Экс-главу Госпогранслужбы Дейнеко уволили с военной службы, - ГПСУ
Экс-главу Государственной пограничной службы Сергея Дейнеко уволили с военной службы приказом от 2 февраля. В ГПСУ не назвали точную причину увольнения, но отметили, что Дейнеко за время службы получил ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию Общественному подтвердил спикер пограничной службы Андрей Демченко.
По его словам, Дейнеко уволили с военной службы приказом от 2 февраля. Демченко не уточнил причину увольнения, но добавил, что Дейнеко за время ее прохождения получил тяжелое ранение.
"За время военной службы при защите страны Сергей Дейнеко получил ранения, в том числе тяжелое минно-взрывное. Последствия ранений потребовали неоднократных операционных вмешательств, а также оставили отдаленные последствия", - отметил спикер.
Он добавил, что порядок увольнения с военной службы регулируется Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Положением о прохождении ВВК.
"Эти документы, среди прочего, определяют состояние здоровья. Разглашать медицинскую информацию запрещает законодательство", - отметил Демченко.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыск у экс-главы ГПСУ Дейнеко.
- Напомним, в НАБУ сообщили, что в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.
- Среди подозреваемых там фигурирует бывший глава ГПСУ.
- 30 января 2026 года ВАКС избрал меру пресечения Дейнеко.
- 4 февраля за бывшего руководителя Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, которого подозревают в причастности к контрабанде, внесли залог в размере 10 млн грн.
"Андрій Єрмак зараз у Києві та щодня їздить на тренування на державні об'єкти у супроводі посиленої охорони, - розслідування УП.
⚡ Ексчиновник пересувається з великою кількістю охоронців: перед виходом з авто перевіряють периметр, через що він інколи чекає в салоні до 15 хвилин.
⚡ Охорона ключами відкриває зал, повністю ізолює об'єкт, після тренування - зачиняє його.
⚡ Судячи зі способу життя, Єрмак уникає публічних контактів". УП.
Ще й пару мільйонів виплат отримав, мабуть.
https://x.com/hashtag/%D1%96%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4?src=hashtag_click #інсайд 20 хвилин тому через прикордонний пункт «Лужанка» на Закарпатті територію України покинув СЕРГІЙ ДЕЙНЕКА колишній очільник Держприкордонслужби, підозрюваний НАБУ в контрабанді цигарок…
Зробив він це через прикордонний пункт «Лужанка» на Закарпатті.
Це той самий Дейнеко, якого НАБУ викрили на масштабній контрабанді на митниці, і який за наказом офісу блокував відрядження опозиційних депутатів, зокрема Порошенку.
Лише 30 січня за нього внесли заставу 10 млн грн і така "несподіванка".
На жаль, все як ми й прогнозували...