Решение о мобилизации экс-главы ГПСУ Дейнеко приняли по общей процедуре, - САП
Решение о мобилизации бывшего главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко было принято по общей процедуре.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Касьян.
Что известно?
Он отметил, что законодательство не устанавливает ограничений для мобилизации подозреваемых в совершении коррупционных преступлений - такие ограничения распространяются исключительно на обвиняемых.
"На данный момент фактов препятствования проведению расследования не зафиксировано. Следствие продолжается. Факт мобилизации подозреваемого не препятствует сбору доказательств. Однако мобилизация лица может привести к приостановке рассмотрения дела в суде", - подчеркнул прокурор.
Касьян сообщил, что на данный момент в уголовном производстве о подозрении уведомлены три лица, в том числе Дейнеко.
Отвечая на вопрос, установлено ли происхождение и место производства табачных изделий, которые незаконно переправлялись через государственную границу Украины, и лиц, которые их перевозили на автомобилях с номерами, похожими на дипломатические, он отметил:
"На сегодняшний день указанные обстоятельства, в частности о лицах, причастных к перевозке сигарет, установлены. Однако ввиду активного расследования предоставить более подробную информацию сейчас невозможно".
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыск у экс-главы ГПСУ Дейнеко.
- Напомним, в НАБУ сообщили, что в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.
- Среди подозреваемых там фигурирует бывший глава ГПСУ.
- 30 января 2026 года ВАКС избрал меру пресечения Дейнеко.
- 4 февраля за бывшего руководителя Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, которого подозревают в причастности к контрабанде, внесли залог в размере 10 млн грн.
- Позже СМИ сообщили, что Дейнеко мобилизовали, он возглавит Третий пограничный отряд.
Хай живуть найнезалежніші суди у світі САПР і НАБУ
займати керівну посаду? Який досвід вона буде передавати підлеглим? Який авторитет матиме?
Якщо відбулася мобілізація підозрюваного, то з призначенням на посаду тільки рядового.
До зняття підозри.