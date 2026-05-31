Суд отправил под стражу фигурантов дела о взятке в $1 млн за поставку дронов, - НАБУ. ВИДЕО
САП и НАБУ разоблачили должностное лицо Государственной пограничной службы Украины и владельца частной компании по производству беспилотников, которых подозревают в вымогательстве 1 млн долларов незаконной выгоды.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Какие решения принял суд
Согласно решению суда, чиновника Администрации ГПСУ заключили под стражу с альтернативой внесения залога в размере 4 млн грн.
Владельцу компании избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 44,262 млн грн.
В чем подозревают фигурантов
По данным следствия, как раньше и сообщал Цензор.НЕТ, должностное лицо ГПСУ и предприниматель были причастны к схеме при закупке беспилотных авиационных комплексов для пограничной службы.
Следствие считает, что чиновник создал условия для победы в тендере подконтрольной компании. Однако победителем закупки стало другое предприятие, предложившее более низкую цену – 760 млн грн вместо начальных 825 млн грн.
После этого, по версии правоохранителей, предприниматель потребовал от победителя тендера неправомерную выгоду за беспрепятственное заключение и выполнение контракта. Сумма взятки, по данным следствия, составляла 1 млн долларов США, или 5-10% от стоимости будущего договора.
В НАБУ и САП считают, что полученные средства фигуранты планировали распределить между собой и отдельными должностными лицами ГНСУ.
Следствие продолжается
Чиновнику Госпогранслужбы инкриминируют преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Владельцу компании инкриминируют пособничество в получении неправомерной выгоды по ч. 4 ст. 27 и ч. 4 ст. 368 УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.
Согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
