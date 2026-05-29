ДПСУ співпрацює зі слідством у справі про вимагання $1 млн за постачання дронів, - заява

У Державній прикордонній службі України заявили про співпрацю зі слідством після обшуків, які провели детективи НАБУ в кількох підрозділах відомства у справі щодо закупівлі безпілотних авіаційних комплексів.

"Сьогодні в Києві співробітники НАБУ провели обшуки в кількох підрозділах ДПСУ. Вони пов’язані з закупівлею безпілотних авіаційних комплексів в минулому році", - ідеться в повідомленні.

Попередньо, за даними слідства, військовослужбовець відомства підозрюється за фактом створення умов для отримання неправомірної вигоди під час закупівлі.

Відмітимо, що сама процедура закупівлі була проведена законно, переможцем визнано фірму з найнижчою ціновою пропозицією, а затриманий військовослужбовець не мав можливості впливати на проведення тендеру. Тож Держприкордонслужба співпрацює зі слідством, сприяє проведенню процесуальних заходів та сама зацікавлена в об’єктивному розслідуванні всіх обставин, аби встановити ступінь причетності військового.

Наголосимо, в час війни, розв’язаної росією проти України, коли більша частина всього особового складу ДПСУ перебуває в складі Сил оборони, забезпечення підрозділів всім необхідним є пріоритетом. І ніхто не має ні законного, ні морального права наживатися на засобах для фронту.

Саме тому, в рамках розслідування слідству надається вся необхідна інформація, зокрема і матеріали з проведення переговорних процедур під час тендеру.

"Яка причетність військовослужбовця до протиправних дій і міру його відповідальності має визначити суд, оцінивши докази обвинувачення. Наголосимо, що покривати будь-які протиправні дії ніхто не буде", - зауважили в ДПСУ.

Що передувало?

Посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва безпілотників повідомлено про підозру у вимаганні $1 млн.