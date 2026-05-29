ДПСУ співпрацює зі слідством у справі про вимагання $1 млн за постачання дронів, - заява
У Державній прикордонній службі України заявили про співпрацю зі слідством після обшуків, які провели детективи НАБУ в кількох підрозділах відомства у справі щодо закупівлі безпілотних авіаційних комплексів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.
"Сьогодні в Києві співробітники НАБУ провели обшуки в кількох підрозділах ДПСУ. Вони пов’язані з закупівлею безпілотних авіаційних комплексів в минулому році", - ідеться в повідомленні.
Попередньо, за даними слідства, військовослужбовець відомства підозрюється за фактом створення умов для отримання неправомірної вигоди під час закупівлі.
Держприкордонслужба співпрацює зі слідством
Відмітимо, що сама процедура закупівлі була проведена законно, переможцем визнано фірму з найнижчою ціновою пропозицією, а затриманий військовослужбовець не мав можливості впливати на проведення тендеру. Тож Держприкордонслужба співпрацює зі слідством, сприяє проведенню процесуальних заходів та сама зацікавлена в об’єктивному розслідуванні всіх обставин, аби встановити ступінь причетності військового.
Наголосимо, в час війни, розв’язаної росією проти України, коли більша частина всього особового складу ДПСУ перебуває в складі Сил оборони, забезпечення підрозділів всім необхідним є пріоритетом. І ніхто не має ні законного, ні морального права наживатися на засобах для фронту.
Саме тому, в рамках розслідування слідству надається вся необхідна інформація, зокрема і матеріали з проведення переговорних процедур під час тендеру.
"Яка причетність військовослужбовця до протиправних дій і міру його відповідальності має визначити суд, оцінивши докази обвинувачення. Наголосимо, що покривати будь-які протиправні дії ніхто не буде", - зауважили в ДПСУ.
Що передувало?
Посадовцю Держприкордонслужби та власнику приватної компанії з виробництва безпілотників повідомлено про підозру у вимаганні $1 млн.
