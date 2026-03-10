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Новини Заволодіння коштами Розкрадання коштів
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САП та НАБУ викрили злочинну схему розкрадання 32 млн грн в концерні "Укроборонпром"

укроборонпром

Детективи Національне антикорупційне бюро України та прокурори Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему заволодіння коштами державних підприємств концерну Укроборонпром. За даними слідства, учасники групи привласнили 32 млн грн та намагалися заволодіти ще понад 19 млн грн через фіктивні посередницькі послуги іноземних компаній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на САП.

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"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру трьом учасникам злочинної групи, які, за версією слідства, причетні до заволодіння 32 млн грн коштів державних підприємств, учасників концерну "Укроборонпром", та замаху на заволодіння коштами цих державних підприємств на суму понад 19 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Про підозру повідомили:

  •  ексдиректору державного підприємства (на сьогодні обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість");
  • ексраднику директора підприємства–спецекспортера
  • бенефіціару приватної компанії.

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У межах досудового розслідування встановлено, що особи розробили злочинну схему заволодіння коштами, яка полягала у штучному залученні підприємством–спецекспортером продукції та послуг військового призначення іноземних компаній для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах. Зокрема, мова йде про компанії, які зареєстровані у Великій Британії та Чеській Республіці.

Попри те, що ці компанії не надавали жодних послуг, а робота фактично здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства, протягом 2014–2019 років на їхні рахунки перерахували понад 560 тис. доларів США (еквівалент 13,3 млн грн) та майже 670 тис. євро (еквівалент 19,3 млн грн).

Кошти перераховували на рахунки фіктивних компаній

Надалі ці кошти перераховували на рахунки фіктивних компаній та розподіляли між учасниками злочинної групи.

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Також встановлено, що службові особи підприємства-спецекспортера склали первинні документи щодо необхідності оплати компаніям-нерезидентам орієнтовно 172 тис. доларів США (еквівалент 4,4 млн грн) та майже 500 тис. євро (еквівалент 14,7 млн грн). Проте реалізації проведення оплати завадили активні слідчі дії НАБУ і САП щодо аналогічних схем.

Дії викритих осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування триває.

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Автор: 

НАБУ (5746) Укроборонпром (1700) САП (2618) розкрадання (366) підозра (1019)
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Нікада такова нєбила-і вот апять...
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10.03.2026 18:43 Відповісти
Чим більше грошей вкрадено - тим більші втрати на фронті.
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10.03.2026 18:59 Відповісти
" розкрадання 32 млн" ? В Укробонпромі? За 1 день, чи за 5 хвилин?
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10.03.2026 22:26 Відповісти
А представляете, что бы было, если бы воевали не мясом, за которым гоняется ТЦК, а с 2022 года направили ВСЕ украденнынные позже деньги на перспективные разработки ракет и дронов?
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10.03.2026 19:13 Відповісти
спам за "м"ясо"
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11.03.2026 02:13 Відповісти
Смарагдова клептократія
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10.03.2026 19:19 Відповісти
Потрібно ввести смертну кару за такі злочини, більше їх нічим не викорінити, тому що знають що відкупляться.
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10.03.2026 20:06 Відповісти
до цієї цифри потрібно ще три нулі додати
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10.03.2026 20:07 Відповісти
До мародерів під час війни треба застосовувати такі засоби впливу, які у всі часи під час усіх війн застосовували до мародерів. (найближчий ліхтарний стовп чи дерево - ну а далі Ви зрозуміли).
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10.03.2026 23:26 Відповісти
 
 