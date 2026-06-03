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"Через пограничников прогнали 160 млрд грн": Николов о махинации со снарядами. ВИДЕО

Журналист-расследователь Юрий Николов заявил, что за два года при руководстве Сергея Дейнеко через Госпограничслужбу было потрачено 160 млрд грн на закупку боеприпасов через две зарубежные компании-посредники.

Об этом он сказал в эфире Radio NV, сообщает Цензор.НЕТ.

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Закупка снарядов через ГПСУ

По словам Николова, Госпогранслужба под руководством Дейнеко превратилась в "проходной двор" для присвоения гигантских средств.

"И поэтому я искренне убежден, что ведомство Дейнеко под его руководством занималось различными махинациями. И вот махинация со снарядами, она, я думаю, в конечном итоге станет рекордной в истории Украины. Об этом мало говорили в эфирах, на самом деле через пограничников за два года прогнали 160 млрд грн. То есть не 80 млн, не 23 млрд, а 160 млрд грн, которые просто через пограничников перешли в руки двух интересных зарубежных компаний, выполнявших исключительно функцию посредника в доставке снарядов", — сказал журналист.

Из-за этой искусственной монополии, по словам Николова, цены на боеприпасы взлетели, а сами поставки были нерегулярными.

"Поэтому история пограничников со снарядами, с компаниями, которые у них были на поставках, еще ждет своего решения со стороны НАБУ. Уголовное производство по этой истории там точно есть. Теперь это вопрос времени и энергии детективов, способных довести эту историю до логического конца", - сказал расследователь. 

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Дело о закупке БПЛА

Кроме того, Николов прокомментировал недавнее объявление подозрений со стороны НАБУ и САП по делу о махинациях с закупками БПЛА для Государственной пограничной службы.

На основе анализа материалов дела журналист отмечает, что схема согласовывалась с верхушкой ведомства, но "сломалась", потому что тендерщик запустил открытые торги.

На вопрос, можно ли предположить, что официально объявленное подозрение экс-чиновнику ГПСУ выписано именно экс-главе службы Дейнеко, Николов ответил: 

"Здесь, знаете, нужно просто быть уверенным точно, кому подозрение. Вполне возможно, что это Дейнеко. Поскольку в материалах дела, которые были публичными, был такой эпизод, что бизнесмену, от которого требовали откат за все это, позвонил кто-то из пограничников, и он говорил: "Я здесь сижу рядом с таким-то человеком, что вот все, что вам потом передадут в плане требования, это все согласовано с администрацией пограничной службы". Поэтому абсолютно не исключено, что это мог быть Дейнеко. Тем более, что цена вопроса, ну, там фактически почти миллиард грн — это размер закупки. Ну, вполне очевидно, что это, знаете, не уровень какого-то майора, это номенклатура кого-то в руководстве пограничной службы", — считает журналист.

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Что предшествовало?

  • Напомним, что 29 мая чиновнику Госпогранслужбы и владельцу частной компании по производству беспилотников САП сообщила о подозрении в вымогательстве $1 млн. Имена фигурантов правоохранители не называют.
  • 31 мая Высший антикоррупционный суд применил меры пресечения к должностному лицу Государственной пограничной службы Украины и владельцу частной компании по производству беспилотников.

Подозрение экс-главе ГПСУ по делу о контрабанде сигарет

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Автор: 

боеприпасы (2463) Госпогранслужба (7151) закупки (901) Юрий Николов (141) дроны (7271) Дейнеко Сергей (98)
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03.06.2026 23:22 Ответить
І чо? Чебурек Рустем фігурант міндічгейту, мародерив на бронежилетах, але далі на посаді, просто недоторканий. Вова з будиночка R1 досі невідомий💩
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03.06.2026 23:26 Ответить
198 млрд грн, які були за 7 років, з 2019 року, «виведені» на певних осіб з України, через 2.000 компашок-одноденок, неможливо провести безтучасті працівників не тільки Нацбанку, а й інших структур та фігурантів «зовнішньо економічної діяльності» з України!!
Зеленський з керівниками цих структур, дивно шукають гроші на посилення ППО України???
Добре, що Західні Партнери, знають набагато більше про «виведені гроші» та їх осіб, з Урядового кварталу за 7 років!!
Тому і екскеровник ДПСУ, перелякано ховається за спинами у кабміндічів та зеленського з єрмаком????
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03.06.2026 23:27 Ответить
ці сарагдові блазні не зацікавлені в закінченні війни
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03.06.2026 23:34 Ответить
Замість доказів "переконання", ну то таке...
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03.06.2026 23:35 Ответить
То ти вже щнаєш хто такий вова?
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03.06.2026 23:47 Ответить
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04.06.2026 00:03 Ответить
 
 