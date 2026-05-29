ГПСУ сотрудничает со следствием по делу о вымогательстве $1 млн за поставку дронов, - заявление

В Государственной пограничной службе Украины заявили о сотрудничестве со следствием после обысков, проведенных детективами НАБУ в нескольких подразделениях ведомства по делу о закупке беспилотных авиационных комплексов.

"Сегодня в Киеве сотрудники НАБУ провели обыски в нескольких подразделениях ГПСУ. Они связаны с закупкой беспилотных авиационных комплексов в прошлом году", - говорится в сообщении.

Предварительно, по данным следствия, военнослужащий ведомства подозревается в создании условий для получения неправомерной выгоды во время закупки.

Госпограничная служба сотрудничает со следствием

Отметим, что сама процедура закупки была проведена законно, победителем признана фирма с самым низким ценовым предложением, а задержанный военнослужащий не имел возможности влиять на проведение тендера. Поэтому Госпограничная служба сотрудничает со следствием, содействует проведению процессуальных мер и сама заинтересована в объективном расследовании всех обстоятельств, чтобы установить степень причастности военного.

Подчеркнем, что в период войны, развязанной Россией против Украины, когда большая часть всего личного состава ГПСУ находится в составе Сил обороны, обеспечение подразделений всем необходимым является приоритетом. И никто не имеет ни законного, ни морального права наживаться на средствах для фронта.

Именно поэтому в рамках расследования следствию предоставляется вся необходимая информация, в том числе материалы о проведении переговорных процедур во время тендера.

"Какова причастность военнослужащего к противоправным действиям и степень его ответственности должен определить суд, оценив доказательства обвинения. Подчеркнем, что покрывать какие-либо противоправные действия никто не будет", - отметили в ГПСУ.

Что предшествовало?

Должностному лицу Госпогранслужбы и владельцу частной компании по производству беспилотников сообщено о подозрении в вымогательстве $1 млн.

Що тут ДПСУ горбатого ліпить. Ви і не мали можливості обрати переможцем більш дорогу пропозицію. Але ж мова йде не про ціну, а про "шлагбаум". Знов той самий "шлагбаум". Хочеш, щоб заплатили гроші, давай хабаря в 1М доларів. І затриманий посадовець або сам впливав але був пов'язаний з тим, хто вирішує платити, чи гальмувати. Курви...
29.05.2026 18:08 Ответить
У цього посадовця є прізвище і ім'я
29.05.2026 18:12 Ответить
 
 