САП та НАБУ викрили злочинну схему розкрадання 32 млн грн в концерні "Укроборонпром"

Детективи Національне антикорупційне бюро України та прокурори Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему заволодіння коштами державних підприємств концерну Укроборонпром. За даними слідства, учасники групи привласнили 32 млн грн та намагалися заволодіти ще понад 19 млн грн через фіктивні посередницькі послуги іноземних компаній.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на САП.

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"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру трьом учасникам злочинної групи, які, за версією слідства, причетні до заволодіння 32 млн грн коштів державних підприємств, учасників концерну "Укроборонпром", та замаху на заволодіння коштами цих державних підприємств на суму понад 19 млн грн", - ідеться в повідомленні.

Про підозру повідомили:

ексдиректору державного підприємства (на сьогодні обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість");

ексраднику директора підприємства–спецекспортера

бенефіціару приватної компанії.

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У межах досудового розслідування встановлено, що особи розробили злочинну схему заволодіння коштами, яка полягала у штучному залученні підприємством–спецекспортером продукції та послуг військового призначення іноземних компаній для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах. Зокрема, мова йде про компанії, які зареєстровані у Великій Британії та Чеській Республіці.

Попри те, що ці компанії не надавали жодних послуг, а робота фактично здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства, протягом 2014–2019 років на їхні рахунки перерахували понад 560 тис. доларів США (еквівалент 13,3 млн грн) та майже 670 тис. євро (еквівалент 19,3 млн грн).

Кошти перераховували на рахунки фіктивних компаній

Надалі ці кошти перераховували на рахунки фіктивних компаній та розподіляли між учасниками злочинної групи.

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Також встановлено, що службові особи підприємства-спецекспортера склали первинні документи щодо необхідності оплати компаніям-нерезидентам орієнтовно 172 тис. доларів США (еквівалент 4,4 млн грн) та майже 500 тис. євро (еквівалент 14,7 млн грн). Проте реалізації проведення оплати завадили активні слідчі дії НАБУ і САП щодо аналогічних схем.

Дії викритих осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування триває.

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