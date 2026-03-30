ВАКС продлил на 2 месяца меру пресечения экс-главе ГПСУ Дейнеко
Высший антикоррупционный суд продлил до 30 мая меру пресечения в отношении бывшего главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"ВАКС продлил бывшему главе ГПСУ меру пресечения до 30 мая", - сказала сотрудница пресс-службы ВАКС Екатерина Шипилова.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что НАБУ и САП проводят обыск у экс-главы ГПСУ Дейнеко.
- Напомним, в НАБУ сообщили, что в 2023 году группа лиц организовала незаконную переправку сигарет через государственную границу Украины в ЕС. Этому способствовали топ-чиновники Госпогранслужбы, за что на регулярной основе получали неправомерную выгоду.
- Среди подозреваемых там фигурирует бывший глава ГПСУ.
- 30 января 2026 года ВАКС избрал меру пресечения Дейнеко.
- 4 февраля за бывшего руководителя Госпогранслужбы Сергея Дейнеко, которого подозревают в причастности к контрабанде, внесли залог в размере 10 млн грн.
- Позже СМИ сообщили, что Дейнеко мобилизовали, он возглавит Третий пограничный отряд.
