'явилось вільне місце посла? Цікаво, це якась пристойна країна?
06.02.2026 17:12 Ответить
а пальчіком пригрозили?
06.02.2026 17:21 Ответить
гумка на пачці долларів урвалась і вибухнувши тяжко поранила
06.02.2026 17:28 Ответить
І він вже виїхав за кордон...
06.02.2026 17:53 Ответить
На якому пункті пропуску "дірку"приготували?Через Тиск ж він не піде. Хоча такі не тонуть.
06.02.2026 19:50 Ответить
https://t.me/zelenicholovichky/12368 Джерела в Держприкордонслужбі повідомляють, що Сергій Дейнеко втік з України сьогодні близько 22:30.

Зробив він це через прикордонний пункт «Лужанка» на Закарпатті.

Це той самий Дейнеко, якого НАБУ викрили на масштабній контрабанді на митниці, і який за наказом офісу блокував відрядження опозиційних депутатів, зокрема Порошенку.

Лише 30 січня за нього внесли заставу 10 млн грн і така "несподіванка".

На жаль, все як ми й прогнозували...
07.02.2026 00:21 Ответить
для простого бійця такої опції нема - просто звільнитись
07.02.2026 04:51 Ответить
 
 