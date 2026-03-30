РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10605 посетителей онлайн
Новости Дело Дейнеко
609 9

ВАКС продлил на 2 месяца меру пресечения экс-главе ГПСУ Дейнеко

Сергей Дейнеко

Высший антикоррупционный суд продлил до 30 мая меру пресечения в отношении бывшего главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ. 

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"ВАКС продлил бывшему главе ГПСУ меру пресечения до 30 мая", - сказала сотрудница пресс-службы ВАКС Екатерина Шипилова.

Что предшествовало?

Автор: 

Антикоррупционный суд (1368) мера пресечения (610) Дейнеко Сергей (96)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так він командир чи вже ні?
показать весь комментарий
30.03.2026 14:45 Ответить
ну шо не Червінський - то точно
показать весь комментарий
30.03.2026 14:46 Ответить
Який б...ть запобіжний захід? Дядько після того як його визнали непридатним до військової служби!!!! героїчно мобілізувався на генеральську посаду. Загін це фактично бригада. Це якийсь ідіотизм, абсурд і маразм в одному флаконі.
показать весь комментарий
30.03.2026 14:46 Ответить
Дядько командував цим Луганським загоном в найгарячіший період 2014 року, коли він здобув славу бойового, після чого його забрали на підвищення. Це звісно не виправдовує в звинуваченнях про контрабанду, але дядько - реально ефективний командир.
показать весь комментарий
30.03.2026 15:02 Ответить
Що можливо на кордоні вкрасти??? Прикордонний стовп,або сторожову вівчарку??? Докопалися до "патріота"...
показать весь комментарий
30.03.2026 14:47 Ответить
З такими "командирами" ви хочете перемогти, любі українці? З такими "командирами" можна лише просрати те, що ще якось тримається.
показать весь комментарий
30.03.2026 14:49 Ответить
Призначити корупціонера і мародера командиром загону, який веде бойові дії, як легка ммеханізована бригада. Це покарання, чи заохочення? Кради, підривай економіку воюйочої країни і ми тебе призначим командиром над 2.5 тис військовослцжбовців. І потім деякі щирі патріоти обурюються чому це залишились одні ухилянти? Чому ніхто не рветься під керіництво таких горе-командирів, по яким колонія строгого режиму плаче?
показать весь комментарий
30.03.2026 14:55 Ответить
С сегодняшнего дня находясь под ограничениями, наложенными судом, приступил к командованию боевым подразделением...Это просто какой то сюр. Когда то в ссср была шутка - "С сегодняшнего дня, после тяжелой и продолжительной болезни, не приходя в сознание приступил к исполнению обязанностей Генерального Секретаря ЦК КПСС". Тогда было смешно, а сейчас - не очень.
показать весь комментарий
30.03.2026 14:59 Ответить
кіт "дєйнєко"
показать весь комментарий
30.03.2026 15:30 Ответить
 
 