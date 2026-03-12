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Новини Справа Дейнека
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Рішення про мобілізацію ексголови ДПСУ Дейнека ухвалили за загальною процедурою, - САП

Ексголова ДПСУ Дейнеко мобілізувався: що кажуть у САП?

Рішення про мобілізацію колишнього голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека було прийнято за загальною процедурою.

Про це Цензор.НЕТ повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Касьян.

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Що відомо?

Він зазначив, що законодавство не встановлює обмежень для мобілізації підозрюваних у вчиненні корупційних злочинів - такі обмеження поширюються виключно на обвинувачених.

"Станом на зараз фактів перешкоджання проведенню розслідування не зафіксовано. Слідство триває. Факт мобілізації підозрюваного не перешкоджає збору доказів. Однак мобілізація особи може призвести до зупинення розгляду справи в суді", - наголосив прокурор.

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Касьян проінформував, що наразі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено трьом особам, зокрема Дейнеку.

Відповідаючи на питання, чи встановлено походження та місце виробництва тютюнових виробів, які незаконно переправлялися через державний кордон України, та осіб, які їх перевозили на автомобілях з номерами, схожими на дипломатичні, він зауважив:

"На сьогодні зазначені обставини, зокрема про осіб, причетних до перевезення цигарок, встановлені. Однак зважаючи на активне розслідування, надати більш детальну інформацію зараз неможливо".

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Що передувало?

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Автор: 

мобілізація (3452) САП (2619) Дейнеко Сергій (101)
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Топ коментарі
+23
Тобто всіх корупціонерів за загальною схемою переводять в командири і він таким чином змиває з себе кримінальну відповідальність? Прекрасно, країна вмрій!
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12.03.2026 15:46 Відповісти
+7
Хто гарно накрав - той пропетляє а хто стибрив блок цигарок в магазині - відсидить
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12.03.2026 15:52 Відповісти
+5
ох і крінжатіна.
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12.03.2026 15:47 Відповісти
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Тобто всіх корупціонерів за загальною схемою переводять в командири і він таким чином змиває з себе кримінальну відповідальність? Прекрасно, країна вмрій!
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12.03.2026 15:46 Відповісти
Не всех, некоторых в "адвокаты".
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12.03.2026 16:07 Відповісти
Не просто в прості адвокати, а очолити адвокатську кАнтору та стригти бабло з клієнтів товстосумів які теж хочуть ******* і щоб їм за це нічого не було.
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12.03.2026 17:10 Відповісти
А оцей, теж прикордонник, буде разом з дейнеко, своїм паханом??
https://censor.net/ua/photonews/3604888/na-odeschyni-sudytymut-prykordonnyka-podrobytsi
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12.03.2026 16:20 Відповісти
Про це Цензор.НЕТ повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Касьян.

Джерело: https://censor.net/ua/n3604920

Хай живуть найнезалежніші суди у світі САПР і НАБУ
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12.03.2026 16:23 Відповісти
Зустрічайте шероя України, захисника, котика! Не те що ви ухилянти!
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12.03.2026 16:37 Відповісти
Змиває? Чужою кров'ю. Сатанізм.
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12.03.2026 16:49 Відповісти
ох і крінжатіна.
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12.03.2026 15:47 Відповісти
"Європейці сказали: "Повоюйте ще півтора - два роки. Ми дамо вам гроші". Під їхнім впливом Зеленський дав завдання політичному керівництву розробити сценарій, за яким в Україні ще кілька років не буде виборів і як у такій ситуації працюватиме Рада", - додає інший співрозмовник серед впливових представників Зе!Команди.
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12.03.2026 15:51 Відповісти
😲😲😲
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12.03.2026 16:05 Відповісти
Хто гарно накрав - той пропетляє а хто стибрив блок цигарок в магазині - відсидить
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12.03.2026 15:52 Відповісти
Суки хітрожопі!
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12.03.2026 16:01 Відповісти
Якщо людині оголошено підозру у корупційному злочині, то яке моральне право вона має
займати керівну посаду? Який досвід вона буде передавати підлеглим? Який авторитет матиме?
Якщо відбулася мобілізація підозрюваного, то з призначенням на посаду тільки рядового.
До зняття підозри.
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12.03.2026 16:09 Відповісти
Ну нормально вихід із ситуації, десь в тилу пересиджується, там торгує папіросами. От так зелені тварини роблять з людей- лохів! А чому не понизити у званні до рядового піхотинця та відправляти в бойові частини на передову!
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12.03.2026 16:10 Відповісти
..А Єрмака не ухвалили....і пропагандиста Петрова не ухвалили...
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12.03.2026 16:11 Відповісти
За якою процедурою Дейнеко скоював злочин? За якою процедурою його притягнуть до кримінальної відповідальності?
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12.03.2026 16:12 Відповісти
все, як переважно, в Україні : особина порішала
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12.03.2026 16:19 Відповісти
Як же його мобілізували, коли він вже був військовим та мав і військове звання, посаду і отримував та виконував бойові розпорядження в складі погранвійськ? Для кого ця брехня?
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12.03.2026 16:55 Відповісти
ЗеШапіто для 73% віслюків.
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12.03.2026 19:14 Відповісти
Ну ну. Найчесніша людина Дейннко. І що луганська ділянка кордону була що решето-Дейнека не при справах. Таку людину образили. І зі служби звільнили за станом здоров'я. І сталося чудо за місяць став "придатним". Чи все ж заховали? Суми то крутилися дуууже великі.
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12.03.2026 21:01 Відповісти
Так він же непридатний? Чи як? Чи куди?
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12.03.2026 22:05 Відповісти
 
 