Рішення про мобілізацію ексголови ДПСУ Дейнека ухвалили за загальною процедурою, - САП

Рішення про мобілізацію колишнього голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека було прийнято за загальною процедурою.

Про це Цензор.НЕТ повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Касьян.

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Що відомо?

Він зазначив, що законодавство не встановлює обмежень для мобілізації підозрюваних у вчиненні корупційних злочинів - такі обмеження поширюються виключно на обвинувачених.

"Станом на зараз фактів перешкоджання проведенню розслідування не зафіксовано. Слідство триває. Факт мобілізації підозрюваного не перешкоджає збору доказів. Однак мобілізація особи може призвести до зупинення розгляду справи в суді", - наголосив прокурор.

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Касьян проінформував, що наразі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено трьом особам, зокрема Дейнеку.

Відповідаючи на питання, чи встановлено походження та місце виробництва тютюнових виробів, які незаконно переправлялися через державний кордон України, та осіб, які їх перевозили на автомобілях з номерами, схожими на дипломатичні, він зауважив:

"На сьогодні зазначені обставини, зокрема про осіб, причетних до перевезення цигарок, встановлені. Однак зважаючи на активне розслідування, надати більш детальну інформацію зараз неможливо".

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Що передувало?

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