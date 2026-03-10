САП и НАБУ раскрыли преступную схему хищения 32 млн грн в концерне "Укроборонпром"
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры раскрыли схему завладения средствами государственных предприятий концерна "Укроборонпром". По данным следствия, участники группы присвоили 32 млн грн и пытались завладеть еще более 19 млн грн через фиктивные посреднические услуги иностранных компаний.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на САП.
"Под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ сообщили о подозрении трем участникам преступной группы, которые, по версии следствия, причастны к завладению 32 млн грн средств государственных предприятий, участников концерна "Укроборонпром", и покушению на завладение средствами этих государственных предприятий на сумму более 19 млн грн", - говорится в сообщении.
О подозрении сообщили:
- экс-директору государственного предприятия (на сегодняшний день занимает должность одного из заместителей генерального директора АО "Украинская оборонная промышленность");
- экс-советнику директора предприятия-спецэкспортера;
- бенефициару частной компании.
В рамках досудебного расследования установлено, что лица разработали преступную схему завладения средствами, которая заключалась в искусственном привлечении предприятием-спецэкспортером продукции и услуг военного назначения иностранных компаний для выполнения посреднических услуг во внешнеэкономических контрактах. В частности, речь идет о компаниях, зарегистрированных в Великобритании и Чешской Республике.
Несмотря на то, что эти компании не предоставляли никаких услуг, а работа фактически осуществлялась штатными сотрудниками государственного предприятия, в течение 2014–2019 годов на их счета перечислили более 560 тыс. долларов США (эквивалент 13,3 млн грн) и почти 670 тыс. евро (эквивалент 19,3 млн грн).
Средства перечислялись на счета фиктивных компаний
В дальнейшем эти средства перечислялись на счета фиктивных компаний и распределялись между участниками преступной группы.
Также установлено, что должностные лица предприятия-спецэкспортера составили первичные документы о необходимости оплаты компаниям-нерезидентам ориентировочно 172 тыс. долларов США (эквивалент 4,4 млн грн) и почти 500 тыс. евро (эквивалент 14,7 млн грн). Однако реализации проведения оплаты помешали активные следственные действия НАБУ и САП по аналогичным схемам.
Действия разоблаченных лиц квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
