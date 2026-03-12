РУС
Решение о мобилизации экс-главы ГПСУ Дейнеко приняли по общей процедуре, - САП

Экс-глава ГПСУ Дейнеко мобилизовался: что говорят в САП?

Решение о мобилизации бывшего главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко было принято по общей процедуре.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Касьян.

Что известно?

Он отметил, что законодательство не устанавливает ограничений для мобилизации подозреваемых в совершении коррупционных преступлений - такие ограничения распространяются исключительно на обвиняемых.

"На данный момент фактов препятствования проведению расследования не зафиксировано. Следствие продолжается. Факт мобилизации подозреваемого не препятствует сбору доказательств. Однако мобилизация лица может привести к приостановке рассмотрения дела в суде", - подчеркнул прокурор.

Касьян сообщил, что на данный момент в уголовном производстве о подозрении уведомлены три лица, в том числе Дейнеко.

Отвечая на вопрос, установлено ли происхождение и место производства табачных изделий, которые незаконно переправлялись через государственную границу Украины, и лиц, которые их перевозили на автомобилях с номерами, похожими на дипломатические, он отметил:

"На сегодняшний день указанные обстоятельства, в частности о лицах, причастных к перевозке сигарет, установлены. Однако ввиду активного расследования предоставить более подробную информацию сейчас невозможно".

Что предшествовало?

Дейнеко Сергей
Топ комментарии
+15
Тобто всіх корупціонерів за загальною схемою переводять в командири і він таким чином змиває з себе кримінальну відповідальність? Прекрасно, країна вмрій!
12.03.2026 15:46 Ответить
+5
ох і крінжатіна.
12.03.2026 15:47 Ответить
+4
Хто гарно накрав - той пропетляє а хто стибрив блок цигарок в магазині - відсидить
12.03.2026 15:52 Ответить
Тобто всіх корупціонерів за загальною схемою переводять в командири і він таким чином змиває з себе кримінальну відповідальність? Прекрасно, країна вмрій!
12.03.2026 15:46 Ответить
Не всех, некоторых в "адвокаты".
12.03.2026 16:07 Ответить
Не просто в прості адвокати, а очолити адвокатську кАнтору та стригти бабло з клієнтів товстосумів які теж хочуть ******* і щоб їм за це нічого не було.
12.03.2026 17:10 Ответить
А оцей, теж прикордонник, буде разом з дейнеко, своїм паханом??
https://censor.net/ua/photonews/3604888/na-odeschyni-sudytymut-prykordonnyka-podrobytsi
12.03.2026 16:20 Ответить
Хай живуть найнезалежніші суди у світі САПР і НАБУ
12.03.2026 16:23 Ответить
Зустрічайте шероя України, захисника, котика! Не те що ви ухилянти!
12.03.2026 16:37 Ответить
Змиває? Чужою кров'ю. Сатанізм.
12.03.2026 16:49 Ответить
ох і крінжатіна.
12.03.2026 15:47 Ответить
"Європейці сказали: "Повоюйте ще півтора - два роки. Ми дамо вам гроші". Під їхнім впливом Зеленський дав завдання політичному керівництву розробити сценарій, за яким в Україні ще кілька років не буде виборів і як у такій ситуації працюватиме Рада", - додає інший співрозмовник серед впливових представників Зе!Команди.
12.03.2026 15:51 Ответить
😲😲😲
12.03.2026 16:05 Ответить
Хто гарно накрав - той пропетляє а хто стибрив блок цигарок в магазині - відсидить
12.03.2026 15:52 Ответить
Суки хітрожопі!
12.03.2026 16:01 Ответить
Якщо людині оголошено підозру у корупційному злочині, то яке моральне право вона має
займати керівну посаду? Який досвід вона буде передавати підлеглим? Який авторитет матиме?
Якщо відбулася мобілізація підозрюваного, то з призначенням на посаду тільки рядового.
До зняття підозри.
12.03.2026 16:09 Ответить
Ну нормально вихід із ситуації, десь в тилу пересиджується, там торгує папіросами. От так зелені тварини роблять з людей- лохів! А чому не понизити у званні до рядового піхотинця та відправляти в бойові частини на передову!
12.03.2026 16:10 Ответить
..А Єрмака не ухвалили....і пропагандиста Петрова не ухвалили...
12.03.2026 16:11 Ответить
За якою процедурою Дейнеко скоював злочин? За якою процедурою його притягнуть до кримінальної відповідальності?
12.03.2026 16:12 Ответить
все, як переважно, в Україні : особина порішала
12.03.2026 16:19 Ответить
Як же його мобілізували, коли він вже був військовим та мав і військове звання, посаду і отримував та виконував бойові розпорядження в складі погранвійськ? Для кого ця брехня?
12.03.2026 16:55 Ответить
 
 